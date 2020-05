Critique des meilleurs plans: LIGUE DE JUSTICE # 45

Crédit: DC



Crédit: DC



Justice League # 45

Écrit par Robert Venditti

Art d’Eddy Barrows, Eber Ferriera et Romulo Fajardo, Jr.

Lettrage de Tom Napolitano

Edité par DC

Compte rendu de David Pepose

«Évaluation Rama: 5 sur 10

Crédit: DC



Alors que le Spectre se déchaîne, la Justice League se retrouve dans la gorge de l’autre, et bien que cette action cape contre cape soit suffisante pour stimuler la partie lézard du cerveau de tout fanboy, il y a encore quelque chose Justice League # 45 qui semble maladroit et raide. L’écrivain Robert Venditti trouve quelques pépites de conflits liés aux personnages, mais quelque chose se perd dans la traduction grâce à un antagoniste divin et à de gros faux pas de l’artiste Eddy Barrows.

Étant donné le travail exceptionnel de Venditti sur Superman: l’homme de demain et Barrows travail parfait avec James Tynion sur Detective Comics, Justice League # 45 n’a pas l’impression d’atteindre le potentiel clair des deux créateurs. Mais à son crédit, Venditti trouve des contrepoints frappants entre les différents membres de la Ligue 0 tandis que Superman et Batman s’affrontant sur Clark révélant son identité secrète se sent un peu sur le nez, Flash et Green Lantern John Stewart jettent chacun des barbillons bien pensés entre l’un l’autre, tandis que la bagarre entre Wonder Woman et Aquaman ressemble à un conflit qui se prépare depuis longtemps. (« La Ligue, votre royaume, votre famille. Vous êtes présent un jour, disparu le lendemain. Je remets en question votre engagement. » Glace, Diana.)

Mais il est également facile de remettre en question l’engagement dans ce domaine ici – alors que Venditti fait un travail solide pour enraciner ces conflits dans le caractère, le conflit lui-même manque de dents. Nous savons que ces personnages ne se causeront pas de dommages durables les uns aux autres, mais la chorégraphie réelle ici semble timide – tandis que Barrows dépeint beaucoup d’impact lorsque ces personnages échangent des coups, il s’agit principalement de coups de poing, de course et de dynamitage indescriptibles. L’intérêt d’une bagarre de super-héros est de voir les personnages tirer toutes les astuces pour combattre leurs camarades d’armes, mais nous ne recevons vraiment que quelques coups de poing avant que Venditti ne coupe la prise.

Crédit: DC



Crédit: DC



Et malheureusement, les choses deviennent un peu plus gênantes à partir de là. Une partie de cela vient de Barrows qui a un peu de mal à jongler avec les différents modèles de personnages de la Ligue – ses Flash et Aquaman, par exemple, se sentent uniformément volumineux, avec leurs expressions faciales manquant beaucoup de nuances en plus de serrer les dents. Bien que Wonder Woman de Barrows soit un point fort constant, même son palmarès distingué avec le chevalier noir est terni, car il ne peut pas tout à fait faire fonctionner le manteau en fourrure de chauve-souris. Mais même le méchant principal de Venditti – Dieu, avec un G majuscule – se sent comme un choix extérieur, ce qui fait que la moitié arrière du livre ressemble à un sermon alors que le Spectre dit à la Ligue que « Dieu vous a choisi de comprendre. » Mais cela résume le type de structure de chien hirsute de tout ce problème – Dieu pourrait travailler de manière mystérieuse, mais son plan dans ce cas semble juste rebondir entre se battre pour s’exposer brusquement à un détour dans le champ gauche vers Paradise Island.

Crédit: DC



Justice League # 45 ressemble à la quintessence d’un sac mixte, avec ses aperçus sur les personnages de la Ligue se heurtant à de nombreux éléments discordants à travers l’histoire. Cela ne veut pas dire que c’est une mauvaise bande dessinée, mais cela ne rend certainement pas justice aux compétences de Robert Venditti ou d’Eddy Barrows – si vous recherchez une action de super-héros en chiffres, vous pourriez faire pire que cela livre, mais ce n’est pas non plus un point culminant pour toute personne impliquée.