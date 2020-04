Critique du film – Astronaute (2019)

Astronaute, 2019.

Réalisé par Shelagh McLeod.

Avec Richard Dreyfuss, Richie Lawrence, Krista Bridges, Lyriq Bent, Colm Feore et Colin Mochrie.

SYNOPSIS:

Un retraité passionné d’espace depuis toujours entre en compétition pour être passager du tout premier vol commercial.

C’est une décision audacieuse et courageuse de présenter Richard Dreyfuss comme un espace aux yeux scintillants obsédant. Une telle décision invoque inévitablement le spectre de Rencontres rapprochées de troisième type – Le premier classique bien-aimé de Steven Spielberg. Heureusement, la réalisatrice Shelagh McLeod savait exactement ce qu’elle faisait lorsqu’elle a embauché Dreyfuss pour jouer le rôle principal dans son drame chaleureux et doux Astronaute. Rencontres rapprochées il se trouve que c’est l’un de ses films préférés de tous les temps.

Le film présente Dreyfuss comme Angus Stewart, un obsédé de l’espace – un ingénieur à la retraite qui passe ses soirées à observer les étoiles et à enseigner à son petit-fils Barney (Richie Lawrence) ce qui se trouve en dehors de l’atmosphère terrestre. Sa santé se détériore et devient de plus en plus difficile à gérer pour sa fille Molly (Krista Bridges). Son mari Jim (Lyriq Bent) la convainc qu’il est préférable pour Angus d’être placé dans une maison de retraite. Dans le même temps, Marcus (Colm Feore), homme d’affaires d’Elon Musk, a lancé un concours pour qu’une personne chanceuse obtienne un siège pour le premier vol spatial commercial.

Malheureusement pour Angus, l’âge limite pour les participants au concours est 65 ans – et il est plus âgé que cela. Avec l’aide de Barney, cependant, Angus décide qu’il va prendre sa photo et viser à faire un dernier essai pour réaliser son rêve. C’est un matériau doux, mais est sans effort élevé par Dreyfuss en quelque chose de vraiment charmant. Il a toujours été un acteur avec un scintillement indéniable et il semble presque né pour jouer le grand-père qui a encore beaucoup de vie à vivre.

Astronaute semble souvent lutter contre son propre récit, plutôt léger. Un sous-intrigue sur la sécurité du vol spatial est très mal cuit et la vie familiale de Molly et Jim menace parfois de prendre une position plus centrale qu’elle ne l’a jamais fait. Certes, le fait que Jim soit sur le point de perdre son emploi à cause d’une sorte de délit d’initié devrait probablement être plus un point de basculement narratif qu’il ne l’est. Le film perd périodiquement de l’intérêt.

Mais cela ne remet jamais en cause le fait que le film est une montre toujours agréable et qui exerce un réel pouvoir émotionnel chaque fois qu’il met l’accent sur les épaules capables de Dreyfuss. Un segment d’entrevue atroce entre Angus et un journaliste de télévision fastueux – De quelle ligne s’agit-il de toute façon? le fidèle Colin Mochrie dans un caméo de bienvenue – est désespérément triste et, finalement, choquant. Les éléments plus axés sur les personnages du film sont considérablement plus agréables que le thriller d’horloge à retardement qu’il devient une fois que les problèmes de sécurité sont au premier plan.

Astronaute est incontestablement le film de Dreyfuss et c’est une joie de le voir avoir la chance de prendre le devant de la scène pour la première fois depuis des années. Dans un monde de confinement forcé par des virus, Richard Dreyfuss bricolant autour d’une maison de retraite s’avère être exactement ce que le médecin a ordonné.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suis-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

