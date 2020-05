Critique des meilleurs clichés: LE FLASH

Crédit: DC



Crédit: DC



Flash: l’homme le plus rapide vivant # 2

Écrit par Gail Simone

Art de Clayton Henry et Marcelo Maiolo

Lettrage de Rob Leigh

Edité par DC

«Évaluation Rama: 9 sur 10

Crédit: DC



Action? Vérifier. Personnage? Vérifier. Un nouveau méchant amusant? Gros chèque. L’écrivain Gail Simone et l’artiste Clayton Henry continuent d’impressionner Flash: l’homme le plus rapide vivant # 2, et montrez de façon convaincante pourquoi ils pourraient être l’équipe parfaite pour affronter les aventures à plein temps du Scarlet Speedster.

Compte tenu du nombre de pages abrégé de cette histoire, la vitesse à laquelle Simone tisse son histoire est assez impressionnante.Non seulement nous voyons le Flash et son alter ego Barry Allen éblouir et éblouir dans leurs domaines respectifs de super-héroïsme et de médecine légale, mais nous ‘est donné un troisième récit à travers les yeux de Shift, alias le lieutenant Beth Arden, un soldat du 25e siècle qui cherche à arrêter une apocalypse alimentée par des speedsters à ses balbutiements. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de raisons narratives à couvrir, mais Simone le fait avec un niveau d’économie qui semble presque sans effort, mais ne cède jamais court aux motivations des deux personnages.

Crédit: DC



Cela ne fait pas de mal que même si Simone doit mettre ses lecteurs au courant de sa narration, elle laisse encore beaucoup de place à Henry et au coloriste Marcelo Maiolo pour se pavaner. Henry dépeint les aventures de Barry d’une manière si gagnante, apportant tellement de fluidité et d’expressivité au mélange avec son style de bande dessinée. Honnêtement, il y a presque une sorte de rebond de Karl Kerschl aux conceptions d’Henry, la façon dont le dos de Barry se plie alors qu’il s’éloigne d’un missile à tête chercheuse, ou le regard penaud borderline sur son visage lorsque Shift pointe sa lance sur son visage. Les couleurs de Maiolo gardent l’énergie cohérente et la lumière ton sur ses pieds, ce qui en fait un ensemble amusant de visuels tout au long.

Crédit: DC



Si quoi que ce soit, Simone et Henry semblent s’amuser, et l’histoire se déroule si rapidement qu’il est facile de rater quelques chipies en cours de route. Pour commencer, le problème se résume simplement – comme Barry le dit lui-même, une fois que Shift perd l’élément de surprise, il est difficile de rivaliser avec un cerveau qui traite à la vitesse de la lumière et un corps qui peut dépasser, courir ou vibrer à travers presque toutes les surfaces connues de l’homme. De plus, le lettrage Rob Leigh est acculé grâce à ses légendes narratives rouges et jaunes – elles sont plus faciles à lire depuis le dernier épisode, mais c’est toujours un défi à lire qui n’est pas différent de la narration en noir et rouge de Batman Who Laughs .

Mais à la fin de la journée, l’histoire de Simone et Henry peut sembler simple sur papier, mais elle coche toutes les cases qui comptent vraiment. Barry Allen se sent plus sympathique et énergique que nous l’avons vu en dehors de la série Flash TV sur la CW, et Henry continue de s’appuyer sur ce socle de caractérisation geek Boy Scout avec un style follement cinétique qui ajoute une tonne au visuel de Fastest Man Alive. vocabulaire. Cette série est peut-être la meilleure des offres numériques de DC, alors ne la manquez pas.