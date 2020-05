Critique de film – Zoo humain (2020)

Zoo humain, 2020.

Réalisé par John E Seymore.

Avec Robert Carradine, Jose Rosete, Rachel Amanda Bryant, Jessica Cameron et Megan Le.

SYNOPSIS:

Internet regarde en direct, alors que les candidats à une émission de téléréalité luttent contre le temps pour voir qui restera le plus longtemps en isolement et remportera le prix d’un million de dollars.

John E Seymore’s Zoo humain est un échec inadmissible du début à ce que Seymore définit comme une «fin». C’est tout simplement un abus cinématographique. Seymore a l’intention que le public éprouve les mêmes niveaux d’inconfort et de manie que ses «sujets» endurent, mais à quel prix? Ne vous attendez pas à des révélations, ni à une catharsis, ni même à des gains à mi-chemin. En tant que personne qui regarde trois cents (ish) films par an (nouveautés), dont plus d’une centaine sur le thème de l’horreur, veuillez comprendre mes qualifications lorsque je déclare Zoo humain l’un des gâchis les plus embarrassants jamais signés pour un accord de distribution. Désagréable, irresponsable et inutile, et ne vaut jamais la livre de chair exigée par Seymore.

Branchez-vous sur la première émission de téléréalité en direct au monde, « Solitary Confinement! » Les concurrents résistent aux démons personnels pour un prix en espèces de 2 millions de dollars, quiconque peut survivre à la compétition dans un jeu de volontés mentales. Le producteur de l’émission (Robert Carradine) confirme que chaque joueur entrera dans une cellule avec suffisamment de nourriture nutritive fournie chaque jour civil et une caméra à l’intérieur de ses nouveaux quartiers. Chaque fois que quelqu’un veut arrêter, il lève les bras pour former un «X». Sinon, il n’y a pas de règles: seulement quatre murs, un tapis de yoga pour dormir et un seau pour… les choses.

Ils disent que chaque concours a des gagnants et des perdants, mais dans «Confinement solitaire», personne ne célèbre la victoire. Hah! Pas ici, téléspectateurs potentiels. Tous les «L» à tous les niveaux.

Les appels de casting d’introduction donnent le coup d’envoi, comme une parodie novice d’une troupe d’improvisation YouTube sur Hollywood. Où un film comme Climax utilise des interviews de têtes parlantes pour nous donner une idée des motivations des personnages, Zoo humain illustre des caricatures superflues des plus odieux de MTV Monde réel célébrités. L’utilisateur accro à Insta qui vendra son âme pour l’infamie des médias sociaux. Un ex-athlète qui substitue les abdos à une personnalité. L’instructeur de yoga qui est convaincu qu’il dépassera tout le monde. Ce sont des contours d’excentriques qui ont honoré vos écrans de télévision, ce qui devient un problème lorsque les acteurs sont contraints à un scénario de performance sans aucune aide au développement une fois que la «confinement solitaire» commence.

Après un montage de viol prolongé et inconfortable où des agents de la «sécurité» masculins costauds obligent chaque concurrent à se déshabiller et à se doucher (les femmes sont reluquées, frottées, bavardes; les hommes sont soumis à un racisme flagrant), nous plongeons directement dans quatre-vingt-trois minutes ininterrompues de les acteurs perdent leur merde. Je veux dire à la fois au figuré et au sens propre. Leurs seules options sont de dormir, de manger leur ration d’avoine quotidienne ou de déféquer. Leurs «cellules» ne comportent pas de porte car elles se réveillent à l’intérieur des enceintes de confinement scellées de tous les côtés. Seymore ose se demander comment l’esprit humain réagit à l’isolement ultime comme s’il s’agissait d’une exploration révolutionnaire dans des horreurs inconnues. Ce n’est pas, et il ne justifie jamais non plus ce mécanisme de torture d’une note étouffé dans le caca.

La réalité de Zoo humain c’est que vous regardiez des artistes crier devant une webcam pendant la majorité du film, priant d’être libéré. Aucune mythologie plus profonde, aucune révélation d’un complot plus sinistre. Quel acteur peut lancer la crise la moins convaincante? Quels sont les monologues de la tête-à-tête les plus latents de la colère? Quelle victime avide va attraper une poignée de ses propres excréments et les jeter sur l’objectif de la caméra ou les utiliser comme substitut de peinture au doigt? Un par un, les personnages réalisent qu’ils ne s’échappent jamais – mais il n’y a pas de rime avec la raison de Seymore principalement parce qu’il n’y a pas de raison non plus. Les coupures entre les acteurs sont absurdes et ne prescrivent aucune urgence à la situation de personne, surtout lorsque vous remarquez que certains candidats qui « font la coupe » ne sont jamais présentés dans une cellule (où est le poussin de punk-rocker). L’attention au détail est inexistante, malheureusement soutenue tout au long de cette collection aléatoire de folie non méritée.

Pire encore, l’engagement conceptuel de Seymore à Zoo humain est déroutant. Pour aucune raison, la cinématographie abandonnera la réglementation convenue selon laquelle «le confinement solitaire» est diffusé en direct dans le monde entier en passant à des angles de caméra en gros plan à la troisième personne. Comment? Il n’y a pas d’autre objectif disponible dans chaque tombe scellée? Seymore a du mal à maintenir un éclairage homogène dans ces prises de vue face à face, car les acteurs sont éclairés en rafale et presque blanchis malgré la faible luminosité de leur flux en direct.

Seymor a encore plus de mal à insérer une partition musicale qui, je suppose, tente de mettre en évidence la répartition des performances même si, encore une fois, les règles universelles du film s’envolent par la fenêtre (MÊME SI IL N’Y A PAS DE FENÊTRES?!)? De plus, pourquoi puis-je entendre une femme s’étouffer à des moments non synchronisés lorsque d’autres personnages sont à l’écran (suffocation de la femme saisie)? Les éditeurs ont-ils accidentellement copié et collé un effet sonore qu’ils n’ont jamais pris la peine de supprimer? Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, quelle barrière vous essayez de briser, ou quel commentaire explosif vous espérez enflammer quand votre propre film ne peut même pas décider comment… exister.

Je serais ravi de savoir comment ma partie préférée de Zoo humain est la fin, mais même en cours d’achèvement – ET SPOILERS À SUIVRE – Seymore trouve une dernière façon de rendre furieux, induire en erreur et manquer le jeu de fléchettes amoureux, sans parler de bullseye.

Ce que nous regardons est une expérimentation méprisable de la variété sociétale – l’expérience de la prison de Stanford pour TikTok et Le célibataire des cultures. Le fait est que les expériences nécessitent une hypothèse à tester. Que Seymore ne définit jamais dans Zoo humain. Son (manque d’intention) devient sans intérêt lorsque notre écran passe de la ventilation en cours d’une participante à sa réponse précédente à une question sur la «renommée» des introductions factuelles – puis nous sommes accueillis par un défilement immédiat des crédits. Il n’y a pas de troisième acte. Zoo humain est tout l’accumulation du deuxième acte dans une masse de puanteur de doodoo et de diatribes incohérentes (en vous regardant, gars du « genderism in cinema »), pour ensuite quitter la scène à gauche avec la brutalité d’un scalpeur qui vient de vous voir réaliser votre « valeur faciale » ”Les billets sont faux. Exploitation sans explication. Punition sans ponctuation. Provocation sans but, trajectoire ou cible, ce qui ne vaut rien pour une forme d’art qui, autrement, en dit long.

Zoo humain ne mérite pas ma recommandation « essayez-le vous-même ». Zoo humain se répète en redondances injustifiables en définissant des traits de caractère (ceux avec OCD qui comptent les vis murales, ceux qui se tortillent dans la douleur psychologique, etc.) se doublent sans valeur ajoutée. Zoo humain pense qu’il parle le plus fort en ne disant rien, mais je vous assure que tout ce que John E Seymore essaie de « prévenir » a déjà été sablé et rôti à des chaleurs beaucoup plus élevées. Ou, vous savez, en fait cuit et non présenté à l’état de saignement. Je suis cassé (pas de manière indulgente). J’ai enduré ma part d’efforts d’horreur sans but et à petit budget, mais Zoo humain prend le trône en tant que nouveau champion des oubliés, espérons-le. Je reviendrai peut-être avec une autre critique dans les prochains jours; peut-être que non. Peut-être que je ne peux pas imaginer une autre tâche aussi épuisante, ingrate et engourdissante que Zoo humain.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★

