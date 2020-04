Critique des meilleurs plans: BATMAN – GOTHAM NIGHTS # 2 (8/10)

Crédit: DC



Crédit: DC



Batman: Gotham Nights # 2

Écrit par Michael Gray

Art par Ryan Benjamin, Richard Friend et Alex Sinclair

Lettrage de Troy Peteri

Edité par DC

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Après un premier épisode décevant, le Caped Crusader fait un retour impressionnant dans Batman: Gotham Nights # 2. Similaire à la victoire de Robert Venditti et Paul Pelletier Superman: l’homme de demain, l’écrivain Michael Gray et l’artiste Ryan Benjamin livrent une histoire de détective tout-en-un satisfaisante, ancrée dans la caractérisation et ancrée dans des œuvres vraiment dynamiques.

Crédit: DC



Bien que ce soit ma première introduction à son travail, le premier swing de l’écrivain Michael Grey à Batman est bourré d’action et de propulsion, alors qu’il démarre son histoire avec une poursuite en voiture à grande vitesse qui tente délibérément d’invoquer le Fast and Furious. L’utilisation de ce genre de séquence d’ouverture pour faire la queue d’aronde dans un mystère est un choix qui porte ses fruits, donnant aux lecteurs suffisamment d’élan pour passer au-dessus de certains des travaux de détective les plus maladroits avant de confronter Batman à l’un de ses voleurs de longue date. De plus, Gray est capable de glisser des thèmes étonnamment opportuns juste sous le fil, donnant aux lecteurs un avantage sympathique à ce méchant Bat souvent méconnu.

Crédit: DC



Mais les illustrations exposées ici sont peut-être tout aussi impressionnantes. L’artiste Ryan Benjamin et l’encreur Richard Friend canalisent Jim Lee avec acharnement dans ce numéro – mais lorsque vous avez le coloriste fondateur « Hush » Alex Sinclair dans le mixage, ils sont largement capables de le réussir. Et bien qu’il y ait parfois un petit hoquet dans les moindres détails, Benjamin, Friend et Sinclair rendent les séquences d’action comme un théâtre brûlant tout simplement magnifiques, tandis que des moments encore plus calmes comme Batman assemblant les pièces de l’affaire semblent beaucoup plus dramatiques que vous ne le pensez. Lorsque vous voyez Batman s’éloigner de la scène du crime à la fin du livre, cela semble carrément emblématique.

Crédit: DC



Et ce sont ces qualités qui Gotham Nights courir fort, même au milieu d’une certaine confusion dans la narration. Il y a des éléments de commodité qui traversent certains des éléments de détective de l’histoire, et une exposition (comme la façon dont Batman dit à un perp qu’il a été pris sur bande pour meurtre) ne peut pas empêcher de se sentir un peu hokey. Même le point culminant final de l’histoire, bien que magnifiquement illustré, apparaît comme un peu forcé – cela dit, alors que l’idée d’un méchant mettant au hasard le théâtre qu’il voulait sauver pourrait aller à l’encontre de la logique même de la bande dessinée, Gray colle l’atterrissage de telle sorte qu’il est plus facile de l’oublier.

Le crédit à sa juste valeur – alors que le premier numéro de Batman: Gotham Knights se sentait terriblement insignifiant malgré le talent de la liste A attaché, ce deuxième opus montre qu’il y a beaucoup de potentiel de narration provenant de noms que vous ne connaissez peut-être pas encore. Autonome, joliment illustré et touchant tous les éléments qui rendent une histoire Batman géniale, vous en avez vraiment pour votre argent avec cette aventure de 99 cents.