Critique du film – 7500 (2019)

7500, 2019.

Réalisé par Patrick Vollrath.

Avec Joseph Gordon-Levitt, Omid Memar, Aylin Tezel, Carlo Kitzlinger, Murathan Muslu et Paul Wollin.

SYNOPSIS:

Un vol Berlin-Paris est violemment perturbé par un groupe de pirates de l’air.

Dans un film qui dépeint le chaos en vol d’un avion fictif détournant, il pourrait être surprenant que le mot « terroriste » ne soit prononcé qu’une seule fois: lors d’une émission de nouvelles qui sonne depuis un téléphone portable dans le cockpit où un impressionnant Joseph Gordon-Levitt intense essaie désespérément de garder le contrôle de l’avion. Il est difficile de dire si l’abstention d’une telle nomenclature est une manœuvre délibérée de la part des écrivains Patrick Vollrath et Senad Halilbasic, mais ce faisant, cela aide à éliminer 7500 – se référant au code pilote pour un détournement – de toutes cloches et sifflets de films d’action ou de commentaires politiques profonds. Malgré l’ouverture avec le célèbre œil de Gandhi pour une citation, Vollrath, dans son premier long métrage de réalisateur, semble plutôt soucieux de se focaliser sur l’immédiateté frénétique de la situation plutôt que d’offrir des ruminations plus larges sur un monde post-11 septembre – une décision c’est à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse du film.

Se déroulant principalement en temps réel, 7500 suit le capitaine Michael Lutzmann (pilote réel devenu acteur, Carlo Kitzlinger) et le copilote américain Tobias Ellis (Gordon-Levitt) qui se préparent pour le court vol de Berlin à Paris. Les premières images de vidéosurveillance de l’aéroport suscitent des soupçons sur une poignée d’individus (enregistrements conçus pour montrer comment n’importe qui peut avoir l’air louche sous l’œil vigilant d’une caméra), tandis que les bases narratives ailleurs établissent rapidement les enjeux émotionnels du film: Gökce (Tezel), partenaire de Tobias et mère de son fils de 2 ans, est hôtesse de l’air à bord.

Par la suite, l’intégralité du point de vue du film est limitée aux confinements du cockpit, où la seule vue de la cabine des passagers est fournie gracieusement par une caméra de sécurité au-dessus de la porte. C’est un choix stylistique saisissant et habile, invoquant une claustrophobie hitchcockienne et une absence effective d’omniscience qui inaugure un thriller rafraîchissant, disparu de sous-intrigues surpeuplées et trop sentimentales. Au contraire, Vollrath et DoP Sebastian Thaler ont mis en place un drame aérien tendu qui est fondé sur l’authenticité et l’immersion. En tant que tel, lorsque les pirates de l’air frappent, cela vient avec une intensité à la fois rapide et violente, rendue d’autant plus percutante par l’absence d’un score traditionnel et non diégétique.

Mais peu de temps après, 7500Les prouesses techniques commencent à l’emporter sur ses capacités de narration. En limitant la perspective physique de son film, Vollrath semble tout aussi restrictif en s’engageant dans tout autre commentaire significatif. En conséquence, le siège initial, tout en étant pénible, perd rapidement sa puissance une fois que l’histoire menace de s’éloigner vers l’arc trop familier du héros blanc américain affrontant les méchants étrangers unidimensionnels (un sentiment perpétué par Tobias). professionnalisme inébranlable et, par extension, l’attitude gentille de l’homme de tête qui le joue). Heureusement, Vollrath imprègne son récit avec juste assez de trouble moral et soumet son personnage central à juste assez de dilemme éthique pour s’assurer que ce qui pourrait sembler une plongée inévitable dans un tel territoire reste largement évité.

En fin de compte, cependant, nous nous demandons souvent quel est l’utilité de tout cela. En dépit d’une poignée de réflexions du troisième acte plutôt artificielles et assez conventionnelles – d’un terrain d’entente coïncident entre l’attaquant et l’otage à l’incertitude croissante d’un pirate de l’air chez les adolescents à un appel téléphonique à un moment opportun – Vollrath offre très peu d’informations perspicaces développées. Au lieu, 7500, tout en étant à la fois immersif et inconfortable, se sent tout à fait déficient, optant pour un bagage léger et mélodramatique à la place d’une observation plus audacieuse et plus lourde.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

George Nash est un journaliste de cinéma indépendant. Suivez-le sur Twitter via @_Whatsthemotive pour des projections de films, des jeux de mots et des bavardages de céréales.

