Critique des meilleurs clichés: WONDER WOMAN

Par Justin Partridge, critique de Best Shots 30 avril 2020 08h30 HE

Crédit: DC



Wonder Woman: Agent de la paix # 2

Écrit par Jimmy Palmiotti et Amanda Conner

Art par Daniel Sampere, Juan Albarran et Hi-Fi

Lettrage de Travis Lanham

Edité par DC

«Évaluation Rama: 7 sur 10

Une autre équipe «all-star» est née dans la deuxième tranche de Wonder Woman: Agent de paix. Armés du titre convenablement pulpeux de « The Curse of K2 », les écrivains Jimmy Palmiotti et Amanda Conner associent Wondy à une autre héroïne de DC, mais celui-ci brandit des stylos au lieu de marteaux caricaturaux comme Harley Quinn l’a fait dans le premier match de la série.

C’est vrai, Lois Lane est la partenaire de danse de Wonder Woman cette fois-ci, mais Agent de paix # 2 pourrait sans doute être appelé plus une histoire de Lois car Palmiotti et Conner remplacent temporairement Diana comme super sauvegarde de Lois une fois que les choses deviennent (littéralement) velues. Avec une énergie venteuse mais sincère et des œuvres d’art parfois costaudes, Wonder Woman: Agent de la paix # 2 trouve le titre continuer à fonctionner comme la réponse de DC à Marvel Two-in-One.

Lois Lane sent une histoire, et elle l’a emmenée dans les montagnes perfides du K2. Un groupe d’alpinistes a disparu, et pour aggraver les choses, un tremblement de terre massif a frappé la région, et Lois vise à les retrouver tout en essayant de respecter sa date limite. C’est ici que Palmiotti et Conner livrent une toute nouvelle saveur et voix au titre, passant avec le lettrage Travis Lanham de la narration poétique et presque laconique de Diana à une voix littéraire plus factuelle de Lois. Le changement est également représenté visuellement à merveille par Lanham, qui aplatit les couleurs des boîtes de légende et modifie la police, rappelant le style de papier journal exigu du courant Lois lane en cours de Greg Rucka et Mike Perkins.

À partir de là, Palmiotti et Conner arrivent à faire équipe avec l’équipe, passant à Wonder Woman reprenant la piste de Lois de l’autre côté du monde. Ces scènes traînent un peu et gardent Wonder Woman quelque peu en dehors de l’intrigue principale concentrée sur Lois pendant un certain temps. Mais cela dit, Palmiotti et Conner font un excellent travail pour garnir ces scènes préliminaires avec beaucoup de Diana comme une force de bien – nous la voyons aider les familles à la suite d’un typhon, transporter les enfants en sécurité et tout le monde agissant comme le héros que nous voudrions qu’elle soit. Je suis d’accord avec ce genre de temps de marquage avec l’intrigue si cela signifie que nous obtenons plus du titulaire Agent de paix de Diana.

Et à partir de ces scènes sincères, l’équipe créative entre dans sa finale quelque peu précipitée, qui trouve Lois découvrant la source de la malédiction de K2, Shan Xiao, une sorte de déesse yéti sombre qui prévoit de dévorer les randonneurs et de descendre ensuite dans le monde ci-dessous. Diana, bien sûr, se précipite au dernier moment, offrant à ce numéro un vrai « gee, kids, comics! » complot de complot. L’équipe de rédaction essaie de faire ce qu’elle peut pour injecter un poétisme dans l’histoire, combinant à la fois la narration de Lois et Diana sur la scène du combat. Alors que l’écriture ne se réunit jamais vraiment comme il se doit, les œuvres de Daniel Sampere, Juan Albarran et Hi-Fi commencent vraiment à chanter ici. Bien qu’ils fassent un bon travail avec les scènes sincères de l’ouverture, en particulier dans une page d’accueil centrée sur Diana étreignant les enfants, flanquée de grandes fenêtres de ses bonnes actions autour d’eux, une fois que Wonder Woman, Lois Lane et Shan Xiao s’affrontent, ils coup de pied à la vitesse supérieure.

Focalisés sur les mouvements et les transitions de scènes, qui vont des grottes exiguës à l’orbite extérieure, Sampere, Albarran et Hi-Fi offrent un set final étonnamment viscéral. Tout cela culmine dans un « moment Superman » pour Diana alors qu’elle vole Xiao en orbite et abandonne les âmes piégées qu’elle avait consommées dans ses rituels. C’est une scène étrange mais affectueuse, qui se penche sur les aspects mythiques de Wonder Woman en tant que titre et envoie ce numéro avec un grand battement visuel final avant la résolution rapide entre nos héroïnes. Est-ce révolutionnaire? Probablement pas. Mais est-ce amusant à lire? Absolument.

Ce n’est pas exactement le «meilleur du monde», mais Wonder Woman: Agent de la paix # 2 offre un duo dynamique digne de ce problème de suivi. Grâce au cœur et à la force de ses deux prospects et d’une équipe créative de jeu Wonder Woman: Agent de paix constitue un argument solide pour être la «vitrine DC» de la nouvelle ardoise numérique.