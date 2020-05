Critique des meilleurs plans: IRONHEART 2020 # 1 (5/10)

Par Robert Reed, contributeur des meilleurs plans 20 mai 2020 10 h 21 HE

Crédits: Marvel Comics



2020 Ironheart # 1

Écrit par Vita Ayala et Danny Lore

Art de David Messina et Mattia Iacono

Lettres de Joe Caramagna

Edité par Marvel Comics

Compte rendu de Robert Reed

«Évaluation Rama: 5 sur 10

Tirant un double pont reliant à la fois l’événement Iron Man 2020 piloté par A.I.et l’événement hors-la-loi centré sur les champions, Riri Williams doit s’adapter à un monde dans lequel les super-héros adolescents ne sont plus autorisés à 2020 Ironheart # 1. Écrit par Vita Ayala et Danny Lore, avec des œuvres de David Messina et Mattia Iacono, 2020 Ironheart # 1 est l’histoire d’une fille qui traverse des douleurs de croissance familières, enveloppée dans un complot sur l’intelligence artificielle.

L’histoire commence avec Riri et son A.I. meilleur ami, N.A.T.A.L.I.E. en attendant de rencontrer leur autre meilleur ami Xavier King de la station Greyhound. Alors que les trois se rattrapent, les Intellicars automatisées de la région commencent à se détraquer, tentant d’écraser des civils, obligeant Riri à passer à l’action. Le lineart de David Messina est fort tout au long de la bande dessinée, avec des lignes audacieuses et des poses vraiment dynamiques qui font de cette séquence d’ouverture la meilleure du numéro. Un point culminant en particulier est un panneau où Riri évite à un enfant d’être heurté par une voiture en fuite, alors que Messine travaille fort avec ses lignes de mouvement pour souligner la vitesse de la voiture. La coloriste Mattia Iacono donne à l’arrière-plan une couleur rouge audacieuse et utilise une tenue de couleur orange autour de Riri pour la faire sortir de la page.

Malheureusement, après cette séquence d’ouverture passionnante, l’intrigue vire dans un territoire banal, se faisant du mal au milieu de deux événements Marvel distincts. Quand Riri et N.A.T.A.L.I.E. découvrir que la source des voitures attaquantes provient de STARK Unlimited, Riri veut adhérer à la loi de Kamala en dénonçant l’employé et laisser à l’entreprise le soin de résoudre le problème, tandis que N.A.T.A.L.I.E. veut régler le problème lui-même.

Il y a un sentiment immédiat de familiarité ici qui nuit à l’élan du livre – Ayala et Lore font du bon travail pour rendre le dialogue réaliste, mais en dehors d’une scène entre Riri et Xavier dans les dernières pages, vous avez l’impression que cela pourrait être une conversation entre n’importe quel deux amis. Il y a un manque de spécificité des personnages ici qui est frustrant. Pour la plupart des problèmes, vous pouvez déterminer exactement ce qui va se passer, jusqu’à l’image finale. Il n’y a rien de surprenant ici et l’exécution n’est pas assez forte pour surmonter cela.

Même du côté de l’art, il y a des problèmes. Iacono utilise un effet de floraison légère, généralement accompagné d’une lumière parasite pour la plupart des articles de haute technologie sur la page. Cela fonctionne bien dans certains cas, comme les bottes de Riri qui la lancent en l’air dans une voiture, mais lorsque Riri entre dans STARK Unlimited, le choix stylistique devient perceptible et distrayant. De plus, parce que N.A.T.A.L.I.E. est colorée de bleus et de violets blanchâtres, elle s’estompe souvent en arrière-plan lorsqu’elle est entourée d’écrans. C’est une idée intéressante – le A.I. disparaître dans la technologie qui l’entoure – mais parfois, cela semble juste confus, surtout lorsqu’il est juxtaposé à des panneaux avec une palette de couleurs plus variée.

Muddled pourrait être le meilleur mot pour définir 2020 Ironheart # 1. Il y a de grandes idées présentées ici, et dans les endroits où tout fonctionne, ça brille vraiment. Mais trop souvent, le livre ressemble à quelque chose que les lecteurs ont vu un million de fois auparavant, et dans une mini-série en deux numéros, c’est une occasion manquée. En dehors des finalistes du Iron Man 2020 ou Hors la loi événements, il n’y a pas vraiment de facteur attrayant pour les gens à saisir, car rien qui fait de Riri Williams un personnage spécial est mis à l’honneur ici.