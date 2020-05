Critique de livre – Les dix mille portes de janvier par Alix E. Harrow

Michelle Herbert passe en revue les dix mille portes de janvier par Alix E. Harrow…

Les dix mille portes de janvier est une histoire d’aventure sur le fait de grandir et de découvrir qui vous voulez être. Nous suivons la vie de janvier entre 7 et 17 ans alors qu’elle découvre que sa vie est pleine de secrets et de mensonges. Âgée de 7 ans, janvier trouve une porte lorsqu’elle est en voyage avec son tuteur, Locke. La porte mène à un monde différent, plein de soleil, mais quand elle revient le lendemain, la porte a été détruite.

Janvier ne vit pas la vie d’une enfant typique de 1907, car elle est rebelle et curieuse. Janvier est également considéré comme un autre, car c’est une enfant métisse qui est prise en charge par un homme blanc très riche. Le père de janvier travaille pour Locke en lui fournissant des antiquités rares. Alors que son père s’éloigne et s’éloigne de janvier pour de plus longues périodes, janvier se tourne vers Locke pour des soins et des conseils, car il est toujours là pour elle. Bien que janvier soit considéré comme une curiosité par les amis de Locke plutôt que de faire partie de son monde.

À 17 ans, January trouve un livre plein d’histoires qui lui ont fait savoir qu’il y avait beaucoup plus de mondes qu’elle n’en avait jamais imaginé. Cela rappelle à January ce qui lui est arrivé enfant. January découvre des gens qui ne se conforment pas toujours à ce qu’on attend d’eux, y compris l’histoire d’Ade Larson, qui a rencontré un garçon d’un monde différent. À cause de cela, Ade finit par faire un voyage dans de nombreux mondes alors qu’elle cherche la porte qui la ramènera vers lui. Ce livre donne à January la confiance de voir la réalité de ses propres restrictions et la conspiration qui l’entoure.

Janvier part en voyage pour découvrir qui elle est vraiment, mais constate qu’en quittant la sécurité qu’offre Locke, le monde est un endroit beaucoup plus sombre et dangereux. Janvier sait qu’elle a besoin de trouver un refuge sûr, mais il semble que ce soit rare, car elle est recherchée non seulement pour ce qu’elle sait, mais aussi pour ce qu’elle découvre qu’elle peut faire.

Ce livre vous emmène dans une quête alors que janvier se débat avec la vérité de sa situation. Il est agréable de voir comment le livre glisse sans effort entre l’histoire de janvier et celle d’Ade Larson. Cela a une fin satisfaisante car elle se rend compte que la vérité est ce que vous en faites. Les autres mondes entrevus par les portes sont imaginatifs et la société que Locke et ses cohortes dirigent est vraiment terrifiante dans son besoin de contrôle, mais c’est l’histoire de janvier et avec elle, on nous montre une histoire de courage face à l’adversité.

