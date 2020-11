Critique de la Xbox Series X | Repaire de geek

Comme l’interface utilisateur, le contrôleur Xbox Series X ramène à peu près tout ce que vous avez aimé de son prédécesseur Xbox One pour la prochaine génération. Microsoft a perfectionné sa manette de jeu au point qu’elle est également devenue le contrôleur préféré sur PC, il est donc inutile de réparer ce qui n’est pas cassé. Je suis allé beaucoup plus en détail sur la sensation réelle du contrôleur dans mon déballage, mais en bref, la manette de jeu Xbox Series X est confortable, réactive et présente des améliorations intéressantes.

Le premier ajout est son nouveau D-pad. Microsoft a supprimé le design traditionnel en forme de croix et l’a remplacé par un nouveau plat à facettes inspiré du contrôleur Xbox Elite. Bien que le nouveau D-pad plus rond ait semblé un peu étrange au début, je me suis rapidement habitué à cela et j’ai même commencé à le préférer à la croix du contrôleur sans fil Xbox, qui semble maintenant un peu raide en comparaison.

L’autre grande nouvelle fonctionnalité du contrôleur est le bouton Partager, que j’ai eu un plaisir fou à utiliser tout au long de la période d’examen. En un clic sur le bouton, vous pouvez désormais capturer facilement des captures d’écran de votre jeu, tout en maintenant le bouton enfoncé vous permet d’enregistrer 30 secondes de jeu 4K (vous pouvez enregistrer des clips plus longs à des résolutions inférieures). À partir de là, vous pouvez télécharger les captures dans votre flux d’activité, les envoyer par message à un ami Xbox, les publier sur Twitter ou même les enregistrer sur votre téléphone via l’application Xbox.

Toutes les images utilisées dans cet article ont été prises avec le bouton Partager du contrôleur, et les résultats sont assez impressionnants pour ce photographe de jeux très amateur. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, pour la meilleure expérience, je suggère de gérer ces captures sur votre téléphone une fois qu’elles sont téléchargées sur le cloud, car il est plus facile de zoomer et de basculer entre elles sur l’application Xbox que dans le menu Guide de la console.

Il ne fait aucun doute que la Xbox Series X est une console puissante, digne du label de nouvelle génération, mais ce qui décidera finalement du succès de la console, ce sont ses jeux. Malheureusement, et ce n’est absolument pas un secret, la gamme de lancement de la console est un peu décevante. S’appuyant fortement sur les titres tiers optimisés pour la série X tels que Assassin’s Creed Valhalla et les ports de nouvelle génération propriétaires comme Engrenages 5 – dont la plupart ne sont pas exclusifs à XSX – ainsi que son Xbox Game Pass et sa bibliothèque rétrocompatible, la Xbox Series X n’a ​​pas vraiment de titre exclusif de nouvelle génération dans sa gamme de lancement pour attirer les joueurs qui sont sur la clôture . Exclusivité console nouvelle génération, même chronométrée Yakuza: comme un dragon sera disponible sur XBO, PS4 et PC au lancement.

