Critique du film – Becky (2020)

Becky, 2020.

Réalisé par Jonathan Milott et Cary Murnion.

Avec Lulu Wilson, Joel McHale, Kevin James, Amanda Brugel, Robert Maillet et Ryan McDonald.

SYNOPSIS:

Le week-end d’une adolescente dans une maison au bord du lac avec son père s’aggrave quand un groupe de condamnés fait des ravages dans leur vie.

Le duo de cinéastes Jonathan Milott et Cary Murnion (Cooties, Bushwick) reviennent avec leur troisième effort le plus assuré à ce jour, un riff forgé avec élégance et agi de manière convaincante sur un matériau familier qui possède juste assez de personnalité et de technique pour nous démarquer.

Becky (Lulu Wilson) est une fille de 13 ans qui est emmenée par son père Jeff (Joel McHale) pour une retraite de week-end dans leur chalet au bord du lac – le hic étant que la nouvelle partenaire de Jeff, Kayla (Amanda Brugel) et son jeune fils Ty (Isaiah Rockcliffe) est également de la partie.

Mais le réel attraper finit par être l’arrivée soudaine de Dominick (Kevin James), un forçat néonazi qui s’échappe de prison avec une bande de ses copains, et entre dans la maison à la recherche d’une clé précieuse cachée à l’intérieur. Naturellement, Becky a cette clé en sa possession, lançant un jeu brutal de chat et de souris alors qu’elle essaie de se protéger et de protéger sa famille tout en évitant le gang de Dominick.

Sur le papier, c’est une histoire tout à fait conventionnelle, sans aucun doute, avec un peu un thriller de Bruce Willis au milieu des années 90 que vous pourriez voir à la télévision de temps en temps. Pourtant reconfiguré comme Becky est à travers les yeux perçants de son personnage éponyme, cette version de cette histoire se sent en fait relativement fraîche.

Certes, le scénario empile au début un drame familial plutôt typique – bien sûr, Becky a une mère morte obligatoire – ce qui semble largement être une tentative de gonfler le premier acte avant l’arrivée des envahisseurs. Il informe sans doute le personnage de Becky jusqu’à un certain point, mais cesse surtout d’être pertinent une fois le conflit central déclenché.

Malgré cela, il y a quelques éclats discrets de complot intelligent – Dominick déduit la position de Becky en réalisant que son talkie-walkie kiddie a une portée limitée – même si l’attraction principale du film sera indéniablement le double rivage central entre Wilson et James.

Wilson, qui a eu un certain nombre de rôles mémorables dans des goûts de Ouija: origine du mal, Annabelle: Créationet Netflix La hantise de Hill House, offre une performance de plomb remarquable, a demandé d’aller dans des endroits émotionnels extrêmement délicats pour un acteur de son âge, de ne pas ignorer la physionomie dynamique qui lui était imposée dans la bobine finale du film.

Pour beaucoup, cependant, ce sera tout au sujet de Kevin James, étant donné la performance massivement contre-type du funnyman ici en tant que raciste barbu et chauve avec une croix gammée massive tatouée à l’arrière de la tête.

C’est, même dans les moments les plus limités du film, une performance sans effort menaçante, James appréciant clairement l’occasion de mâcher méthodiquement des monologues effrayants. Le film n’est pas tout à fait au niveau Bagarre dans le bloc cellulaire 99 moment, mais c’est néanmoins une percée mineure qui mérite d’être célébrée, et j’espère que James continuera de poursuivre dans le futur.

Le casting principal se révèle incroyablement bas en nombre, mais Joel McHale fait un choix de casting étrangement bizarre en tant que père de Becky, non seulement comme s’il venait de quitter le Communauté ensemble mais portant également le même surnom, Jeff. Le plus divertissant est l’ancien superstar de la WWE, Robert Maillet, qui apparaît comme le gigantesque laquais de Dominick, Apex. Bien que son arc tout au long du film ne soit jamais moins que prévisible, c’est certainement l’un des rôles les plus nuancés et les plus variés de Maillet à ce jour, si bon pour lui.

Si Milott et Murnion passent le deuxième acte à créer un suspense, la troisième bobine sera indéniablement le point culminant de Becky »s public cible, car il se transforme en un riff implacablement R-évalué sur Seul à la maison, avec notre protagoniste ingénieuse forcée d’improviser des armes et de tendre des pièges noueux à ses poursuivants. Bien que peu créatif, le résultat est toujours efficace dans toute sa brutalité, dont la plupart semblent avoir été obtenues avec des effets gore pratiques et nerveux.

Cependant, voici certainement des moments où le ton du film commence à dévier; une scène de mutilation en particulier flirte avec un pur slapstick, et en tant que tel, vous pourriez vous demander exactement ce que vous êtes censé ressentir. Personnellement, j’ai ri et grimaçant, ce qui parle peut-être aux cinéastes réalisant une synthèse attrayante de drôlement drôle, soutenue par d’autres moments drôles et maladroits qui émergent malgré la solennité générale de la mise en place. Si rien, ça aide à distinguer Becky de ses concurrents, même si certains peuvent trouver l’ambiance un peu trop lourde.

Le paquet technique est quant à lui d’une solidité inattendue; Le montage net d’Alan Canant est particulièrement remarquable, avec de magnifiques coupures de début de match juxtaposant l’école de Becky et la vie en prison de Dominick exceptionnellement bien. Quelques coupes brusquement précises du son cacophonique au silence total sont également d’une efficacité épineuse, tandis que le travail dynamique de la caméra empêche les battements d’action de se sentir trop stock.

Pendant ce temps, la compositrice montante Nima Fakhrara sert une partition musicale audacieusement inquiétante, remplie de synthés en plein essor terrifiants et même parfois intégrant les cris de divers personnages dans le paysage sonore d’une manière évocatrice et envoûtante.

Bien que ce ne soit guère une révélation pour un genre bien marché, Becky est un thriller stylé et agencé avec ténacité qui devrait laisser les gorehounds très satisfaits. Avec un scénario plus réfléchi, il ne fait aucun doute que cette équipe de réalisateurs pourrait offrir quelque chose de vraiment spécial à l’avenir, alors gardez les yeux ouverts.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Shaun Munro

