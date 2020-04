Critique du film – Antrum: le film le plus meurtrier jamais réalisé (2020)

Antrum: le film le plus meurtrier jamais réalisé, 2020.

Réalisé par David Amito et Michael Laicini.

Avec Nicole Tompkins, Rowan Smyth, Dan Istrate, Circus-Szalewski et Shu Sakimoto.

SYNOPSIS:

Un jeune garçon et une fille entrent dans la forêt pour creuser un trou en enfer. Dit être un film maudit de la fin des années 1970, Antrum examine le pouvoir horrible de la narration.

Non, Antrum: le film le plus meurtrier jamais réalisé ne vous tuera pas. Le « revival » faux écran-et-die de David Amito et Michael Laicini fabrique la damnation dans une tentative d’embellir gravement un autre mythe celluloïde des années 70 perdu – qui est également contrefait. Faux gadget, faux produit et une fausse sensation de danger alors que vos yeux regardent ce que nous sommes convaincus d’être interdit. Un film si méchant, il ne restait que des débris de théâtre et des corps calcinés après que la seule projection à Budapest ait incinéré toutes les preuves de l’existence du titre (là encore, purement semblant). Attention à tous ceux qui osent défier Antrum, car ce n’est pas une expérience agréable – malheureusement, pour des raisons non intentionnelles.

Après une introduction de mauvais augure par des historiens et des programmateurs d’événements qui débattent des décès multiples entourant Antrum, le film commence. L’enfant blondie Nathan (Rowan Smyth) croit que son chiot euthanasié Maxine rôtit en enfer, alors sa sœur Oralee (Nicole Tompkins) organise un voyage dans les enfers. Le camping est prévu, sous les instructions d’Oralee, dans l’espoir de creuser un trou dans la porte d’entrée de Lucifer: l’Antrum. Nathan veut sauver l’âme de son toutou, tandis qu’Oralee espère calmer les nerfs de son frère en lisant des incantations de soufre et en invoquant d’anciens maux. Des trucs de vacances en famille banales, vous savez.

Adressage uniquement Antrum, cette soumission du festival (canular) avec des liens de complot à des passages intempestifs, est difficile. Amito et Laicini tournent une descente volontairement dépassée et à petit budget dans une ferveur rituelle qui manque de substance cauchemardesque. Un garçon pleure son chien, creusant dans la terre souillée tandis que les visions et les pensées floues du «démon» de «Cerberus» suggèrent une présence surnaturelle. Traduction: les acteurs en combinaison de peau noire se cachent à peine hors de vue, ou quelqu’un agite une grande chaîne en métal devant la caméra pour représenter « Cerberus ». AntrumLa trame de fond infernale espère élever une pièce d’époque autrement banale, tournée pour ressembler à des technologies de production archaïques – brûlures de cigarettes, mise au point floue, et tout.

Ce faisant, Amito et Laicini gravent des «sceaux» sur les cellules d’image et déforment l’audio comme un moyen de suggérer une interférence blasphématoire. Les symboles triangulaires, par exemple, sont canoniquement utilisés en magie noire pour invoquer des entités. Comme nous l’apprenons dans un explicateur post-crédits, les marquages ​​marquant Antrum signifie faire appel au démon Astaroth. En théorie, nous sommes censés interpréter les messages pas si subliminaux à travers Antrum comme la malveillance transpercante qui a poussé les amateurs de théâtre à s’enflammer (créant un sentiment de malaise épouvantable). En pratique, AntrumLa tentative forcée de conjurer l’hostilité infectieuse n’est pas assez forte pour détourner l’attention d’une représentation autrement sans incident de l’horreur est-européenne éclairée par la lumière du jour (sans un tronçon médian où Astaroth scrute votre âme, certes creeptaculaire).

Le plus gros problème avec Antrum est une réalité qui parle tout. Les segments d’entrevues défendent cette expérience qui garantit une perte certaine, mais le «film» lui-même roule sans crier ni paranoïa mortelle. Les cinéastes «repoussent les limites» en utilisant une freakshow de junkyard portant des bois, bosse une carcasse d’animal mort, qui s’inscrit en quelque sorte dans un Séminaire pour animaux de compagnie riff de chérir les liens avec les animaux. Antrum est remarquablement restreint pour un artefact révolu oint par la dévastation – et c’est là que des problèmes surviennent. Même en reconnaissant la prémisse proposée d’être des clips sacrificiels de tabac à priser toutes les quelques minutes alors que les frères et sœurs dérangent les terrains non connus, sans jamais maximiser la supercherie infructueuse en jeu.

Amito et Laicini explorent le «pouvoir de la narration» en scénarisant leur propre récit buzzworthy. Les humains peuvent-ils être contrôlés par les longueurs d’onde audio et l’imagerie occulte? Antrum propose des hypothèses intéressantes à travers des indices visuels destinés à la détresse, mais n’a pas les moyens passionnants pour poser une épiphanie folle. Quelques brefs instants représentent quelque chose de plus significatif, évoquant explicitement une gigantesque statue de chèvre en fer qui se double d’une prison en osier, mais le public ne ressent jamais les implications horribles discutées lors des battages publicitaires d’introduction. L’intelligence inhérente espère élever un exercice autrement vu dans le cinéma de genre, bien qu’il soit assuré que nous n’avons jamais vu quelque chose d’aussi dangereux.

Antrum nous promet un passage barbelé vers la porte du diable, mais garde finalement les téléspectateurs dans la niche. L’établissement de conversations sur les antécédents a établi l’échec qui a suivi, étant donné la façon dont David Amito et Michael Laicini tentent de manifester leur propre infamie «culte». Offrez un produit qui donne l’impression au public qu’il vient de participer à quelque chose de sacrilège ou de condamner, et le bouche-à-oreille attirera organiquement les esprits curieux. Sous-titrez votre film « Le film le plus meurtrier jamais réalisé« , Et vous avez déjà promis quelque chose que même l’imagination avide de cadavre de Rob Zombie ne pourrait pas voir à travers. Dans le cas effrayant de Antrum: le film le plus meurtrier jamais réalisé, toutes les conférences dans le monde sur les raisons pour lesquelles vous devriez être terrifié ne peuvent pas remplacer des sentiments de peur réelle et pétrifiée.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal.

