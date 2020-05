Critique des meilleurs clichés: BATMAN – GOTHAM NIGHTS # 4 «Plus réfléchi que vous ne le pensez»

Crédit: DC



Batman: Gotham Nights # 4

Écrit par Mark Russell

Art par Ryan Benjamin, Richard Friend et Alex Sinclair

Lettrage de Troy Peteri

Edité par DC

«Évaluation Rama: 7 sur 10

Étant donné son travail politiquement franc sur tout, Les Flintstone à Snagglepussando Swamp Thing, il n’est peut-être pas surprenant de voir l’écrivain Mark Russell s’attaquer au premier militant milliardaire de DC dans Batman: Gotham Knights # 4. Et ce qui est peut-être le plus surprenant dans cette offre numérique, c’est que Russell travaille dur pour adapter son style didactique aux tropes bourrés d’action d’une aventure super-héroïque traditionnelle. Bien que la structure puisse être un peu fragile parfois, il y a encore beaucoup à aimer dans cette histoire de Batman.

Semblable à son travail sur Swamp Thing, Russell aborde cette histoire en examinant le pouvoir qui vient des méga-riches – mais au lieu de regarder leurs effets au niveau du sol comme Swamp Thing, Russell retourne le script en voyant à quoi ressemble la vie le milliardaire Bruce Wayne. À cette fin, Russell fait valoir un point convaincant que les PDG de Batman et des mégalomanes pourraient partager – une habitude d’utiliser les fins pour justifier les moyens.

Bien sûr, étant donné qu’il n’a que 16 pages avec lesquelles travailler, malheureusement Russell n’est pas en mesure de suivre ce fil jusqu’à sa conclusion logique – à savoir, comment l’héroïque de Batman peut-il justifier le coût moral inhérent à être milliardaire? (Oui, Bruce Wayne donne à la charité. – mais pouvez-vous vraiment affirmer qu’il est le moteur de la lucrative entreprise Wayne? Si vous pensiez que le fléau pourrait contester la raison d’être de Batman, attendez de lire Karl Marx.)

Mais je m’égare – au lieu d’un commentaire social plus approfondi, Russell opte pour la meilleure chose suivante, qui est Bruce Wayne utilisant ses relations ultra-exclusives pour rendre justice au corrompu 1%. C’est ici que Russell remplit certaines des obligations tacites du genre super-héros, même si certains des détails les plus fins sont un peu loufoques.

D’une part, il apporte des explosions d’action étonnamment efficaces, comme Batman piétinant les copains du country club de Bruce Wayne ou bombardant en piqué un yacht; mais d’un autre côté, même si Bruce se dévoile en tant qu’informateur, c’est une grande torsion, l’introduction du Joker en tant que futur avocat étend l’histoire au-delà de la suspension de l’incrédulité. Vous pensez qu’un milliardaire en saurait assez que de se coucher avec un meurtrier psychotique de masse avec un doigt de détente qui démange, vous savez?

Mais je pense que ce qui aide aussi à faire fonctionner cette histoire, c’est l’œuvre de Ryan Benjamin. J’ai mentionné précédemment qu’il évoque juste assez le style de la maison emblématique de Jim Lee – en particulier lorsqu’il est associé avec le coloriste de Bat Batlin Alex Sinclair – que le livre se sent intrinsèquement axé sur l’action, même lorsque ces battements sont en fait assez dispersés. Bien que Benjamin trébuche un peu avec certaines de ses dispositions – en particulier, un rythme où la Batmobile s’enroule est très facile à manquer – la façon dont il dépeint Batman en action semble vraiment puissante. Alors que lui et l’encreur Richard Friend se sentent parfois un peu rugueux sur les bords dans certains des détails les plus fins, le style s’intègre suffisamment dans cette timonerie de super-héros traditionnelle pour que vous ne soyez pas déçu.

Et pour être honnête, c’est peut-être ainsi que je décrirais Batman: Gotham Nights # 4 dans son ensemble – alors que Russell a sa propre voix distincte en tant qu’écrivain, il comble en fait l’écart avec ce à quoi ressemble une bande dessinée de super-héros traditionnelle qui se sentira probablement gagnant-gagnant pour deux données démographiques de lecture qui pourraient autrement se retrouver en désaccord. Bien que l’on puisse souhaiter creuser un peu plus profondément les inégalités de richesse et de pouvoir que même Batman pourrait représenter sans le savoir, cette histoire faite en un semble plus réfléchie que vous ne le pensez.