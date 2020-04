Critique des meilleurs plans: SWAMP THING

Par Justin Partridge, critique de Best Shots 28 avril 2020 15h00 HE

Swamp Thing: New Roots # 1

Écrit par Mark Russell

Art de Marco Santucci et John Kalisz

Lettrage de Jimmy Betancourt

Edité par DC

Commentaire de Justin Partridge

Mark Russell et Marco Santucci plaident à nouveau en faveur des récits épisodiques de Swamp Thing au début de Swamp Thing: De nouvelles racines. Publié à l’origine sous le Swamp Thing 100 pages Giant il y a quelques mois, Swamp Thing: De nouvelles racines est un « épisode pilote » merveilleusement accessible et convenablement brutal de Swamp Thing.

Bien que le nombre de pages réduit rend l’histoire plus légère qu’elle ne devrait, Mark Russell, Marco Santucci et John Kalisz expliquent à la racine comment et pourquoi Swamp Thing est intéressant, offrant à la fois une horreur moraliste engageante et une comédie sombre. Le tout enveloppé dans des œuvres d’art luxuriantes et profondément bloquées qui s’appuient sur la forme végétarienne amorphe de Swampy avec grand effet tout au long de ce court, mais doux numéro d’ouverture. Revenant aux «contes de suspense» à l’ancienne de la vieille école des supports à roulettes des années 70, Swamp Thing: New Roots # 1 est un retour prometteur.

Dès le saut, l’écrivain Mark Russell frappe le sol dans un sprint – et avec le nombre de pages réduit, c’est à la fois une force et un obstacle pour le numéro d’ouverture. En termes de fonctionnement de ce rythme rapide pour le problème, il fournit à l’histoire une énergie vive, qui aide la quantité surprenante de lourdeur de l’intrigue de Russell. Une nouvelle entreprise agricole, Sunderland Foods, a commencé à ériger des fermes industrielles dans toute la Louisiane, concevant une nouvelle «graine de prédateur» qui menace de croiser la pollinisation avec le reste de la flore du marais et de détruire les écosystèmes.

Swampy, bien sûr, ne peut pas avoir cela, et nous avons donc une configuration classique de monstre contre société. Non seulement cela s’intègre assez bien dans l’œuvre de Russell, mais il trouve un but convaincant pour Swamp Thing en tant que force de la nature et moins comme un super-héros de bande dessinée. Malheureusement, c’est aussi là que la vitesse du problème commence à travailler contre lui – bien que Russell présente de nombreux éléments vraiment amusants, comme les antagonistes de l’entreprise ironiquement conscients et la nouvelle capacité que Swampy a acquise de faire germer des fruits toxiques de son corps. rempli de sa colère envers l’humanité, rien de tout cela ne lui est donné suffisamment de temps pour s’en tenir pleinement. Il n’a été introduit que pour être rapidement écarté alors que le problème se rapproche de sa sombre conclusion. Espérons que ce ne soit que Russell qui plante des drapeaux pour les futurs numéros, mais je pense que ce problème aurait pu être plus grave s’il avait persisté un peu plus longtemps sur l’un de ces éléments de l’intrigue.

Heureusement, ce numéro semble formidable grâce à l’artiste Marco Santucci et au coloriste John Kalisz. Bien qu’une grande partie de l’action soit représentée dans des panneaux recadrés plus proches et des points de vue agrandis, Santucci et Kalisz se penchent visuellement sur l’imposante vision de Russell sur Swamp Thing. Un point culminant est la façon dont ils montrent à quel point les armes humaines sont inefficaces sur Swamp Thing, comme quand une escouade de crétins le traverse pathétiquement (« c’est comme tirer une salade! », Hurle-t-on) pendant qu’il se profile en arrière-plan, toutes les ombres et des yeux orange brûlants. Il y a une autre séquence gagnante où une paire de méchants utilise un lance-flammes sur Swampy, célébrant leur « victoire » alors même que notre héros se lève de l’herbe luxuriante derrière eux encore plus grand qu’auparavant. Bien que la portée et le point de vue de la question soient quelque peu limités, Santucci et Kalisz préparent un repas à partir du potentiel mystérieusement visuel de Swamp Thing comme titre.

Bien qu’une légère touche en partie, Swamp Thing: New Roots # 1 laboure un sol riche pour l’avenir des nouvelles versions numériques à focalisation surnaturelle de DC. Libérés des confins des annuelles de 100 pages, Russell, Santucci et Kalisz ont la chance de lancer la rare modernité en cours pour Swamp Thing. S’ils ne peuvent que ralentir un peu pour se développer correctement. Plantez des calembours, Swamp Thing: New Roots # 1 est une présentation amusante de la nouvelle liste de versions numériques de DC.