Critique de la saison 4 de Big Mouth (sans spoiler)

Cette nouvelle saison déballe des sujets importants de manière informative, comme l’utilisation des tampons pour la première fois, un épisode d’anthologie basé sur les «trucs à la main» et la perte d’amis et l’anxiété sociale. Cependant, certains épisodes prennent également de plus grandes variations stylistiques comme celui qui saute plusieurs décennies dans le futur. Grande bouche est un exercice d’équilibre qui fonctionne parce que le spectacle est à la fois ridicule et intensément réaliste. L’émission est faite pour les adultes, mais j’ai dit dans le passé que les enfants bénéficieraient et apprendraient réellement des histoires racontées dans cette émission. Cela n’a jamais été aussi vrai que maintenant, car ces histoires deviennent plus modernes et universelles avec la façon dont elles abordent des groupes de personnes qui n’ont jamais été explorées comme ça dans des séries animées. Cela contribue à établir un précédent important qui, espérons-le, sera suivi.

