Critique de l’édition améliorée de Spirit of the North – Nordic Wonder (PS5)

Les jeux d’aventure atmosphériques sont parmi les meilleurs moyens de se détendre et de se déstabiliser à la fin d’une longue journée. Spirit of the North: édition améliorée pour PlayStation 5 offre aux joueurs la possibilité de s’asseoir dans une chaise confortable et de laisser la merveille de l’Islande les emporter.

Revue de l’édition améliorée de Spirit of the North – Que les esprits vous guident

Spirit of the North: édition améliorée est une troisième aventure «personne» qui se déroule en Islande. Les joueurs prennent la forme d’un renard recherchant la réponse à ce qui se trouve à la fin de la piste cramoisie dans le ciel au-dessus. Le renard est accompagné d’un esprit ancestral. Fox se déplace de manière assez fluide. Que vous glissiez sur une pente glacée les jambes écartées ou que vous vous secouiez de l’eau après une baignade, notre avatar à fourrure est réaliste. Sauter des rebords semble si majestueux qu’il n’est pas étonnant que je ne puisse m’empêcher de sauter de tous ceux que je vois.

Je ne suis pas étranger aux jeux sans narration. En fait, parfois j’aime absolument ne pas avoir une voix qui bavarde et me dise quoi faire. Une grande partie de Esprit du NordLa force de la société réside dans ce fait même. Ni mon renard ni le guide ne bavardent avec des mots inutiles; quand c’est nécessaire, il ne me reste plus qu’à aboyer. Vous voulez collecter l’essence de certaines fleurs épanouies? Écorce. Besoin de résoudre un puzzle d’obélisque en faisant pivoter les panneaux? Écorce. Quand je suis heureux et que je le sais, aboie.

La résolution de casse-tête dans ce jeu peut être un peu hasardeuse. Beaucoup de puzzles sont facilement résolus en faisant attention à l’environnement ou en suivant le guide spirituel. De nouveaux éléments sont introduits au fil du temps, comme la collecte d’essence pour éclairer les pierres. Les capacités spirituelles spéciales ont été un peu délicates pour moi. Le Spirit Bark demande au joueur de maintenir Circle jusqu’à ce que l’énergie se libère pour éliminer certaines obstructions. Mon problème ici est qu’il n’y a pas de véritable indicateur de la durée de vie de Circle. Après quelques temps de ne pas le tenir assez longtemps, je le maintiens maintenant enfoncé pendant au moins trente secondes (oui, je les compte dans ma tête). Là où cela est vraiment devenu un problème, c’était un casse-tête dans lequel je devais me précipiter sous forme d’esprit vers une cible, puis tenir Circle pour effacer l’objet. Je semblais toujours atteindre l’objectif avec seulement quelques secondes et ne jamais réussir la sortie de Bark. Quand je l’ai finalement fait, j’ai laissé le renard se recroqueviller en boule pendant que je mettais le jeu en pause et que je m’éloignais pendant dix bonnes minutes.

Revue de l’édition améliorée Spirit of the North – Of Westfjords and Northern Lights

Chaque jeu a besoin de quêtes secondaires. Esprit du Nord vous demande de récupérer des bâtons éparpillés dans chaque chapitre et de les rendre aux chamans déchus qui les ont autrefois utilisés. Cette quête littérale de récupération fournit non seulement un renard adorable portant de grandes images de bâton, mais est un excellent moyen d’apprécier tous les coins et recoins. Un bonus supplémentaire ici sont les récompenses de peau. Les complétionnistes peuvent profiter d’une certaine valeur de relecture à cause de cela. Aucune plainte ici.

Pour cette édition améliorée, tout a été remasterisé afin que les joueurs PS5 puissent profiter du matériel plus récent et des écrans haute définition. Et ça a l’air incroyable! Pas de mensonge, j’ai passé plus de temps à explorer et à rechercher des emplacements de photo primo pour prendre des instantanés que de jouer au jeu. Pour un match de cinq à six heures si vous visez un trophée parfait, j’ai passé autant de temps lors de ma première session à être un photographe animalier amateur. Cela dit, le jeu a toujours l’air incroyable sur un vieux téléviseur ordinaire. Ne sautez pas le jeu simplement parce que vous n’avez pas encore d’écran 4K.

Explorer l’Islande comme un ami renard à fourrure a été un vrai régal. C’est un délicieux bonbon pour les yeux avec un centre agréablement moelleux. Oui, il y a eu des moments où j’espérais un peu plus de direction pour résoudre des énigmes. Ces toutes nouvelles cartes d’aide sur le tableau de bord PlayStation 5 auraient certainement été bien (les doigts croisés, nous les voyons lorsque le jeu sort officiellement). Cela dit, Esprit du Nord est trop beau et captivant pour être longtemps déçu. Si vous aimez les jeux comme Ember perdu, Je ne peux pas recommander d’ajouter Esprit du Nord à votre collection assez.

Code de révision Spirit of the North Enhanced Edition fourni par l’éditeur. Version 1.000 révisée sur PlayStation 5. Pour plus d’informations sur la notation, veuillez consulter notre Politique de révision.