Critique des meilleurs clichés: les AVENGERS de MARVEL

Crédits: Marvel Comics



Marvel’s Avengers: Road to A-Day

Écrit par Jim Zub, Paul Allor et Christos Gage

Art par Paco Diaz, Rachelle Rosenberg, Andy Troy, Robert Gill, Ariel Olivetti, Georges Jeanty, Marc Deering, Scott Hanna, Chris Sotomayor et Michele Bandini

Lettrage de Joe Caramagna

Edité par Marvel Comics

Commentaire de Joey Edsall

«Évaluation Rama: 5 sur 10

Au fur et à mesure que les lecteurs vieillissent, que leurs expériences s’élargissent et qu’ils lisent davantage d’œuvres qui déconstruisent sauvagement les récits avec lesquels ils ont grandi, l’œil devient légèrement plus à l’écoute pour tracer des éléments et des gestes narratifs qui sont un peu suspects sous un objectif critique. Parfois, une bande dessinée peut atténuer cela quand elle a une histoire globale suffisamment forte ou un monde intéressant pour vous plonger. Basé sur la bande-annonce du gameplay de Marvel’s Avengers, on pourrait s’attendre à ce que cette bande dessinée excelle dans ces aspects, de la même manière que DC Injustice les bandes dessinées ont fait car ils étaient tranquillement certains des meilleurs livres de DC à leur apogée. Malheureusement, Marvel’s Avengers: Road to A-Day est loin d’être à ce niveau, et les nombreux écrivains talentueux qui font de leur mieux sous ce qui semble être un mandat éditorial évident ne parviennent pas à le sauver d’une expérience frustrante.

Le jeu lui-même se déroule après un saut de cinq ans à la suite d’une catastrophe qui tue plusieurs civils et démantèle les Avengers. Il y a cinq ans d’une histoire qui pourrait être racontée, mais Marvel’s Avengers élu pour n’en dire aucun. (Par exemple, il n’y a même pas la moindre allusion à Kamala Khan, le personnage central de la bande-annonce.) Au lieu de cela, nous obtenons un coup de feu de divers héros en vue de l’événement A-Day de la bande-annonce du jeu – mais pour ceux qui connaissent déjà Les héros les plus puissants de la Terre (et dans le paysage de la culture pop d’aujourd’hui, qui ne l’est pas?), Cette approche préalable n’explore pas beaucoup de nouveaux territoires.

Le premier chapitre se concentre sur Iron-Man, et les forces évidentes de Jim Zub en tant qu’écrivain brillent ici, généralement un dialogue et une caractérisation forts. Vous voulez détester Tony quand vous remarquez qu’il parle de ses revenus constamment et tandis que le personnage n’a jamais été humble, Zub renforce son arrogance. Les méchants l’appellent un enfant riche et l’un des méchants souligne que Tony utilise des paradis fiscaux offshore. Pourtant, vous finissez par être charmé par ses interactions avec tout le monde autour de lui, et vous vous retrouvez même attiré par le sujet sexy et relatable de la technologie propriétaire. C’est une dissonance étrange de ces traits moins qu’admirables étant si évidents mais sans commentaires, mais l’écriture de Zub et les superbes illustrations de l’artiste Paco Diaz et des coloristes Rachelle Rosenberg et Andy Troy rendent le tout amusant à tout le moins.

Le deuxième chapitre conserve Zub sur les tâches d’écriture, mais fait appel à Robert Gill et Andy Troy sur l’art et la couleur. Dans ce chapitre, Tony essaie d’ouvrir un portail propulsé par Thor uniquement pour qu’il se termine par une explosion. Bruce Banner gronde Tony et commente que cette catastrophe aurait pu être pire, dans l’un des seuls moments de la bande dessinée qui se sent lié à l’intrigue du prochain jeu PS4. Le chapitre Thor est probablement le meilleur de tout le groupe, et le combat découlant de l’une des déceptions de Loki se rattache à un thème général sur les mensonges et fournit une autre chance pour une catastrophe que Tony peut payer pour réparer tout en célébrant qu’aucun civil n’a été blessé. le processus. L’art dans ce chapitre brille particulièrement avec des couleurs vibrantes et des séquences de combat cinétiques.

Le troisième chapitre, mettant en vedette Hulk, est le dernier chapitre de Zub au bâton, ramenant Andy Troy sur la coloration pour compléter l’art d’Ariel Olivetti. Au moment où le chapitre Hulk arrive à sa conclusion, la ligne de fond de la bande dessinée donne l’impression que Tony est en train de devenir la principale force motrice de la série, Bruce étant un contrepoint critique et comparable. Le fait que ce ne soit pas le cas pour le reste du livre après ce point – en fait, supprimer complètement ces personnages – fait que cela ressemble à un mini-complot arbitraire qui est abandonné avant qu’il n’y ait une chance pour qu’il se réchauffe correctement. En fin de compte cependant, le pendage de ces trois histoires d’ouverture avec le même écrivain à deux écrivains distincts pour les deux derniers chapitres met en évidence les incohérences du livre en général.

Le chapitre Captain America est loin des tendances des trois premiers versements. Contrairement au travail de l’écrivain Paul Allor avec Indice ou Samurai Jack, où il se sentait comme s’il était capable de donner une tournure excitante aux titres existants, ce conte de Captain America ressemble à une histoire racontée sous des contraintes strictes. Une grande partie de l’histoire est consacrée à un flash-back avec Steve Rogers rappelant une unité de l’armée qui a travaillé avec les renseignements ennemis, et passant le reste du temps avec Batroc à traverser ce qui est probablement le cambriolage le plus déroutant et le plus compliqué que j’aie jamais lu.

Batroc sait qu’une voiture blindée sera vide, alors il organise son vol, seulement pour feindre la surprise et sauter, puis pour aller la trouver dans l’usine d’armes secrètes où il savait que ce serait pour – vous savez quoi, ce n’est pas le cas matière. Cap gagne. Le dessinateur Georges Jeanty, les encreurs Marc Deering et Scott Hanna, et les coloristes Andy Troy et Chris Sotomayor rendent ce livre visuellement distinct du reste du pack. Certains des flashbacks ressemblent à des panneaux Captain America classiques, et le tout a une qualité presque ultime Marvel.

Black Widow est la finition de la collection, le chapitre le plus engageant au niveau visuel mais l’un des plus faibles au niveau narratif. L’artiste Michele Bandini ne perd pas un seul panneau pour ajouter une caractérisation à travers la composition, le langage corporel ou les expressions faciales. Pendant ce temps, la coloriste Rachelle Rosenberg donne S.H.I.E.L.D. siège une véritable atmosphère avec ses couloirs sombres et ses éclats de lumière intermittents. L’écrivain Christos Gage fait écho à certains des problèmes de la série d’histoires de Zub, où la sensation relativement faible du livre met en évidence certains des éléments les plus néfastes des éléments de l’intrigue sous-jacents. BOUCLIER. a gardé un homme âgé en captivité pendant des années parce qu’il peut avoir des informations précieuses pour les gouvernements étrangers, mais il n’est pas non plus activement interrogé – il est clairement en train de pourrir dans une cellule jusqu’à sa mort. Rien de tout cela n’est véhiculé dans le typique «peut-être S.H.I.E.L.D. n’est pas la meilleure façon de jouer avec Marvel – tout cela est configuré pour que Gage ait le moment touchant et réconfortant de Nick Fury libérant le vieil homme à la fin. C’est un petit tour d’intrigue manipulateur qui vous oblige à oublier la configuration, mais Gage le gère assez bien pour qu’il se sente comme un moment doux, au moins au moment immédiat de le lire.

Marvel’s Avengers est finalement une série de one-shot qui font des gestes vagues aux idées qui se connectent les unes aux autres, mais le manque de tissu conjonctif substantiel donne l’impression d’un accident. En lisant ces livres et en regardant la bande-annonce du jeu, on a l’impression que ce sont des histoires complètement déconnectées, d’une manière ou d’une autre encore plus éloignées les unes des autres que cette chaîne de bandes dessinées décousue, dont aucune ne résout vraiment complètement une histoire. Si vous avez hâte de jouer Marvel’s Avengers quand il sortira à l’automne, cette bande dessinée ne vous incitera pas à l’acheter. Lorsque le jeu sortira, les gens repenseront-ils à ces one-shot et trouveront-ils des œufs de Pâques ou de petits moments astucieux de préfiguration? Peut-être. Mais en l’état, Marvel’s Avenger’s est une série frustrante, bien dessinée et parfois bien écrite, de non-débutants.