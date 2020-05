Critique des meilleurs clichés: BAD KARMA # 1 (8/10)

Crédit: Ryan Howe / Dee Cunniffe (Panel Syndicate)



Bad Karma # 1

Écrit par Alex de Campi

Art par Ryan Howe, Dee Cunniffe

Edité par Panel Syndicate

«Évaluation Rama: 8 sur 10

Il y a beaucoup à apprécier Bad Karma # 1. Sorti maintenant de Panel Syndicate, l’éditeur numérique pay-what-you-want fondé par Brian K. Vaughn, Marcos Martin et Muntsa Vicente. Mauvais karma suit deux vétérans américains de la guerre en Afghanistan, Ethan et Sully, alors qu’ils se reconnectent pour les vacances pour célébrer Noël avec l’ex-femme d’Ethan Cheryl et sa famille. Alors qu’ils compatissent après un dîner de Noël désastreux, le couple fait la découverte surprenante avec laquelle l’écrivain Alex de Campi encadre le livre: un homme est dans le couloir de la mort après avoir été reconnu coupable d’un crime Ethan et Sully savent très eh bien, il ne s’est pas engagé, parce que … eh bien, ils l’ont fait.

Alors que la force motrice du livre est la quête d’Ethan et Sully pour libérer Aaron Carter, condamné à tort, le point crucial est la relation d’Ethan et Sully, entre eux et avec le monde qui les entoure. De Campi a le don d’explorer les choses qui rendent le monde désagréable et la façon dont ces choses compliquent le fait de traiter avec les autres pour le meilleur ou pour le pire. Elle considère qu’Ethan et Sully après leur service (pour Ethan, au moins, car Sully est toujours un entrepreneur militaire privé actif) vit avec une gentillesse simple, reconnaissant la lutte pour tenter de mener une vie «normale» après avoir subi un traumatisme profond sans déifier ces personnages pour servir dans l’armée.

Mauvais karma gère particulièrement bien cette tendance culturelle, notamment par le biais du père de Cheryl et de sa mère Darlene, qui ricane à Ethan (un vétérinaire sans emploi débraillé avec une jambe prothétique – une histoire extrêmement courante aux États-Unis) et se délecte d’une coupe nette, «heureuse et saine» Souiller. L’œuvre de Ryan Howe va un long chemin ici; ses visages expressifs vendent les subtilités du dialogue de Campi, des yeux étroits arrogants de Darlene à l’expressivité aux yeux grands ouverts et ouverts d’Ethan. Bad Karma # 1 pourrait facilement être une autre sombre histoire de crime, mais l’art de Howe et les couleurs pures de Dee Cunniffe font du Boston de Mauvais karma vous vous sentez extrêmement normal et tout en n’étant pas vraiment accueillant, comme un endroit où vous êtes déjà allé et vous pouvez facilement vous imaginer à nouveau, en vous glissant dans un siège vide à la table pour un dîner de famille particulièrement maladroit.

Où Mauvais karma trébuche un peu est dans son dispositif de cadrage. Plus tard dans le numéro, De Campi entame une conversation réfléchie sur les types de personnes que nous trouvons dignes de compassion – des gens comme Sully, en général, qui semblent «bien» et ne nous obligent pas à trop réfléchir à ce que nous devrions faire, structurellement. en tant que nation, pour soutenir les personnes qui ont besoin de notre aide. Ce qui est un peu choquant vient de cette conversation après les premières pages, où Sully et Ethan s’assoient sur un côté d’une cabine de visite de la prison pour informer un détenu qu’ils ont commis le crime pour lequel le détenu est sur le point d’être exécuté.

Le prisonnier en question est Aaron Carter, un homme noir et apparemment la seule personne de couleur dans le dossier à obtenir un nom. C’est le ténor glib de Sully et le premier va-et-vient d’Ethan ici qui rendent la scène si étrange. Il est difficile de dire si cette dynamique particulière de la conversation est ombragée ou non par la révélation complète d’Aaron. Mauvais karma reconnaît très évidemment que l’ensemble des circonstances spécifiques ici est, euh, foiré: deux hommes ont commis un crime, et un troisième homme est en prison pour cela. Mais il n’est pas clair dans ce premier numéro si la couche supplémentaire ici est intentionnelle, et bien que ce ne soit qu’un premier problème, c’est un extrêmement dynamique chargée à introduire sans que personne ne bouge pour y remédier – c’est le point de l’intrigue de Schroedinger, à la fois intentionnel et accidentel jusqu’à ce que le prochain numéro soit en main, demandant aux lecteurs d’espérer le meilleur mais aussi d’être constamment amorcé à la déception sur un sujet extrêmement difficile.

Ce point particulier est tellement frustrant parce que les autres éléments thématiques du livre sont assez bien traités tout au long, de la frustration d’Ethan sur la façon dont les autres le traitent en raison de sa jambe à regarder à quelle vitesse la perception de la famille de Cheryl de Sully change lorsque son alarme sonne pour une dose de médicament. Mais bien gérer certaines choses n’est jamais une promesse de bien gérer toutes les choses, et l’énergie obscurément drôle et quelque peu désinvolte d’Ethan et Sully à la prison et le teaser de leur aventure pour sauver Aaron est un contraste un peu discordant avec le plus réfléchi et l’énergie sombre de Campi, Howe et Cunniffe apporte à leurs scènes ultérieures avec Ethan, Sully et Cheryl, et sa famille. Il y a beaucoup de promesses dans Bad Karma # 1, et étant donné que Panel Syndicate est ce que vous voulez, vous pouvez faire votre propre choix quant à la valeur de votre attente et voir comment les choses se déroulent.