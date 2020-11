Si vous recherchez des jeux coopératifs à jouer sur votre nouvelle PlayStation 5, vous ne pouvez pas vous tromper avec Trop cuit! Tout ce que tu peux manger. Cette édition contient le jeu original, sa suite et tout ce délicieux contenu complémentaire pour nous offrir un assortiment de divertissements.

Nous avons parlé de cette série dans le passé. La première Trop cuit fait partie de notre liste des meilleurs jeux coopératifs sur PS4 Couch. Trop cuit 2 a décroché un score de 8,5 / 10 ici au PSLS lors de ses débuts. Aujourd’hui, je vais passer en revue les nouveautés de cette édition bourrée exclusive de la PS5 et vous expliquer pourquoi vous devriez l’ajouter à votre bibliothèque dès que possible.

Critique de tout ce que vous pouvez manger trop cuit – A La Mode

Deux des plus gros ajouts Trop cuit! Tout ce que tu peux manger sont les nouveaux modes Arcade et Assist. Arcade vous permet de jouer rapidement à partir de l’un des paramètres de la collection. Nous avons pris ce mode pour un tour en utilisant Sushi City comme arène souhaitée. Chaque jeu a randomisé le niveau de cette arène auquel nous allions nous attaquer. Pour notre premier match, nous avons organisé un jeu coopératif régulier. Ceux-ci jouent comme ils le font en mode histoire, mais à la fin de chaque partie, vous devrez sélectionner à nouveau une arène. Le mode Versus est l’autre option ici. Nous étions deux personnes jouant à Versus, ce qui signifiait que notre scène était divisée en deux et que nous avions chacun deux chefs à contrôler. Basculer entre eux avec les boutons L1 et R1 et chronométrer les transferts d’ingrédients et les assiettes de service était aussi difficile que diable, mais toujours très amusant.

Jouez-vous avec des enfants plus jeunes, des grands-parents ou des personnes qui ne sont peut-être pas aussi rapides à prendre des jeux de cette vitesse? Activez le mode d’assistance. Le mode d’assistance augmente le temps dont vous disposez pour terminer un niveau. Et la minuterie ne démarrera même pas tant que vous n’aurez pas servi votre première assiette! Lors de la lecture du DLC du Nouvel An chinois avec ce mode, il semblait que le niveau avait peut-être même changé un peu plus lentement que la normale.

L’accessibilité est devenue de plus en plus importante ces jours-ci. Team17 veut que tout le monde puisse profiter Trop cuit. Il existe un tout nouveau curseur de police qui vous permet de réduire ou d’agrandir la police de petite à grande, ainsi qu’une option de police adaptée à la dyslexie. J’ai augmenté la taille de ma police à moyenne; ce n’est pas parce que je suis assis assez près de ma télévision que je veux me fatiguer les yeux. C’est également idéal pour ceux d’entre vous qui jouent sur des écrans beaucoup plus grands ou qui utilisent des projecteurs.

Critique de tout ce que vous pouvez manger trop cuit – Juste des desserts

Tout en Trop cuit! Tout ce que tu peux manger peut être joué en ligne. Oui, cela inclut l’original Trop cuit. Encore de meilleures nouvelles? Le multijoueur multiplateforme est prévu pour 2021. J’ai hâte de tout recommencer avec des amis qui sont un peu trop loin pour des aventures en coopération sur canapé et qui n’ont pas encore été en mesure de mettre à niveau les consoles.

Le mode en ligne nouvellement implémenté pour l’original Trop cuit est un peu bancal. J’ai remarqué qu’il y a des moments où le jeu est en retard ou un autre problème est en jeu qui fait que les chefs «rebondissent» sur le comptoir. Cela ne semble pas du tout affecter les minuteries, juste les positions de nos chefs. Cela s’est également produit lorsque nous avons joué à Arcade Versus. Pour le moment, je ne peux pas déterminer s’il s’agit d’un bug exclusif au premier jeu ou non. Mon partenaire coop et moi n’avons pas rencontré ces problèmes Trop cuit 2 alors peut-être que ce n’est qu’un effet secondaire de l’ajout en ligne à Trop cuit.

Couch Co-op est toujours le meilleur moyen de découvrir ce jeu de restaurant loufoque et trépidant. Les graphiques mis à jour sont aussi nets qu’un santoku si vous jouez sur un téléviseur 4K. Un autre énorme bonus est que les fenêtres contextuelles de trophées sont déplacées vers le côté supérieur droit de l’écran. Fini le blocage des commandes au milieu de la ruée vers le déjeuner! C’est la jeu coopératif pour accompagner votre PS5 si vous aimez jouer à des jeux avec vos amis et votre famille. Alors allumez ces fours et hachez.

