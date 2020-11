Critique de Miles Morales de Spider-Man de Marvel

Marvel’s Spider-Man Miles Morales est une histoire de passage à l’âge adulte, une opportunité de se concentrer sur «l’autre Spider-Man» et une excellente vitrine de la PS5 en comparaison directe avec son prédécesseur PS4 populaire. Chaque héros commence quelque part, et bien qu’Insomniac se soit contenté de ne pas revisiter l’histoire d’origine de Peter Parker pour la centième fois, le suivi de Miles Morales devenant Spider-Man prouve que le coup dans le bras dont la franchise a besoin pour se démarquer.

L’une des premières choses que fait Miles Morales est de sortir Peter Parker de l’image, du moins pour la plupart. Sa présence est toujours ressentie comme un mentor pour Miles, mais l’histoire donne à ce que New York appelle si gentiment «l’autre Spider-Man» la grande responsabilité de protéger la ville lui-même pendant que Peter est absent. C’est en quelque sorte un procès par le feu pour Miles, qui craint de ne pas être à la hauteur de l’héritage de Spider-Man. Permettre à Miles de se tenir au centre de la scène sans que Peter Parker monopolise également les projecteurs était le bon choix.

C’est aussi une histoire profondément personnelle, autant sur Miles et sa maison à Harlem que sur les aspects super-héros du personnage protégeant tout New York. Cet élément humain personnel est quelque chose d’Insomniac très bien cloué Spider-Man de Marvel et accomplit peut-être encore mieux dans Miles Morales. À bien des égards, il est facile de le comparer au stellaire Dans le Spider-Verse film, qui a clairement été un point fort d’influence pour Insomniac dans le développement Miles Morales.

Je ne veux pas aller trop loin sur le scénario de Miles, car il vaut mieux le découvrir aux côtés de ce gamin surpuissant de Harlem, mais il suffit de dire que c’est un récit puissant moins axé sur le costume et plus axé sur l’homme sous le masque. C’est une nouvelle façon de créer un jeu de super-héros: permettre au gameplay de se concentrer sur les pouvoirs et de soutenir le récit avec la personne qui utilise ces capacités. Miles est également une personne spéciale, une icône dans la représentation noire des super-héros, et Insomniac traite cet héritage avec le respect, la dignité et la représentation qu’il mérite.

Critique de Miles Morales de Spider-Man de Marvel – Thwip!

Spider-Man Miles Morales utilise l’original Spider-Man de Marvel comme point de départ pour son gameplay, mais met également au premier plan les capacités uniques de Miles Venom (le nom de la bioélectricité de Miles) et de camouflage. Chacun de ces éléments ajoute de nouveaux rebondissements au gameplay que la tête Web d’origine n’avait pas, y compris des variations ennemies pour tenir compte des capacités accrues de Harlem’s Spidey.

Venom est une capacité puissante qui permet à Miles de charger des attaques avec sa bioélectricité, ainsi que d’entrer en jeu lors de rencontres environnementales (utilisées pour des choses comme la surcharge ou la vidange des générateurs). L’énergie du venin s’accumule via des mouvements au combat, mais est équilibrée de manière à pouvoir être utilisée de manière assez cohérente, si vous vous battez bien. Cette ride ajoute beaucoup de dimension au combat que je n’avais même pas réalisé que le jeu original manquait. Le camouflage, en revanche, apporte une nouvelle facette aux rencontres furtives permettant des options supplémentaires tout en essayant de rester caché, et permet même à Miles de disparaître pendant le combat si vous avez besoin de reprendre votre souffle.

La traversée correspond plus ou moins à ce qui a été établi Spider-Man de Marvel, bien que Miles ait ses propres animations uniques pour montrer clairement qu’il n’est pas seulement un clone de Peter Parker. Ses animations apparaissent toutes un peu plus sauvages et incontrôlées, comme un Spider-Man toujours en formation, mais aussi comme un Spider-Man s’amusant toujours avec ses nouveaux pouvoirs. C’est un flair distinctif de Miles qui l’aide à nouveau à le distinguer de Peter Parker malgré le partage du nom du héros. C’est également apparent dans les rencontres furtives, car Miles reviendra d’un perchoir après avoir enchaîné un ennemi.

Critique de Miles Morales de Spider-Man de Marvel – Brevity and Soul

Une de mes plus grandes critiques avec Spider-Man de Marvel C’est ainsi qu’il n’a pas fait grand chose pour changer la formule du monde ouvert, rempli à ras bord d’objets de collection à collecter, de bases ennemies à libérer, et la liste de contrôle massive générale des «choses» à faire qui peut ressembler beaucoup à du rembourrage. Miles Morales rééquilibre l’expérience du monde ouvert, réduisant le nombre de bases ennemies, ajoutant plus de sens narratif aux objets de collection – que je ne gâcherai pas ici – et ne se sentant généralement pas trop emballé avec les «extras» qui peuvent faire un jeu est gonflé. En fait, je n’ai jamais atteint le point de «fatigue de la liste de contrôle», alors même que je suis arrivé à 100% dans le jeu, gagnant toutes les combinaisons (et impressionnantes) du jeu et complétant chaque région de la ville.

Miles Morales est un jeu sensiblement plus court que Spider-Man de Marvel, même dans le récit, bien que cette brièveté permette à chaque personnage, rythme de l’histoire et moment du jeu d’atterrir. Il ne s’est jamais senti trop rempli de personnages et de scénarios. Le contenu secondaire n’a pas trop gonflé et n’a pas attiré l’attention. Son rythme permet simplement à l’âme de l’expérience de briller, peu importe ce que vous faites en tant que Miles. Et cette âme est l’un des plus grands éléments qui définit Miles Morales Excepté Spider-Man de Marvel, tout en le maintenant directement en ligne avec tout ce que le premier jeu a mis en place.

Et pourtant, pour une expérience plus concise, Insomniac a mis en place des incitations alléchantes pour revisiter l’histoire de Miles dans New Game +. Certains mods, combinaisons, mises à niveau et capacités ne sont pas disponibles avant la deuxième fois dans le jeu. Il ne s’agit pas seulement de redémarrer pour jouer à nouveau, mais de fournir des ajustements qui donnent une sensation vraiment différente de passer une deuxième fois. Et avec une durée de jeu plus courte, appuyer sur cette option Nouveau jeu + sera beaucoup plus facile à faire.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Review – Fait tout ce qu’une PS5 peut

Nous avons joué Miles Morales sur la PS5 dans le cadre de notre premier examen de la console, et c’est une incroyable vitrine de fonctionnalités spécifiques à la PS5. Insomniac a utilisé le retour haptique du contrôleur DualSense pour un effet admirable tout au long du jeu, de la sensation viscérale de Miles ‘Venom au combat à des effets plus subtils superposés dans des moments plus calmes. Les déclencheurs adaptatifs donnent l’impression de se balancer à New York comme on pourrait imaginer que cette super capacité le ferait, même si vous êtes en sécurité sur votre canapé. Il y a une augmentation de la pression à la fin de la pression de la gâchette avant qu’elle ne «saute» lorsque vous envoyez votre toile voler, avec une petite vibration ajoutée pour améliorer l’effet.

Le traçage de rayons rend le jeu absolument magnifique en 4K, avec des reflets naturels donnant à chaque surface du jeu une dimensionnalité supplémentaire, un effet subtil mais perceptible qui améliore l’immersion tout au long du jeu. Si vous voulez cette fidélité visuelle, cependant, vous devrez vous contenter de 30 images par seconde. Il existe un mode de performance qui augmente la fréquence d’images à 60 ips, mais le manque de traçage de rayons et d’autres baisses de fidélité visuelle ont rendu le mouvement plus fluide ne valait pas la peine pour moi. J’ai essayé les deux tout au long, mais j’ai finalement opté pour le mode de fidélité visuelle à 30 fps car il avait tout simplement l’air beaucoup mieux. 60fps, c’est bien, mais le lancer de rayons est plus agréable.

Bien sûr, ce ne serait pas un jeu Sony de première partie sans un mode photo robuste pour l’accompagner. Le plus gros ajout cette fois-ci est peut-être la possibilité d’ajouter jusqu’à trois points d’éclairage à la scène tout en ayant un contrôle limité sur le monde. Les effets d’éclairage peuvent amener des clichés tout simplement corrects à de nouveaux sommets, en particulier en ce qui concerne la puissance de la PS5.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales est la vitrine parfaite de la PS5, épousant de multiples améliorations de son prédécesseur de dernière génération tout en se sentant familier. Même en dehors de sa réputation de titre de lancement phare de la PS5, Miles Morales Insomniac perfectionne la formule du jeu original et offre une expérience plus concise, plus ciblée et pleine de cœur que la première.

Le code de révision de Marvel’s Spider-Man Miles Morales fourni par l’éditeur. Évalué sur PS5. Pour plus d’informations sur la notation, veuillez lire notre politique de révision.