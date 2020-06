Critique du film – 1BR (2020)

1BR. 2020.

Réalisé par David Marmor.

Avec Nicole Brydon Bloom, Naomi Grossman, Giles Matthey, Alan Blumenfeld, Taylor Nichols et Andrea Gabriel.

SYNOPSIS:

Sarah essaie de recommencer à Los Angeles, mais ses voisins ne sont pas ce qu’ils semblent être.

David Marmor 1BR rénove le sous-genre de la «méfiance résidentielle» de l’horreur en s’inspirant de celui de Karyn Kusama L’invitation et d’autres horreurs fondées sur le culte de propriété. En vain et sans fondations solides. C’est un film qui remet en question la complaisance et attribue des rôles pour l’amélioration de la civilisation par rapport à soi, contenu dans un complexe d’appartements «utopie». Le message est clair, mais la construction narrative déséquilibrée de Marmor ne passe pas l’inspection de ce critique. L’Acte I, l’introduction de courte durée, l’Acte II, un long engagement envers les péchés publics, et l’Acte III, le contrepoint hâtif qui atteint son apogée. Comme un entrepreneur à taux réduit qui fait le travail, les mauvaises mesures et tout.

Sarah (Nicole Brydon Bloom) s’installe à Los Angeles sur un coup de tête avec des aspirations de renommée de conception de costumes. Elle demande un appartement «trop beau pour être vrai», qui est miraculeusement approuvé. Sarah est accueillie par des voisins amicaux, dont Jerry (Taylor Nichols), qui incite à la sensibilisation. Des barbecues, des dîners et des visages souriants peignent le bâtiment dans une teinte lumineuse adorable, jusqu’au soir où il y a effraction. Une Sarah privée de sommeil et restreinte découvre que sa résidence en mailles serrées prend leur lien communautaire très au sérieux, et elle est sur le point de faire face à l’initiation de la vie de quiconque.

Le cauchemar humanitaire de 1BR enseigne les principes clés de « The Power Of Community » de Charles D. Ellerby. L’ouverture, l’altruisme et la dévotion se transforment en une réalité où soit vous ne servez que votre tribu immédiate, soit vous mourrez en dissident inutile. Marmor joue avec des idées d’éclairage au gaz conditionné, de proie à l’oubli et de manipulation du cerveau. Les bases sont visibles, mais le parcours de Sarah de la nouvelle résidente à la convertie endoctrinée ne suit jamais une véritable ligne de démarcation. L’influence d’Ellerby est celle d’un messie promettant une exaltation éternelle, mais les horreurs des troupeaux soumis au lavage de cerveau n’atteignent jamais leur plein potentiel.

L’arc de Sarah est tributaire d’une période à découvert où elle est «soignée» par le collectif par des moyens tortueux, défaite par une brève introduction et un changement de cœur plus bref. Jerry exhorte Sarah à se comporter, à garder ses mains pressées contre le mur d’un appartement dans une pose vigoureuse destinée à briser les testaments, tandis que Brian (Giles Matthey), d’âge égal, menace la violence. Sarah endure un rituel infernal pour mériter sa nouvelle «famille», qui remet en question ses désirs égoïstes de poursuivre des passions créatives ou de garder le contact avec un père qui a commis une trahison monstrueuse. Marmor aborde les dédicaces mêmes qui motivent nos motivations, mais d’une manière qui manque de pouvoir rester, entraînant la maltraitance des animaux de compagnie et l’ignorance aveugle comme dispositifs de complot choquants.

Sans gâcher le matériel, Sarah se défait 1BRLa «section médiane» surdimensionnée permet une résolution des conflits qui dévie sur les quatre-vingts les plus nettes. Nous souffrons aux côtés de Sarah; méditez sur les mêmes leçons qui provoquent sa soumission éventuelle. Ses voisins inadaptés acceptent pleinement Sarah après avoir passé leur coffre-fort de détecteur de mensonge, seulement pour avoir une seule interaction avec la recrue sélectionnée la plus récente déprogrammer complètement chaque dernière croyance. Des tronçons de dialogue, des scènes entières dignes de l’engagement de Sarah pour la cause, oubliées plus rapidement que Livre vertVictoire du meilleur film. En termes de développement, c’est un changement discordant qui ne sert ni la tension ni la narration. Une inefficacité significative qui s’accélère à travers une conclusion qui est largement compensée par le caractère charnu narratif maintenant jeté comme un déchet.

Les performances demandent à la plupart des acteurs de représenter deux personnalités. Le garçon d’à côté et le tueur dans le miroir. Un leader qui prêche la bonté mais utilise les pratiques des tyrans. Marmor ne désire jamais que nous croyions que Pleasantville existe, mais les signes avant-coureurs sont subtils au détriment sans suspense. Les scénarios d’horreur sont fugaces, et le combat de Sarah n’est pas particulièrement habilité étant donné que la survie signifie finalement l’acceptation. Il n’y a pas grand-chose à ressentir pour les personnages que nous perdons, et les éléments de genre restent muets dans les rassemblements dans la cour où les participants mangent des gâteaux de fête. Nous avons vu ces rythmes très suiveurs, défiant le monde mais manquant d’évaluations plus approfondies.

1BR épuise les angles les plus étranges de son personnage principal capricieux, Sarah. Pourquoi se précipiter dans son emprisonnement? Pourquoi privilégier son dépouillement de raison pour ne faire que doubler avec un malaise au coup de fouet cervical? David Marmor tient une flamme aux pieds de la société mais échappe à son interrogatoire, ce qui fait plus de déception que les alambics à louer depuis trois ans. Le monde fait peur, les gens aiment profiter des autres au nom du salut, et la relocalisation peut amplifier le mal de l’isolement. Toutes les vérités qui sont perdues en essayant de suivre ce plan d’étage sur le thème de l’horreur esquissé avec une confusion disproportionnée.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

