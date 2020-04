Critique des meilleurs clichés: WONDER WOMAN

Crédit: Inaki Miranda / Hi-Fi / Travis Lanham (DC)



Wonder Woman: Agent de la paix # 1

Écrit par Jimmy Palmiotti et Amanda Conner

Art par Inaki Miranda et Hi-Fi

Lettrage de Travis Lanham

Edité par DC

«Évaluation Rama: 3 sur 10

Je ne sais pas si c’est un degré de cynisme, un conflit de priorités ou simplement un manque de nouvelles idées qui ont abouti à la création de Wonder Woman: Agent de la paix # 1, mais la moyenne au bâton de DC pour leur mise à jour DC Giants-les offres numériques tournées semblent de plus en plus marquées de jour en jour.

Crédit: Inaki Miranda / Hi-Fi / Travis Lanham (DC)



Les écrivains Jimmy Palmiotti et Amanda Conner reviennent à un puits déjà chevauché en faisant de Amazing Amazon une deuxième banane hétéro pour Harley Quinn – alors qu’il existe une certaine synergie d’entreprise pour avoir deux des femmes les plus cinématographiques de DC dans un seul livre, l’équipe créative se jette le bébé avec l’eau du bain avec cette lecture bavarde et floue qui ne se sent jamais aussi drôle que le pense l’équipe de rédaction.

Compte tenu de l’histoire de Palmiotti et Conner avec Harley, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser qu’ils ont pris cette tâche pour Wonder Woman pour essentiellement « cheval de Troie » dans un autre personnage qu’ils jugent plus facile à écrire. Malheureusement, ils ne sont pas tout à fait subtils à ce sujet, et en conséquence, Wonder Woman n’a pas grand-chose à explorer en tant que personnage au-delà de rouler constamment les yeux sur les bouffonneries de Harley. Même les meilleures parties du problème – où Diana se fraye un chemin dans un immeuble à la recherche d’un investisseur immobilier meurtrier, puis utilise son épée pour arrêter un ascenseur qui tombe – donnent l’impression qu’elles n’étaient pas terminées dans le processus de script, en particulier un cliffhanger de Wonder Woman tomber inconscient qui n’a plus jamais été suivi dans la question.

Crédit: Inaki Miranda / Hi-Fi / Travis Lanham (DC)



En effet, après la séquence d’ouverture, Wonder Woman se sent comme une réflexion après coup seulement quelques pages dans son propre livre – peut-être compréhensible, étant donné qu’elle traque un magnat tueur qui pêche également pour l’immeuble Harley’s Coney Island. À l’arrivée de Harley dans le script, Diana passe la majeure partie du problème à nettoyer après la Clown Princess of Crime, dont le sens de l’humour est d’autant plus gratifiant grâce au grand nombre de légendes que Palmiotti et Conner nous jettent. Il y a une parcimonie dans toute l’histoire qui, je pense, reflète la dimension unique des personnages – Harley est impulsif, Wonder Woman l’arrête, alors Palmiotti et Conner se contentent d’assassiner après assassin pour donner au duo quelque chose à faire. Mais parce que les personnages se sentent si plats et interchangeables, tout cela ressemble à une corvée.

Crédit: Inaki Miranda / Hi-Fi / Travis Lanham (DC)



Les mises en page de l’artiste Inaki Miranda semblent tout aussi floues, car elle essaie de jongler non seulement avec deux personnages principaux, mais une montagne de panneaux et de ballons au-dessus de toute action aléatoire que Palmiotti et Conner jettent dans le mélange. (Et c’est aléatoire – à un moment donné, deux extraterrestres monstrueux se présentent dans un poste de police sans presque aucune accumulation, seulement pour les faire frapper par une voiture dans un tout petit panneau à la fin d’une page.) Miranda dépeint presque tout à distance, et cela fait que les personnages se sentent lointains et distants, pour ne rien dire d’inexpressif – même la dernière page du numéro n’est que cinq panneaux de boîtes aux lettres de personnages de la taille d’une miniature s’éloignant d’un avion.

On espère que DC n’a pas atteint son apogée tôt avec ses DC Digital First titres, mais si Wonder Woman: Agent de la paix # 1 est une indication, ils semblent miser sur le fait que les lecteurs seront tellement affamés de contenu qu’ils trouveront quoi que ce soit avec un super-héros dessus. Sur le papier, il y a un certain sens de mettre les deux super-héros les plus populaires de DC dans un seul livre, mais étant donné que Superman et Batman n’ont pas eu besoin de faire équipe pour justifier leurs bandes dessinées numériques cette semaine, cela ressemble à un double standard étrange – et compte tenu de l’exécution du script final, une torsion manifestement non méritée. Si vous êtes un fan inconditionnel de Palmiotti et Conner Harley Quinn, vous pourriez aimer ce livre, mais les fans de Wonder Woman elle-même verra probablement cette série comme un mauvais service au personnage.