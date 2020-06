Critique de film – Survive the Night (2020)

Survivez à la nuit, 2020.

Réalisé par Matt Eskandari.

Avec Chad Michael Murray, Bruce Willis, Shea Buckner, Tyler Jon Olson, Lydia Hull, Riley Wolfe Rach et Jessica Abrams.

SYNOPSIS:

Un duo père-fils séparé doit mettre de côté ses différences afin de protéger sa famille d’une invasion de domicile.

Je suppose que Lionsgate, le distributeur du film, est en partie responsable de la commercialisation de ce film en tant que thriller d’action mettant en vedette Bruce Willis, mais c’est le moindre des problèmes de ce film. Au cours des dernières années, Bruce Willis a dormi d’un rôle peu inspirant à un autre, et la situation s’est tellement détériorée qu’il est assez facile de le confondre avec un accessoire de film ces jours-ci.

Il fut un temps où le nom «Bruce Willis» signifiait réellement quelque chose, mais pas de nos jours. De nos jours, le nom de Bruce Willis évoque des expressions telles que «pilote automatique de zombies» ou «somnambulisme de veille». Et malheureusement, ce film n’est pas différent, c’est encore un autre de ses somnifères oubliés. Willis a déjà fait équipe avec le réalisateur Matt Eskandari sur le thriller d’action Centre de traumatologie l’année dernière avec des résultats similaires et sans particularité. Alors pourquoi répéter la même erreur et sombrer davantage dans un bourbier de médiocrité? Je suppose que nous ne saurons jamais.

S’il y a une agréable surprise que le film offre, c’est de voir One Tree Hill alun Chad Michael Murray en elle. Il surpasse en fait son partenaire d’acteur plus expérimenté, en termes de performances chaque fois qu’ils sont à l’écran ensemble. Mais encore une fois, il a été limité par le script faible – qui est le fléau de ce film. La raison pour laquelle les studios prennent la peine de financer ces films me dépasse. L’intrigue est aussi générique et prévisible que possible. Mais le pire de tout, pendant toute la durée de son exécution, rien ne se passe vraiment dans le film… rien.

Les méchants joués par Shea Buckner et Tyler Jon Olson ne sont pas non plus rien à écrire à la maison, les deux offrant des performances utiles qui conviennent au scénario mal conçu. Le reste du casting et leurs performances sont également assez oubliables. Être un fan de thrillers d’invasion de domicile comme Salle de panique, Silence et Vous êtes le prochain J’ai été complètement déçu par ce gâchis induisant et sinueux. D’un point de vue technique, la cinématographie de Brian Koss était prometteuse mais elle ne pouvait certainement pas compenser la faiblesse du reste du film.

En fin de compte, bien que Bruce Willis et sa compagnie Survivez à la nuit, il s’est avéré être une expérience extrêmement difficile de survivre à ce vide vide de néant pour nous les téléspectateurs. Ne vous embêtez pas avec celui-ci.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★

Hasitha Fernando est médecin à temps partiel et cinéphile à temps plein. Suivez-le sur Twitter via @DoctorCinephile pour des mises à jour régulières sur le monde du divertissement.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries