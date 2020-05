Critique des meilleurs plans: LE FLASH # 754

Crédit: DC



Le Flash # 754

Écrit par Josh Williamson

Art de Rafa Sandoval, Jordi Tarragona, Arif Prianto et Hi-Fi

Lettrage de Steve Wands

Edité par DC

Évaluation Rama: 6 sur 10

Avec ses derniers numéros déjà annoncés, Josh Williamson Éclat la durée du mandat pourrait s’essouffler. Les tentatives de l’écrivain de faire une déclaration sur l’héritage de Barry Allen ne représentent rien, et Paradox est une menace édentée. Il y a un certain niveau d’inévitabilité dans le complot ici qui ne dit rien d’impact sur les personnages impliqués. L’artiste Rafa Sandoval rend tout cela très beau, cependant – il offre des caricatures solides à travers le problème et pour une course qui a échangé en boucle la même iconographie encore et encore, son travail est resté un point culminant.

Semblable au dernier numéro, je pense que les instincts généraux de Williamson sont corrects ici. Si Barry Allen est le héros accompli qui est relativement inchangé dans le multivers, alors la seule façon de l’affecter est de poursuivre les gens qu’il aime. Cependant, le casting de soutien de Barry est absent de ce numéro. Paradox ne tue qu’une version antérieure de lui-même (cela semblerait vraiment que cela aurait dû être votre premier mouvement si vous avez ses pouvoirs, mais peu importe) tandis que Barry et Eobard se disputent la meilleure façon de gérer Paradox.

Si Barry est le héros ultime de son histoire, Eobard est probablement toujours le méchant, mais peu importe qu’il semble qu’ils devront travailler ensemble et mettre de côté leurs différences – tout en succombant à leurs rôles universels – afin de remettre les choses en ordre. C’est très bien. Les histoires fonctionnent de cette façon. Mais tout un problème qui nous amène essentiellement à la même conclusion que le dernier (qui en lui-même ne faisait que doubler le problème auparavant) ne permet pas une véritable lecture de haut de gamme. Je ne sais pas si Williamson a plus à dire que « Barry Allen est un héros », et c’est malheureux pour une course qui a duré aussi longtemps (et a eu quelques histoires amusantes en cours de route!).

Cela dit, l’artiste Rafa Sandoval fait tout ce que Williamson aurait pu espérer dans ce numéro. Sa première diffusion en double page avec Barry et Eobard est absolument magnifique. Sandoval ne tombe pas dans le piège que beaucoup font avec la famille Flash de DC où ils ne sont essentiellement que Barry Allens dans des costumes légèrement différents – Sandoval laisse le langage corporel et l’expression d’Eobard révéler son personnage et cela fait toute la différence. (Cela aide également les coloristes Alif Priano et Hi-Fi à mettre une véritable énergie crépitante dans ses yeux.) Il est malheureux qu’une partie de la narration de Sandoval soit rejetée par des lettres bâclées de Steve Wands en partie avec Flash et Reverse-Flash. bulles complètement commutées, mais dans l’ensemble, c’est un problème qui s’appuie sur ses visuels forts.

Alors que Williamson atteint la fin de sa course, ses équipes artistiques le portent plus que jamais. Flash # 754 n’est pas une mauvaise bande dessinée malgré quelques faux pas, mais cela ne semble pas essentiel à la manière de certaines autres histoires de Williamson. En retirant le support de l’équation et en se concentrant davantage sur Barry, Williamson a fait le contraire de ce qu’il voulait probablement faire – il a fait du Flash une sorte de chiffre dans son propre livre. Couplé avec le fait que Wally West est fondamentalement un dieu maintenant, il semble étrange que Barry ne demande pas d’aide à sa famille Flash pour le moment. Comme je l’ai dit dans le dernier numéro, si vous êtes déjà à la taille dans cette course, vous voudrez probablement continuer à patauger plus loin pour arriver à la conclusion, mais il est peu probable que vous soyez surpris par tout ce que Williamson propose ici.