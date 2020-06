Critique du film – Becky (2020)

Becky, 2020

Réalisé par Jonathan Milott et Cary Murnion.

Avec Lulu Wilson, Joel McHale, Kevin James, Amanda Brugel, Robert Maillet et Ryan McDonald.

SYNOPSIS:

Le week-end d’une adolescente dans une maison au bord du lac avec son père s’aggrave quand un groupe de condamnés fait des ravages dans leur vie.

Barbu et encré dans l’iconographie nazie, Becky comprend certainement le comédien Kevin James (le plus connu pour la sitcom TV Roi des reines) comme jamais auparavant, mais il y a une raison pour laquelle on ne l’appelle pas Dominick. C’est le thriller moyen d’une invasion de domicile (parfois à une faute irrécupérable), mais l’adolescente Lulu Wilson (La hantise de Hill House) offre une performance primordiale en tant que Becky éponyme qui transforme organiquement et progressivement le deuil tourmenté par l’angoisse en une sauvagerie pleine de vengeance (hé HBO, si vous cherchez toujours à lancer Ellie pour votre Le dernier d’entre nous adaptation en série, regardez ça).

Juxtaposant la prison et l’école, les réalisateurs Jonathan Milott et Cary Murnion (ils ont récemment trouvé un petit succès avec le thriller d’action Dave Bautista Bushwick) mettre ces personnages sur une trajectoire de collision de bain de sang. Becky est retirée de l’école pour passer du temps avec son père dans leur maison au bord du lac. Elle pleure la perte de sa mère à cause du cancer, pas dans le bon état d’esprit pour le travail scolaire, et s’en prend à son père Jeff (Joel McHale) pour avoir déjà déménagé et prévu d’épouser une autre femme. Un tel acte lui donnerait également un demi-frère, ce qu’elle n’aime pas non plus. Les choses sont compliquées lorsque Jeff explique que Kayla (Amanda Brugel) et Ty (Isaiah Rockcliffe) les rencontreront là-bas pour participer à l’escapade.

Pendant ce temps, Dominick (Kevin James, qui ne parle pas beaucoup du tout au début, ce qui nous permet d’ajuster que lui et sa taille ne sont pas sur le plaisir et les jeux ici, mais quelque chose de plus intimidant) et son confident de confiance Apex (Robert Maillet) réussit une violente évasion lors d’un transfert. Leur premier ordre du jour se dirige vers cette même maison au bord du lac à la recherche d’une clé mystérieuse dont son but n’est jamais vraiment expliqué ou élaboré en dehors d’une ligne jetable. Comme indiqué précédemment, l’intrigue et la mise en place ici sont douloureusement génériques sans même tenter de donner au récit une sorte d’engagement.

C’est parce que ces cinéastes (il convient également de souligner que cette histoire à nu a en quelque sorte nécessité la création de trois écrivains collaborateurs) ne sont investis que pour donner une tournure sadique à Seul à la maison cela oblige une fille de 13 ans dans le processus de deuil d’un traumatisme, à se lancer directement dans d’autres traumatismes et à lutter pour sa survie. Le problème est que Becky est parfois trop méchant pour son propre bien (non seulement un chien meurt, mais plusieurs sont attaqués et maltraités), les cinéastes semblant apprécier de torturer leur enfant protagoniste. Cela fait que certains des meurtres horriblement stupides se sentent à leur place, même si la mort macabre exposée est noueuse; le reste de l’expérience est plutôt horrible à regarder.

Becky n’a pas seulement à faire face à Dominick et Apex, mais à quelques hommes de main supplémentaires, principalement parce que le reste de la famille est assez stupide, terrible à mentir, et ne fait rien d’utile jusqu’à ce que cela soit pratique pour l’intrigue. Il y a un enfant d’environ huit ans qui s’assied avec désinvolture pendant des heures avec ses mains collées avec du ruban adhésif tandis que les gens autour de lui sont verbalement maltraités et abattus, et c’est tout à fait normal pour lui. Son seul souci est de savoir pourquoi sa mère jure. Sinon pour le virage punk-rockish et féroce de Lulu Wilson, Becky serait un buste total. Il ne peut même pas être dérangé d’expliquer ce que ces psychopathes recherchent vraiment. Heureusement, l’équipe d’effets spéciaux qui l’entoure s’amuse à rendre les meurtres aussi grotesques que possible pour faire éclater le plaisir dément.

Pour ceux qui connaissent même à distance Kevin James et qui aiment son travail de plaisantin à vis, cela vaut la peine de mettre vos globes oculaires juste pour la perte de typecast seul. Cela ne veut pas dire que vous vous souviendrez de sa performance, mais vous vous souviendrez au moins probablement de Becky. En tant que personnage qui est; le film lui-même est malheureusement encore oubliable.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et du Flickering Myth Reviews Editor. Vérifiez ici pour de nouvelles critiques, faites-moi un ami sur Facebook, suivez mon Twitter ou Letterboxd, consultez mon Patreon affilié à Myth Flickering Myth personnel, ou écrivez-moi à MetalGearSolid719@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries