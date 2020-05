Critique de livre – Attente par Anna Hope

Michelle Herbert examine Expectation d’Anna Hope…

Dans Attente, nous rencontrons trois femmes – Lissa, Hannah et Cate – qui sont amies depuis toujours. En 2004, ils vivent toujours ensemble à 29 ans, sachant que le reste de leur vie les attend encore. Lorsque le livre passe ensuite à 2010, la vie des trois amis est très différente de ce qu’ils étaient, et c’est là que l’histoire entre vraiment en jeu.

Cate est mariée et semble très mécontente; elle a un petit bébé et ne fait pas bien face aux changements que cela a apportés à sa vie. Hannah, qui a travaillé si dur sur sa carrière, est mariée mais veut maintenant désespérément un bébé, tandis que Lissa veut juste la carrière d’actrice pour laquelle elle s’est toujours efforcée. Alors qu’Hannah essaie la FIV, Lissa a le sentiment que d’autres personnes peuvent lui dire des choses sur sa vie qu’ils pensent inoffensives, et pourtant elle ne peut pas commenter leur vie de la même manière.

Le livre oscille entre le passé et le présent, donnant des instantanés d’événements importants dans chacune des vies de ces femmes. Nous voyons comment Hannah et Lissa se sont rencontrées, ainsi que comment Hannah et Cate ont rencontré leurs maris. Nous voyons également les événements qui ont conduit Hannah, Lissa et Cate à se séparer lentement. Comme leurs attentes concernant leur situation dans la vie ne correspondent pas toujours à leurs réalités.

Ce livre est facile à lire et les personnages se sentent liés à certains égards. Il y a aussi des moments déchirants. Ce livre vise à découvrir ce que vous voulez de la vie, même si ce n’est pas la même chose que vos amis, et à être fidèle à vous-même lorsque les choses ne fonctionnent pas comme vous le pensez. Certaines limites sont franchies car chacun des amis se sent trahi par des événements sur lesquels il n’a aucun contrôle.

L’attente est intéressante, car ce n’est pas le genre de livre que je choisirais habituellement de lire. Les personnages sont bien arrondis avec leurs désirs, désirs et besoins, et cela se reflète à la fois dans les moments heureux, ainsi que dans ceux qui sont plus tragiques. C’est aussi l’un de ces livres où vous ne voulez pas mentionner spécifiquement un moment donné, car c’est un livre bien écrit où en savoir trop gâcherait pour les nouveaux lecteurs.

Michelle Herbert

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries