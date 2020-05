Critique des meilleurs plans: SWAMP THING

Par Justin Partridge, critique de Best Shots 4 mai 2020 15h00 HE

Swamp Thing: New Roots # 2

Écrit par Mark Russell

Art de Marco Santucci et John Kalisz

Lettrage de Dave Sharpe

Edité par DC

Commentaire de Justin Partridge

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Swamp Thing devient un tiers dans un sombre drame familial dans le numéro de suivi de Swamp Thing: De nouvelles racines. Bien que toujours engagé dans un jeu de chat et de souris rempli de monstres avec ses nouveaux ennemis d’entreprise chez Sunderland Foods, Swampy ralentit un peu dans ce numéro, partageant une table avec une famille connue autour de son marais. Mais comme le dit le titre, « tout mange et tout meurt », car la poursuite est étrangement personnelle ici, soulignant l’engagement de l’écrivain Mark Russell à étoffer cette nouvelle histoire en cours.

Malheureusement, les artistes Marco Santucci et John Kalisz bloquent vivement l’action du premier numéro. À sa place, cependant, se trouve une version plus émotive de Swamp Thing, partageant la page avec des gens ordinaires et fournissant une feuille imminente pour les personnages humains. Santucci et Kalisz adoucissent également le pot avec quelques points saillants visuels de choix de la villany de Sunderland, révélant plus de leurs gambits plus étranges pour capturer Swamp Thing. Bien que n’étant pas aussi voyantes et explosives que l’ouvreur, Swamp Thing: New Roots # 2 est un digne suivi de cette nouvelle aventure Swampy.

À la suite de ses attaques contre Sunderland Foods, Swamp Thing veut juste se taire, recherchant la solitude au fond du marais au milieu des eaux troubles. Mais pour ses ennuis, il est littéralement plongé dans un drame familial lorsque Guillaume Flaubert et sa petite-fille l’ont accidentellement accroché à leurs lignes de pêche. En tant que personne respectueuse du marais, Guillaume invite Alec à dîner, offrant au numéro un merveilleux morceau de comédie visuelle alors que Swamp Thing est assis et regarde la famille Flaubert pendant le dîner.

Ces scènes révèlent également la majeure partie de l’histoire de Russell pour ce numéro. Bien qu’il prenne certainement son temps à lier ce complot familial à la guerre en cours avec Sunderland, Russell fait un réel effort pour continuer l’ambiance comme « Tales from the Crypt » dès l’ouverture. À cette fin, il injecte un autre tournant sombre dans l’intrigue, envoyant aux lecteurs un autre morceau moralisateur d’intrigue glommed sur le récit en cours.

Bien que ce drame familial enlève à la pulsion de la saga Swamp Thing contre Sunderland en cours, je pense qu’il fonde l’intrigue d’une manière qui reste fidèle aux interprétations plus classiques de Swamp Thing, qui trouvaient généralement notre héros entraîné dans une histoire qu’il a largement n’a rien à voir avec un problème surnaturel. S’attaquer à une entreprise ne crie pas exactement «surnaturel», mais c’est agréable de voir Nouvelles racines # 2 cherchant à peupler ce monde vraiment bizarre avec des gens du monde réel.

Côté art, Nouvelles racines # 2 un peu ourlé chez les artistes Marco Santucci et John Kalisz. Une intrigue plus fondée signifie moins de visuels de films d’horreur amusants qui ont fait éclater le premier numéro, et c’est une déception pour le suivi. Mais à la place de l’action, Santucci et Kalisz livrent une vision beaucoup plus expressive et ironique de Swamp Thing et comment il se déplace dans le monde des humains. La scène du dîner susmentionnée en est un excellent exemple, alors que Santucci et Kalisz jouent le moment mortellement droit, plaçant le Swampy imposant à la tête de la table autour d’une famille de personnages humanoïdes largement normaux et bien éclairés.

Ils font également de leur mieux pour ajouter une étrange secousse d’horreur au sujet de la créature dans un montage de Swamp Thing essayant de garder une longueur d’avance sur les chasseurs de Sunderland. Il s’écrase à travers le marais, échappant à un groupe de sbires de Sunderland, tous les principaux hybrides porcins / humains bizarres arborant des colliers métalliques géants comme des chiens de chasse après l’avatar du Vert. Je souhaite que le problème ait pu rester un peu plus longtemps dans cette séquence, mais encore une fois, Santucci et Kalisz détaillent cela comme un autre jour dans le marais, projetant la scène en plein soleil et faisant surgir Swampy du centre de la page de montage comme un lecteur – dans l’affiche de l’ancien. C’est un peu amusant de schlock de bande dessinée que Santucci et Kalisz jouent sur les sièges bon marché. Je souhaite juste que toute la question ait ce genre d’énergie.

Bien que pas aussi visiblement pulpeux que le numéro d’ouverture, Swamp Thing: New Roots # 2 met bien la table pour la série à venir. Fonctionnant avec le même ton sombre mais conscient que l’ouverture et armé de visuels d’horreur plus cinématographiques, Swamp Thing: New Roots # 2 jalonne de nouveaux territoires pour Swamp Thing et la vie étrange qu’il mène.