Critique du film «  Amour, mariages et autres catastrophes  »

Le titre promet un désastre, et le film livre: «Love, Weddings & Other Disasters» est un gaspillage de 90 minutes sans esprit, sans charme, à peine écrit, agi indifféremment, horriblement tourné et généralement odieux.

En enchaînant diverses histoires d’amour qui se chevauchent, toutes profondément irritantes et dépourvues de perspicacité humaine, le scénariste-réalisateur Dennis Dugan semble auditionner pour reprendre les morceaux d’ensemble douloureusement stupides de Garry Marshall de la fin de la période. Une fois, j’ai plaisanté en disant que la «Saint-Valentin» de Marshall faisait ressembler «Love Actually» à «Nashville», mais «Love, Weddings & Other Disasters» fait ressembler «Valentine’s Day» à «The Shop Around the Corner».

Dugan a passé le dernier quart de siècle en tant que l’un des principaux co-conspirateurs de la Happy Madison Death-of-Cinema Fun Factory, mais ses terribles films d’Adam Sandler (dont « I Now Pronounce You Chuck and Larry » et « Grown Ups 2 ») Offrent au moins l’attrait de grands noms qui collectent un chèque de paie dans des films qui ne sont peut-être pas drôles, mais qui ont au moins le budget pour donner l’éclat du produit des grands studios.

Sheen est rare dans les horribles «Catastrophes», et les plus grands noms sont deux lauréats des Oscars si mal utilisés que leur présence même reflète la honte de toute l’industrie cinématographique. Si cela représente le genre d’offres que Diane Keaton et Jeremy Irons acceptent, alors le show business lui-même est cassé.

Vous n’avez pas besoin d’être une militante du handicap pour grincer des dents quand Keaton vient littéralement s’écraser sur sa première scène en tant que Sara, une femme aveugle qui a été organisée à un rendez-vous à l’aveugle (ce sont les blagues) avec Lawrence d’Irons, un chic, traiteur recherché reconnu pour son perfectionnisme exigeant. Le fait que ce film pense qu’une pyramide de verres à champagne (la chose que Sara renverse) ou une pyramide de bonbons Ferrero Rocher est «classe» indique à quel point il est séparé de la vie sur cette planète.

Les autres histoires impliquent la future organisatrice de mariage Jessie (Maggie Grace, servant la réalité de Penelope Ann Miller) essayant de planifier les noces du candidat à la mairie de Boston, Robert (Dennis Staroselsky, «The Deuce»); Le frère maladroit de Robert, Jimmy (Andy Goldenberg), qui participe à un jeu télévisé de rencontres qui l’oblige à être enchaîné 24h / 24 et 7j / 7 à Svetlana (Melinda Hill), qui prétend être une avocate mais qui est en fait une strip-teaseuse (This. Are. The. Jokes .); le capitaine du bateau d’excursion Ritchie (Andrew Bachelor, «À tous les garçons que j’ai aimés avant»), à la recherche d’un passager avec lequel il a partagé un bref flirt; et Mack (Diego Boneta, «Terminator: Dark Fate») en tant que musicien qui tombe amoureux de Jessie même si son groupe a été réservé pour le mariage de Robert et que ce même groupe l’expulse maintenant. (Boneta apparaît également dans le célèbre drame mexicain «New Order», ce qui signifie qu’il fait partie de l’un des meilleurs films de 2020 ainsi que de l’un des pires.)

« Love, Weddings & Other Disasters » n’a absolument rien à dire sur le thème de l’amour, même pas quand il coupe le désespoir apparent à deux musiciens ambulants de parcs urbains qui chantent des chansons sur le thème de la romance tout aussi banales que le reste du film. Vous ne sauriez jamais que Boston était l’une des plus belles villes du monde de la façon dont elle a été tournée ici – cela se passe beaucoup mieux dans le nouveau documentaire de Frederick Wiseman «City Hall» – et Dugan essaie tellement de faire la blague qu’il court-circuite toute sorte de logique.

Pourquoi le jeu télévisé romantique ressemble-t-il à un accès au câble merdique alors qu’il est censé être un succès sur TBS? Si Lawrence est tellement attentif aux détails, pourquoi laisse-t-il un mot du lendemain à une aveugle avant de réorganiser ses meubles? Si tout cela était drôle, cela n’aurait peut-être pas de sens, mais tous les gags atterrissent avec un bruit sourd, laissant au public plus de temps pour décomposer le non-sens absolu du complot.

C’est l’un de ces rares films qui ne contient pas une seule chose à recommander. Passez une heure et demie à regarder littéralement autre chose, même si c’est l’intérieur de vos paupières.