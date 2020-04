Critique du film – 0,0 MHz (2020)

0,0 MHz, 2020.

Réalisé par Sun-Dong Yoo.

Avec Yoon-young Choi, Shin Joo-Hwan, Eun-ji Jung, Won-Chang Jung et Sung-yeol Lee.

SYNOPSIS:

Les membres d’un club d’exploration surnaturelle entrent dans une maison hantée.

Jeter Gonjiam: l’asile hanté et les cheveux partout Exte dans un mélangeur, et vous avez Sun-Dong Yoo 0,0 MHz. Les adolescents à la tête confuse se mêlent aux légendes urbaines pour la renommée, les profits et les défis personnels. L’adaptation de Yoo à la bande dessinée de Jak Jang suit les enquêteurs paranormaux stupidement reconnaissables, ce qui n’est pas un concept étranger aux fans d’horreur. 0,0 MHz se différencie sous la forme d’yeux rouge-diable et d’une entité démoniaque mieux décrite comme «Samara rencontre Cousin It», CG de la tête aux pieds. Ceux qui soutiennent mon appréciation vocale des effets pratiques peuvent (correctement) supposer que cela devient en effet une décision frustrante.

L’équipage «0.0MHz», une collection d’étudiants chasseurs de fantômes, se propose de troubler la paix dans une supposée maison hantée. Par la nécromancie, ils ont l’intention d’invoquer l’esprit agité de la propriété en utilisant des cycles de sommeil paradoxal. Cela fonctionne, dit que l’apparition entre dans Yoon-Jung (Yoon-young Choi), et fournit la connexion contre nature qu’ils recherchent – mais ne veut pas quitter le vase charnu de Yoon-Jung. Voilà pourquoi nous ne faisons pas appel aux âmes troublées des morts-vivants, gamins!

L’exploitation par Jang de la façon dont le sommeil approfondi offre une passerelle pour la connexion spirituelle établit un nouveau concept, malgré les personnages offrant peu de profondeur dans les arcs. Un tueur inconscient qui habite à l’intérieur, somnambule comme couverture, lance un regard blanc laiteux chaque fois que Yoon-Jung perd le contrôle. 0,0 MHz résiste aux menaces lorsque le mal se déchaîne chaque nuit, mais la terreur varie en tant qu’effets gaspillant les visions d’horreur ou maximisant les illustrations de mangas de Jang. Yoo jette les bases d’une histoire de fantômes qui est beaucoup plus intéressante que l’expérimentation d’un sous-genre moindre, mais les coups de pinceau décoratifs ne défendent pas l’égal éblouissement.

Il y a, franchement, des défauts post-ajoutés inexcusables partout 0,0 MHz. Le cauchemar évoquant la rencontre des «chasseurs» est celui d’une femme pendue dont les cheveux agissent comme des tentacules emmêlés, s’enroulant autour de qui peut être le plus proche. Ces moments sont où Exte les comparaisons deviennent plus visibles, car le thriller à la perruque de Sion Sono montre comment les effets capillaires pratiques peuvent être un lien qui se lie tout au long de l’horreur. 0,0 MHz a du mal à mélanger les fonds d’écran verts avec le teint humain, et trop de séquences d ‘«attaque de cheveux» brillent d’une inefficacité encore plus brillante qui englobe les acteurs agités dans des enveloppes folliculaires qui ont l’air numériquement bon marché.

0,0 MHz est préférable lorsque les cheveux ne sont pas présents, et l’horreur devient un jeu de manipulation paranoïaque. La formulation de Monster aurait pu utiliser un style et une structuration, mais la performance de possession de Yoon-Jung canalise la mécanique humaine aux pieds lourds des stupéfiants. Lorsque les amis de Yoon-Jung deviennent «ciblés», la jeune fille ouvre sa mâchoire comme un serpent alors qu’un bruit d’expiration d’air suggère une méchanceté qui s’échappe de l’intérieur. Chaque victime revit un souvenir différent, tout traumatisant, qui permet quelques sauts et secousses alors que des adolescents décédés chargent vers l’écran. Toutes les morts ne sont pas compliquées dans la pratique ou même montrées à la caméra, mais Joon réussit dans ces comeurques d’horreur plus simplistes.

C’est étrange, car vous supposeriez que je préfère les scènes où un corbeau avec des verrous noirs et effrayants scampers tout au long du camp de base « 0,0 MHz ». Peut-être quand un enchevêtrement de touffes de vadrouilles étouffe les «enquêteurs» stupéfaits. Ce sont les idées les plus «originales» de 0,0 MHz, mais le choix des effets animés par rapport aux effets pratiques est un obstacle majeur aux sorties de qualité actuelles. Que vous pensiez que les fantômes sont réels ou non, il est toujours nécessaire d’attirer le public dans votre univers cinématographique. Le matériel plus extravagant de Joon a désespérément besoin d’une telle construction du monde, et pourtant nous sommes plus distraits par les éléments techniques que par l’investissement dans une malédiction éveillée.

0,0 MHz frappe sur toutes les notes de signature de l’horreur coréenne. Un équilibre entre les débuts optimistes de K-poppy juxtaposé à l’horreur mortellement grave. Éléments surnaturels qui ne craignent pas les êtres fantastiques de l’imagination. Chamans, poupées vaudou et croyances cérémonielles qui traitent la vie après la mort avec respect. Sun-Dong Yoo marque toutes ses boîtes tout en explorant l’heure du coucher d’une manière qui n’est pas encore surpeuplée par le contenu de genre; cependant, il y a encore trop de temps forts fatigants. Fondamental dans sa familiarité, incapable de hisser des notes d’individualité plus authentiques au-dessus d’additifs d’effets visuels terne.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

