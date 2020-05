Critique des meilleurs clichés: DISASTER INC. # 1 offre des locaux solides, une intrigue et une distribution colorée

Crédits: BOOM! Studios



Crédits: BOOM! Studios



Disaster Inc. # 1

Écrit par Joe Harris

Art par Sebastian Piriz

Lettrage de Carlos M. Mangual

Edité par AfterShock Comics

Commentaire de Joey Edsall

«Évaluation Rama: 7 sur 10

Si vous avez regardé la courte série documentaire Netflix de David Farrier Touriste sombre, vous avez peut-être été surpris qu’une série avec un titre aussi affecté ait eu beaucoup d’idées et de discussions intéressantes tout au long de celle-ci. Si vous avez vu l’émission, il est presque impossible de ne pas y penser en lisant Disaster Inc. # 1. Alors que le premier numéro a quelques difficultés de croissance à résoudre, il a les os de quelque chose d’unique, avec des idées cool qui attendent de faire surface. Comme le spectacle susmentionné, alors qu’il peut être à sa surface sur le tourisme d’exploitation limite dans des endroits étranges et dangereux, il pose également des questions sur la nature éthique de se faufiler dans un espace hautement radioactif pour le plaisir d’une montée d’adrénaline, et ce qu’il dit à propos de les étrangers qui s’aventurent dans d’autres pays avec le droit de le faire.

Disaster Inc. joue l’une de ses cartes les plus intéressantes dans ses premières pages. L’écrivain Joe Harris et l’artiste Sebastian Piriz montrent aux lecteurs une paire d’entomologistes qui recherchent des mutations parmi la population de papillons parmi les terres rayonnées autour de? Kuma, Fukushima après l’accident nucléaire dévastateur survenu en 2011. Les entomologistes allemands sont incapables de trouver quoi que ce soit de l’ordinaire en prenant des photos des papillons, mais leur sortie devient rapidement mortelle lorsque ce qui ressemble à la silhouette d’un samouraï fantomatique les pirate tous les deux.

Harris introduit cet élément comme une composante strictement visuelle de l’histoire – il ne parle pas, personne ne lui parle ou n’essaie d’expliquer ce que c’est. Cela renforce le lien qu’il établit quelques pages plus tard lorsque notre protagoniste, Abby, apprend que les volontaires plus âgés qui voulaient se sacrifier pour la jeune génération étaient connus sous le nom de Nuclear Samurai. Surtout, Harris ne fait aucune autre mention de ce qui s’est passé lors de l’ouverture, et Piriz ne montre pas aux lecteurs un samouraï fantomatique à lier à l’ouverture. C’est une subtilité qui élève la bande dessinée.

Abby travaille pour la société titulaire, aidant le président de la société, Paolo, alors que les deux emmènent des personnes dans des visites clandestines de lieux interdits et dangereux. C’est dans l’introduction de ces touristes que Disaster Inc. est à son meilleur. Il y a beaucoup de jonglage entre les personnages et les motivations, et bien que les narrations d’Abby aident certainement dans cette entreprise, il y a un dialogue et une composition de panel qui fournissent tout ce dont vous avez besoin sur toutes les personnes impliquées. Cela ne veut pas dire que la narration d’Abby est exagérée – au moins, elle fournit un point de mise à la terre nécessaire pour ce qui est probablement le personnage le moins étoffé du groupe.

C’est ici que l’histoire de Harris est également la plus intéressante. L’un des touristes est un rejeton incompétent mais riche d’une compagnie maritime. Il est à la fois héritier mais dirige également l’entreprise dans le sol. (N’y pensez pas trop – il est clairement mort dans les prochains numéros.) Un autre est un militant écologiste. Les deux derniers sont des adeptes dans le sens où leurs actions sont définies par les deux touristes précédemment mentionnés. La bande dessinée ne s’y attarde pas beaucoup, mais elle place l’idée que, malgré les intentions de toutes les personnes impliquées, elles empiètent toujours sur la tragédie. C’est une configuration vraiment cool, et ce n’est pas complètement différent d’un film d’horreur. C’est un groupe tournant de personnes très différentes, apparemment archétypales, de moralité variable, toutes entrant dans une situation dans laquelle elles ne devraient vraiment pas entrer.

L’artiste Sebastian Piriz explique en grande partie pourquoi le ton de ce livre est si unique. Tout ce qui est écrit ci-dessus peut être montré dans des ombres dures et des palettes de couleurs sombres. Au lieu de cela, Piriz embrasse une gamme de couleurs vibrantes et variées avec une finition matte tamisée qui rend tout plus doux et plus frais. Comme les touristes eux-mêmes, les lecteurs se sentent bercés par la sérénité de l’environnement; un environnement qui n’est pas la vérité qu’ils trouveront comme le montrent les néons du prochain teaser. Et cela est lié par thème lorsque le guide local Tosh amorce le groupe à voir le monde tel qu’il est réellement.

Bien que l’introduction des personnages soit un point culminant du livre, ce n’est pas toujours le plus gracieux. La narration d’Abby perturbe souvent le déroulement des scènes, et quelque chose qui est censé se produire à un rythme rapide arrive beaucoup plus lentement. Supprimer cette narration améliorerait le flux, mais comme mentionné, cela enlève aux lecteurs de savoir qui est Abby, car elle ne fait pas grand-chose pour signifier son personnage en dehors de l’ouverture.

L’ouverture montre Abby comme un personnage qui est en quelque sorte une éponge aux situations dans lesquelles Disaster Inc. l’emmène. Elle fait des recherches de base; elle regarde des documentaires en vol. Mais plus tard dans le livre, Harris veut que nous sachions qu’elle ne fait cela que parce qu’elle a des dettes à payer. C’est une lacune, car cela indique aux lecteurs que Harris a été confronté au choix de voir son personnage principal moralement compromis plus qu’il ne l’aurait souhaité ou de dire qu’il pense que ce type de tourisme est mauvais. C’est un faux pas parce que l’autre dialogue et l’utilisation réelle du mot «exploitation» devraient être tous les indices dont les lecteurs ont besoin pour savoir ce que le livre veut qu’ils ressentent à ce sujet – donner à Abby l’angle «J’ai des dettes» supprime simplement un petite friandise de caractère qu’elle avait organiquement. Le livre se termine également brusquement, le groupe arrivant à Fukushima. Il ne reste pas grand-chose au lecteur pour spéculer sur ce que même la prochaine minute apporte au groupe. Disaster Inc. est souvent bon, mais cela ressemble à un prologue.

Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour atténuer le fait que Disaster Inc. # 1 est un problème d’échafaudage. Malgré les introductions de personnages et les ouvertures à froid surnaturelles, il est clair que ce livre est un véhicule pour passer au prochain épisode, et donc il n’explore pas vraiment la plus grande histoire qu’il raconte plus que de petits hochements de tête. Bien que cela puisse être frustrant parfois, c’est loin d’être un problème unique à ce livre. Disaster Inc. # 1 a tous les outils pour être une bande dessinée spéciale – Joe Harris offre une prémisse intéressante, une intrigue solide et une distribution de personnages principalement colorée, tous dessinés et colorés magnifiquement par Sebastian Piriz. Il y a de fortes chances que certaines parties de ce livre vous accrochent, mais une grande partie de l’intérêt durable dépendra du prochain numéro.