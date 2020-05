Critique de film – Une bonne femme est difficile à trouver (2020)

Une bonne femme est difficile à trouver, 2020.

Réalisé par Abner Pastoll.

Avec Sarah Bolger, Edward Hogg, Andrew Simpson, Jane Brennan, Caolan Byrne et Packy Lee.

SYNOPSIS:

Une jeune mère récemment veuve fera tout son possible pour protéger ses enfants alors qu’elle cherche la vérité sur le meurtre de son mari.

Abner Pastoll’s Une bonne femme est difficile à trouver est une interprétation familière d’un modèle de vengeance exploitable élevé à dix mille pour cent par l’actrice principale Sarah Bolger. Ce n’est pas un viol-vengeance, mais une vengeance de la femme – ou une vengeance de la maternité – d’une manière qui prescrit encore presque à peu près l’urgence par des moyens sexuellement explicites. Beaucoup ont tenté, peu ont réussi à justifier un malheureux «développement de caractère». Le hic? Bolger ne se soucie pas des échecs passés des autres alors qu’elle essuie le sang de son visage et regarde la férocité d’une maman Grizzly. Chaque scène, interaction et position défensive est la vitrine de Bolger, et elle est certainement la «meilleure» femme pour le travail.

Sarah (Sarah Bolger), veuve et appauvrie, est une mère opprimée d’Irlande du Nord qui élève deux enfants seule. Les temps ne font qu’empirer lorsque le voyou de la rue Tito (Andrew Simpson) vole des stupéfiants à la racaille souterraine Leo Miller (Edward Hogg), puis déclare que l’appartement de Sarah est sa nouvelle cachette. Ils établissent un arrangement «hospitalier». Tito vend des sacs de poudre blanche tous les jours, puis revient la nuit avec la coupe et le réapprovisionnement de Sarah. Sarah craint pour ses enfants, mais les finances sont rares. Que doit faire une femme? Esquivez les tueurs mécontents, achetez des scies à métaux et protégez les jeunes innocents, semble-t-il.

Le scénario de Ronan Blaney monte le poids de l’oppression injuste de genre sur les épaules de Sarah. Une mère qui est la proie de ses insuffisances financières (leerers obscènes). Une fille qui est considérée comme une cause perdue après un mariage précoce a fait dérailler son «brillant avenir» (parent désapprobateur). Une femme effrayée et porteuse de bagages qui assurera la sécurité de sa lignée par tous les moyens nécessaires (domination agressive de Tito). Les assassinats de son personnage sont injustes, tels que les policiers qui commentent sa cuisine «négligée» ou quand la mère de Sarah se moque de son état de désordre comme si elle était une poubelle ordinaire. Tito laisse même tomber une ligne «tu devrais sourire plus», qui revient à mon commentaire de «familiarité» ci-dessus. Une bonne femme est difficile à trouver, tout en étant représentative et non moins urgente, joue les succès contre lesquels Sarah subit les abus à la fois mentalement et physiquement.

Dans un petit film? L’évolution de Sarah se traduirait par un parcours de guerre unique. Pastoll et Bolger ne souhaitent pas cette redondance pour Sarah. Au lieu de cela, leur «femme» titulaire plonge dans les eaux toxiques de la volatilité masculine des gangs tout en conservant sa vulnérabilité compatissante. Sarah progresse au-delà de la violence qu’elle commet, alors que toute sa personnalité change tandis que Leo Miller traque sa nouvelle proie. La vie privée de Sarah est violée, sa maison envahie et l’indépendance prise en otage (un peu comme de nombreuses femmes ont subi des préjugés de la société). Assez devient suffisant, car le parfait de colère et d’empathie de Bolger ramasse chaque saveur dans chaque cuillerée équilibrée.

Le commandement de Pastoll sur le récit garantit que Sarah n’est pas un mercenaire de super-héros qui devient Lady Deadshot ou quelque chose de plus ridicule. Bolger n’arme jamais la force brute, ni minimise le danger alors qu’elle serre son corps contre le corps lorsque les grognements de Leo tournent en rond (joué par Caolan Byrne et Packy Lee). L’estomac de Sarah gère à peine la vue des plaies saignantes – ce qui rend une séquence de nettoyage particulière d’autant plus primitive mais douloureuse – tandis que la chorégraphie de combat ne se matérialise jamais. Une bonne femme est difficile à trouver est autant une question de survie que de prise de contrôle, ce qui tempère la concurrence entre les sbires cachés au pistolet et leur cible de la nuit du vin.

En dehors de Bolger, la performance attribue la naissance à la nécessité. Caolan Byrne et Packy Lee canalisent l’irritation bourrue dans la frustration grognonne alors qu’ils reniflent la piste de Tito après que le voleur stupide ait volé leur patron bien connecté. Edward Hogg est votre psychopathe à la voix névrosée qui corrige la grammaire des victimes avant leur torture imminente ou les promenades à travers les rues comme s’il y avait une chanson thème jouant dans son esprit instable. Nous avons vu ces traits auparavant, aussi récemment que Oiseaux de proie ou Injecté de sang, et ils vont tous très bien d’une manière passe-partout. Cependant, il n’existe pas d’acteurs plus importants que les enfants de Sarah (qui pourraient être de simples accessoires mais tirer votre cœur). Parfois, seule une porte de chambre en bois sépare les taches de sang de leur innocence brisée. Heureusement, les plus petits joueurs de Pastoll peuvent gérer leurs tâches (accentuant émotionnellement).

S’il y a une chose Une bonne femme est difficile à trouver assure, c’est qu’Abner Pastoll peut vendre efficacement et fortement l’intensité de genre qui dépasse la partie (suite Jeux de route). S’il y a une deuxième vérité, c’est que l’avenir de Sarah Bolger est radieux, qu’elle poursuive son chemin vers des projets de genre plus compliqués ou qu’elle modifie encore son répertoire professionnel. Une bonne femme est difficile à trouver est une vengeance polie et puissamment performative au nom de la récupération universelle. Cela peut être manipulateur au départ, mais ne devient jamais quelque chose d’aussi choquant Je crache sur ta tombe suite ni va au-delà pour contester les plans des personnages à valeur de choc. La tension et le suspense découlent de l’expérience féminine (la polyvalence du gode seul), censée être considérée comme une situation horrible. Ce champion ne perd jamais de vue, ce qui fait un meilleur film à partir de thèmes souvent mal gérés.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal. Il semble être un gars plutôt cool, mais ne le nourrissez pas après minuit juste pour être en sécurité (les bières sont autorisées / encouragées). Suivez-le sur Twitter / Instagram / Letterboxd (@DoNatoBomb).

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries