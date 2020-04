Critique des meilleurs clichés: BATMAN – GOTHAM NIGHTS

Crédit: Jim Lee / Scott Williams / Alex Sinclair (DC)



Batman: Gotham Nights

Écrit par Brad Meltzer, Sal Giunta et Larry Hama

Art de Jim Lee, Mirko Colak, Scott Williams, Alex Sinclair et John Kalisz

Lettrage de Chris Eliopoulos et Travis Lanham

Edité par DC

«Évaluation Rama: 5 sur 10

Après avoir démarré du bon pied avec hier Superman: l’homme de demain, Les offres numériques étendues de DC trébuchent avec leurs efforts de deuxième année, Batman: Gotham Nights – réimpression de l’histoire principale du récent DC Giant Nos forces combattantes #1. Alors que le problème surdimensionné de Superman a parfaitement maintenu un équilibre entre l’action passionnante et le travail engageant des personnages, Batman: Gotham Nights se sent léger avec ses deux histoires de huit pages – bien qu’il y ait un thème militaire commun entre les histoires de Brad Meltzer et de Larry Hama, le résultat final ressemble toujours à un angle de grattage de tête à prendre dans un paysage d’édition de super-héros clairsemé.

Bien sûr, de nombreux lecteurs se joindront à nous grâce à de grands noms comme Brad Meltzer et Jim Lee, qui s’attaquent Gotham Nights‘Histoire d’ouverture. Malheureusement, alors que c’est toujours un plaisir de voir Lee faire ses preuves à Gotham avec ses cohortes de longue date Scott Williams et Alex Sinclair, l’histoire de Meltzer donne l’impression que tout cela est un exercice vide – aussi bien intentionné qu’ils soient, cartographiant un Batman passe-partout l’épisode d’un récit réel de la récipiendaire de la médaille d’honneur, Sal Giunta, semble presque grossier, alors que Meltzer demande à Batman de reproduire presque mot pour mot un discours de Barack Obama. L’histoire est trop courte pour faire ressentir une telle torsion à autre chose qu’un gadget, et il n’y a pas assez de lien entre les deux influences disparates pour qu’il ne soit pas choquant.

Cela dit, bien que cette histoire ne soit pas nécessairement la meilleure sortie de Meltzer, il y aura un contingent qui va l’adorer juste à cause de l’art de Lee – et ils n’auraient pas tort. J’irais même jusqu’à dire que voir les intérieurs de Jim Lee n’est pas seulement le point culminant de ce livre – c’est la seule raison de l’acheter. Il est presque remarquable de voir à quel point le style de Lee a changé depuis l’époque de « Hush » ou même de son « New 52 » Ligue de justice – Il y a une cohérence dans son approche de Batman qui semble aussi engageante maintenant qu’en 2002, car l’action semble moins fluide et plus purement iconique.

Malheureusement, après seulement huit pages d’œuvres d’art de Jim Lee, Gotham Nights passe à une histoire de Kate Kane prequel de Larry Hama et Mirko Colak. Et bien qu’il y ait un lien avec l’histoire précédente en termes de thèmes, il semble un peu réducteur de résumer Kate à un autre flash-back de ses jours militaires. Alors que Greg Rucka a fréquemment miné ce territoire au cours de sa publication, il a équilibré le jargon militaire bien documenté avec le travail engageant des personnages sur la sexualité et le sens du devoir de Kate – le vétéran de la vie réelle Hama, d’autre part, nous frappe au-dessus de la tête avec un véritable firehose de jargon de l’armée au détriment de l’élan vers l’avant ou de la caractérisation.

Pendant ce temps, vous ne pouvez pas vraiment reprocher à Colak les visuels qui se brouillent ensemble – il fait ce qu’il peut pour que cette histoire semble réaliste, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander, pourquoi gaspiller la moitié d’une bande dessinée de Batman avec une histoire qui n’a presque pas connexions visuelles avec le chevalier noir que ce soit? Bien que l’utilisation inévitable des chauves-souris semble lourde dans le script, au mérite de Colak, il fait au moins que la page faisant allusion à l’avenir de Kate semble puissante et percutante.

Mais en même temps, si DC veut que ses offres numériques trouvent un véritable achat parmi la base de fans, ils devront fournir quelque chose de plus substantiel que Batman: Gotham Nights. Si vous prenez la piste d’anthologie, vous aurez besoin de plus de deux courtes histoires pour vraiment justifier les dollars d’un public – à en juger par la façon dont hier Superman: l’homme de demain travaillé comme une histoire autonome, je ne peux qu’espérer que DC prend des indices futurs de l’homme d’acier, plutôt que ce qui ressemble à une sortie édulcorée avec le détective Dark Knight.