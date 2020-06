Critique du film – Becky (2020)

Becky, 2020.

Réalisé par Jonathan Milott et Cary Murnion.

Avec Joel McHale, Kevin James, Lulu Wilson, Amanda Brugel, Robert Maillet, Ryan McDonald, James McDougall et Isaiah Rockcliffe.

SYNOPSIS:

Le week-end d’une adolescente dans une maison au bord du lac avec son père s’aggrave quand un groupe de condamnés fait des ravages dans leur vie.

Jonathan Milott et Cary Murnion Becky est la rage des adolescents criée à travers un mégaphone, et plus important encore, porte un message toujours vert: * tous * les nazis sont mauvais. Prenez un peu de Seul à la maison«Criminels contre gamins», lourds Rambo vibes – rappelant donc le cambriolage d’horreur X-Mas Jeu terminé – et aussi plein d’imagination Je declare la guerre impasses sauf dans la vraie vie. Alors? Lulu Wilson s’exclame: «Tout ce que vous pouvez faire, je peux le faire mieux» (à son enfance égale). C’est beaucoup de titres de films jetés à votre place, alors laissez-moi distiller mes comparaisons: Becky concerne le chagrin, la survie et les vers gommeux. À propos de personnes dangereuses commettant des actes odieux et la justice a servi d’une manière qui rendrait le X-23 de Dafne Keen fier. Il est sanglant, il est épuré et ses crayons de couleur aiguisés pour la bataille. En tant que match à mort «enfants contre contre», des charges à apprécier.

Lulu Wilson incarne le personnage principal Becky, qui se réconcilie toujours avec la bataille perdue de sa mère contre une maladie terminale. Elle est toujours en difficulté, car le père Jeff (Joel McHale) fait de son mieux pour honorer l’agression de Becky de la manière la plus saine et la plus compréhensive. Malheureusement, Jeff va de l’avant en même temps. Entrez la nouvelle partenaire Kayla (Amanda Brugel) et son fils Ty (Isaiah Rockcliffe), qui semblent passer le week-end avec Jeff et Becky dans leur maison de vacances boisée. Les choses sont tendues, et elles deviennent beaucoup plus tendues lorsque le détenu évadé Dominick (Kevin James) prend en otage la «famille» afin qu’il puisse localiser une vieille clé cachée quelque part dans les locaux. Une clé que Becky possède et refuse de remettre sans se battre.

Pas besoin de relire la phrase ci-dessus plusieurs fois comme si c’était une astuce. Kevin James incarne un suprémaciste blanc tatoué à la croix gammée qui chasse un petit enfant afin qu’il puisse débloquer la prochaine phase de son plan de «course de maître» (un rôle initialement attribué à Simon Pegg). Ne jugez pas trop sévèrement, vous tous. La séquence moyenne de James est aussi éloignée du camp Happy Madison que – eh, peu importe, aucune raison de cueillir des fruits bas. Il est impassible, costaud et impitoyable face à la pierre quand il commande ses troupes de type petit chien – donnez un coup de pied à Paul Blart de votre mémoire. Dominick doit être craint, comme une encapsulation moderne de la terreur sous sa forme la plus crédible et reconnaissable.

Avant de nous plonger dans les détails sanglants de l’explosion de Becky, examinons ce qui sera un point de discorde pour certains. La «clé» recherchée par Dominick a un sens immense, mais – pour que vous le sachiez – il n’y a plus de récompense ni de révélation. Ni Becky ni Dominick n’utilisent cette clé car ce n’est pas le but de Becky. L’objectif du film est de caractériser Becky, qui subit un immense traumatisme et sort de l’autre côté recouvert de sang séché. C’est aussi un commentaire sur les pillards de Dominick – alors que trois assaillants l’accompagnent – et sur la violence qu’ils commettent sans cervelle. « Quel est l’intérêt de tout cela », crie Kayla à un moment donné (ou une variante). « Vous ne comprendriez pas », rétorque Dominick – mais la vérité est, est-ce que l’un des voyous sur la photo comprend? Ce sont tous des mots à la mode comme «fraternité» et renifler la haine comme une boussole morale, représentant finalement la stupidité de tous ces actes. Toute cause plus importante est une ruse dénuée de sens, et pourtant tant de pertes sont endurées. Pour savoir comment «simpliste» certains pourraient trouver Becky, il y a une raison beaucoup plus compliquée et déchirante pour laquelle des choix narratifs (éventuellement diviseurs) sont faits.

Une autre question est de savoir si Lulu Wilson peut mener une guerre crédible contre les criminels adultes, en particulier contre tout gargantuesque comme Robert Maillet (que vous vous souvenez peut-être comme «Uber Immortal» dans 300). Il y a une réponse plus longue au «pourquoi», mais la réponse courte est un «oui» retentissant.

Alors que les héros de l’action cultivés gagnent de l’agence à chaque fois que leur conjoint ou leurs enfants meurent, Becky est imprégnée de la même énergie berzerker. Wilson canalise la quête de rétribution d’une âme brisée à la « The Bride » de Kill Bill, sans rien à perdre. Elle remplit un trou de représailles, déchaînant sa bête intérieure créée par ceux qui méritent toute la punition qui leur arrive. Complétez avec la démonstration la plus affirmative de la responsabilité alors que Becky prend la tête sans hésitation d’un personnage qui est au milieu du monologue, babillant sur la façon dont tous les péchés qu’il a commis pourraient être emportés par ses récentes actions. Puis elle crie. Le cri le plus fort, cathartique et en détresse que ses poumons encore en développement peuvent rassembler. Ce cri est tout, surtout compte tenu du fait qu’il ne soit entendu par personne, sauf Kayla et Ty.

Milott et Murnion ne sont pas ici pour enduire et choyer Becky tout au long de sa légitime et tragique légitime défense. Chaque mort est plus méritée et gratifiante que la précédente, car les visages sont déchiquetés par les lames des machines mécaniques, ou les objets tranchants de la maisonnette sont nettoyés par le cou des néo-nazis. Bien que je méprise un appareil scripté particulier qui implique des animaux de compagnie et affirme la domination de votre méchant, je dois admettre, Becky s’en tire avec la vente de leurs antagonistes comme un mal pur d’une manière qui renforce les séquences de mort graphiques extrêmes. L’innocence est emportée par une vague «d’essai par le feu» alors que le premier homme de main est aéré par des outils de coloration, au point où vous voudrez sauter et applaudir. Tout aussi thérapeutique quand James doit effectuer une «chirurgie d’urgence» après Becky… eh bien, c’est dégoûtant. C’est répugnant. C’est aussi une glorification d’effets pratiques qui éclaire le projecteur à chaque élimination.

Becky accomplit ce qui semble impossible. Jonathan Milott et Cary Murnion nivellent le terrain de jeu et effacent les cotes insurmontables (écarts d’âge) pour livrer ce thriller de vengeance court avec un hurlement rebelle. Lulu Wilson joue son rôle avec angoisse, attitude et froideur ass-kicking à parts égales, traduisant le désespoir en expressionnisme violent. Attendez-vous à ce qu’aucun enfant ne joue ici. Kevin James joue avec le mauvais pipsqueak et paie un prix brutaliste, dans cet hommage hard-R à l’exploitation d’action des années 80. Non sans lacunes écrites et sans coup d’œil sur MacGuffin, mais allez, c’est Lulu Wilson qui massacre les néonazis. Qui a besoin de subtilité ou de chasse au trésor dans le monde d’aujourd’hui?

Mythe vacillant Note: Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

