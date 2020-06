Critique du film – Appât (2019)

Appât, 2019.

Écrit et réalisé par Mark Jenkin.

Avec Edward Rowe, Giles King, Chloe Endean, Mark Woodwine et Simon Shepherd.

SYNOPSIS:

Un pêcheur têtu refuse de s’adapter à l’évolution des temps et aux défis qu’ils posent.

Dans les premiers cadres de Appât J’ai réalisé une chose – ça allait être une expérience pas comme les autres… et mon garçon, j’avais raison. Appât est sans aucun doute le film le plus singulièrement unique à faire ses débuts en 2019. La décision audacieuse d’utiliser un appareil photo d’horlogerie 16 mm à l’ancienne pour atteindre l’esthétique distinctive vue dans le film a été un coup de maître absolu du réalisateur Mark Jenkin. Entre les mains d’un réalisateur moindre, cela aurait été un gadget redondant, mais ici son utilisation va au-delà du superficiel, en ce qu’il ajoute un sentiment d’authenticité brute aux thèmes lourds que Jenkin tente d’explorer ici en ce qui concerne le classisme, la gentrification et l’aliénation.

À bien des égards, le film fonctionne également comme une ode aux expériences personnelles du réalisateur, comme un habitant de la région de Cornwall. Jenkin a sans aucun doute expérimenté de première main, le sentiment d’être un «étranger dans sa propre maison» et les conséquences dévastatrices d’une telle situation pour une personne. Avec Appât, il semble que l’âme trempée d’émotions du créateur elle-même se soit infiltrée dans le celluloïde, rendant l’effort plus personnel. Le film évoquait les œuvres d’un autre auteur tout aussi enclin – le cinéaste canadien Guy Maddin. Pour ceux qui ne connaissent pas Maddin, il est un réalisateur possédant une fascination inhabituelle pour les films de l’ère du silence, à cause de cela, ses productions s’éloignent presque toujours des normes du cinéma contemporain.

L’acteur britannique Edward Rowe offre une performance puissante en tant que personnage central des récits; un fier pêcheur pris dans l’étau des modes de vie et des temps qui changent. Incarnant parfaitement la colère, la frustration et la confusion de son homologue cinématographique, Rowe est vraiment quelque chose à voir dans le film. Et surtout, en tant que public, nous comprenons pourquoi son personnage agit et se comporte comme il le fait, et d’où vient son mécontentement. Un pêcheur sans bateau est comme un homme sans but. Il est difficile d’imaginer que Rowe est un comédien debout dans la vie réelle, compte tenu des regards hostiles et durs qu’il donne aux étrangers dans ce film. J’espère que cet acteur talentueux recevra plus d’occasions de montrer ses talents d’acteur dans de futurs projets … il est si bon. Le reste de la distribution brille également dans ses rôles de soutien respectifs, Giles King et Chloé Endean étant les vedettes du groupe.

Depuis Appât a été tourné à l’aide d’un appareil photo Bolex mécanique incapable de capturer le son, le film était à l’origine un film muet, dans lequel le son était réenregistré et doublé en post-production. Pour cette raison, il y a une sorte de sensation « déconnecté-disjoint » entre le visuel et l’audio, similaire à l’expérience que l’on obtient en regardant un film qui a été doublé avec une autre langue, mais dans ce cas, la « déconnexion » fonctionne dans le film. favoriser en renforçant les thèmes de l’aliénation et de la solitude. Et l’homme responsable de l’incroyable cinématographie noir et blanc présentée dans le film – qui s’apparente à une série de dessins monochromes dessinés à la main sur un zoetrope – n’est autre que le réalisateur lui-même. Mais il ne s’arrête pas là, prêtant également ses talents dans le département de musique. La partition, évocatrice de John Carpenter des années 80 et créée à l’aide de synthés analogiques, est de bonne humeur et ajoute à l’atmosphère inquiétante du film. Mais ce n’est pas tout le malheur et la tristesse ici, le récit immersif est ponctué de nombreux exemples d’humour et d’esprit bien placés, dont aucun ne deviendra plus impassible ni sec que cela.

Appât n’est pas pour tout le monde. Malgré le fait que Jenkin ait décroché le prix pour ses débuts exceptionnels en tant que réalisateur aux BAFTA de cette année, la nature hautement expérimentale du film ne plaira probablement pas au grand public. Mais, si vous vous laissez aspirer dans son tourbillon visuel, il est probable que vous tomberez amoureux de ce film étrangement beau. C’est un cinéma non conventionnel à la frontière du domaine de l’art.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

