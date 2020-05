Critique des meilleurs clichés: HAWKMAN # 23 (8/10)

Crédit: DC



Hawkman # 23

Écrit par Robert Venditti

Art de Marcio Takara, Fernando Pasarin, Oclair Albert et Jeromy Cox

Lettrage de Rob Leigh

Edité par DC

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Vous seriez pardonné si vous sentiez la couverture Hawkman # 23 était trop prémonitoire pour le confort à l’ère de COVID-19, alors que nous nous aventurons dans l’une des vies précédentes de Carter Hall en tant que médecin de la peste portant un masque d’oiseau dans l’Espagne du XVIIe siècle. Pourtant, étant donné que nous vivons également dans un monde où les gens ont laissé la superstition, la colère et la peur obscurcir leur jugement dans la lutte contre la pandémie, il est difficile de ne pas être impressionné par l’opportunité de l’histoire de Venditti et de l’artiste Marcio Takara.

En utilisant l’histoire comme un épilogue intelligent pour le statu quo post-infecté de Hawkman aux mains de Batman Who Laughs, vous ne pouvez pas dire que Venditti ne pense pas en dehors de la boîte en termes d’utilisation des réincarnations de Carter et de l’imagerie des oiseaux à venir avec un récit très frais. Mais étant donné que ce livre a probablement été écrit bien avant la pandémie actuelle, il est un peu troublant de voir à quel point Venditti attache le comportement humain en cas de peste, alors que le Dr Carlo Salon revêt son masque de peste en forme d’oiseau et marche dans les rues de Séville, longtemps perdante d’une guerre qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes.

Alors qu’une grande partie de l’histoire et de l’iconographie de Hawkman a oscillé entre la mythologie extraterrestre et les armes anciennes, le penchant psychologique que Venditti prend ici est particulièrement impressionnant. Carter n’est pas seulement un dur à cuire, mais clairement quelqu’un de sage au-delà de ses années considérables – mais aussi épuisé à regarder l’humanité répéter cycliquement ses folies. Nous pouvons le voir maintenant par nos fenêtres, des gens marchant dans les rues fièrement belligérants d’un virus mortel – et dans le cas de Carter, nous voyons les villageois de Séville s’envoler dans la violence, de colère qu’il a survécu là où d’autres n’ont pas , et par superstition que s’ils tuent cette sinistre figure, peut-être que la peste leur épargnera la vie.

Il offre également un joli changement de rythme à l’artiste Marcio Takara, qui s’acquitte bien de ce penchant historique. Alors que le bec doré du coloriste Jeromy Cox pourrait être un peu (ahem) sur le nez, les deux tissent un monde profondément troublant que le Dr Salon portant un masque ressemble à une coupe parfaitement sombre. Honnêtement, l’iconographie est ce qui vend ce numéro, et Takara fait naître Hawkman aussi bien que Batman, en particulier lorsque Venditti lui donne de longues pages silencieuses, alors que Carter parcourt les rues méchantes à la recherche des plus grosses proies.

C’est un excellent contrepoint à l’artiste Fernando Pasarin, qui dessine les sections de serre-livres avec un flair superhéroïque solide – où elles se croisent toutes les deux, bien sûr, lorsque Shayera revient. Takara et Pasarin ont chacun leur propre façon de décrire la chimie du couple, mais surtout grâce à la façon dont Cox dépeint ses cheveux roux, elle fait vraiment éclater le livre à chaque fois qu’elle se présente.

Étant donné que ce problème a commencé comme un épilogue d’un événement DC assez discutable, Hawkman # 23 n’a vraiment pas le droit d’être aussi bon qu’il est, surtout qu’il évite la panique des problèmes d’aujourd’hui et délivre un message étonnamment sobre sur la résistance à nos démons intérieurs même lorsque les temps semblent désastreux. Vendu par les designs évocateurs de Takara, Hawkman # 23 est peut-être la meilleure bande dessinée imprimée que DC ait sur les stands cette semaine.