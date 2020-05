Critique des meilleurs plans: SWAMP THING

Crédit: DC



Swamp Thing: New Roots # 4

Écrit par Mark Russell

Art de Marco Santucci et John Kaliscz

Lettrage de Dave Sharpe

Edité par DC

Compte rendu de David Pepose

«Évaluation Rama: 9 sur 10

Bien qu’il soit surtout connu pour son travail plus politique, l’écrivain Mark Russell livre une histoire surprenante – et satisfaisante – bourrée d’action pour Swamp Thing: New Roots # 4. En opposant la moquerie incrustée de boue d’un homme à la puissance de l’armée américaine, Russell et l’artiste Marco Santucci offrent un sombre portrait de la cupidité et de la sauvagerie inhérentes à l’humanité, contrastant avec l’héroïsme tranquille d’un futur monstre.

Après trois problèmes de lutte avec la Sunderland Corporation, Swamp Thing se retrouve dans le collimateur d’un autre type de pouvoir – à savoir, les megarich ont un général dans leur poche, et en tant que tel, Swamp Thing se retrouve en fuite d’une armée attachée avec toutes sortes d’armes exotiques. Des frappes de drones aux frappes d’herbicides au napalm et aux hélicoptères, Russell met en place un jeu de chat et de souris qui s’intensifie bien, alors que Swamp Thing et les militaires commencent à déplacer les poteaux de but d’un combat acceptable en pouces agonisant.

Et comme la tension commence à augmenter, les enjeux aussi – et c’est là que Russell et la société brillent vraiment. Par sa conception et par son histoire, Swamp Thing a été un personnage qui a le mieux prospéré à la périphérie, tirant sa force de la solitude tout autant que la végétation des marais. Mais alors que l’armée empiète sur le territoire de Swamp Thing, il est difficile de ne pas ressentir la pression alors que Swampy se heurte à des boucliers humains, alors que leur bataille plonge de plus en plus profondément dans la Louisiane occupée. C’est à la fois un échec moral et un échec militaire, et bien que la torsion finale démêle un peu le problème car il lie tout en un arc soigné, c’est toujours un peu d’action excitante.

L’artiste Marco Santucci, quant à lui, s’acquitte bien, ajoutant une touche d’horreur sanglante alors que nous regardons Swamp Thing se faire exploser, démembrer et mettre le feu dans une rue animée. Pourtant, même lorsque nous voyons des battements puissants comme Swamp Thing lancer autour des soldats comme un arbre géant sensible, il y a quelque chose de pitoyable dans son langage corporel – le plus souvent, cette figure généralement imposante est en fuite et basée sur la façon dont Santucci tire constamment en arrière, il est clair où se situe vraiment la dynamique de puissance. Le coloriste John Kaliscz fait également un travail superbe, ajoutant une tonne d’humeur avec ses bleus nocturnes contrastés avec des rouges et des oranges ardents.

Prenant un détour par son style de narration habituellement bavard, Mark Russell livre son numéro le plus excitant de Swamp Thing: De nouvelles racines encore. Regarder un héros poussé à ses limites absolues en fait un récit convaincant, et l’œuvre de Marco Santucci donne à chaque coup, démembrement et explosion juste la bonne quantité d’impact. Si vous n’avez pas encore consulté cette série, c’est certainement un excellent point de départ.