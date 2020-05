Critique de film – Pouvez-vous garder un secret? (2019)

Pouvez-vous garder un secret?, 2019.

Réalisé par Elise Duran.

Avec Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox, Sunita Mani, Kimiko Glenn, David Ebert et Kate Easton.

SYNOPSIS:

Pensant qu’ils sont sur le point de s’écraser, Emma révèle ses secrets à un inconnu dans un avion. Au moins, elle pensait qu’il était un étranger… jusqu’à ce qu’elle rencontre plus tard Jack, le jeune PDG de sa société, qui connaît désormais tous les détails humiliants à son sujet.

Basé sur un roman de la romancière populaire Sophie Kinsella (Confessions d’un accro du shopping séries), Pouvez-vous garder un secret? est une adaptation par les chiffres, assez fidèle, bien qu’elle change l’emplacement et les caractères aux États-Unis (tout comme avec Aveux). C’est dommage, car il y a quelque chose d’intrinsèquement britannique à propos des héroïnes de Kinsella et de leurs manières maladroites mais gagnantes qui sont anéanties par cet échange, mais Pouvez-vous garder un secret? ne fait un effort pour clouer certains des détails importants du roman.

La prémisse du film est simple: après une réunion de travail désastreuse, Emma Corrigan (Alexandra Daddario), une voleuse nerveuse, s’enivre dans le bar de l’aéroport, puis dévoile tous ses secrets en panique au bel inconnu assis à côté d’elle quand leur avion heurte des turbulences. Il apparaît ensuite rapidement que cet étranger était, en fait, l’énigmatique PDG de son entreprise, Jack Harper (Tyler Hoechlin) – qui connaît maintenant tous ses secrets les plus profonds et les plus sombres (souvent les orteils). Ce scénario hideux se prête alors à beaucoup d’embarras et de terreur liés à la suite, alors qu’Emma essaie de trouver comment effacer – ou rectifier – tout ce qu’elle lui a dit.

Bien que le film plonge directement dans le scénario, il faut un peu de temps à Daddario et Hoechlin pour se réchauffer – probablement parce que leurs personnages ont été projetés tête première dans le mix sans grande mise à la terre ou contexte pour le public. Il n’y a pas de monologue intérieur pour établir les choses ici, comme dans le livre. Cependant, les choses s’installent dans un joli groove une fois que Jack arrive au bureau et commence à perturber le travail et la vie amoureuse d’Emma, ​​et la chimie des acteurs a une chance de briller.

Toutes les meilleures confessions les plus croustillantes d’Emma du livre sont dévoilées, se révélant lentement à Jack, de la façon dont elle nourrit le jus d’orange de plante de la chienne de bureau Artemis (Kate Easton), à elle et à son ami «regardant à travers les chiffres» code de pause-café, et sa prétention à avoir lu De grandes attentes. Heureusement, il n’est que trop heureux de partager son ancien code « Fichier Léopold » avec Emma, ​​par solidarité.

Malheureusement, l’élément familial fort du roman est complètement supprimé de Pouvez-vous garder un secret? comme un film. La relation étroite mais compliquée d’Emma avec ses parents et son cousin horriblement compétitif Kerry explique beaucoup de choses sur ses insécurités, tout en offrant un moment épique de vengeance lors d’une journée familiale en entreprise. Cette omission du film retarde un peu le développement d’Emma en tant que personnage et fait que le film se concentre sur sa relation avec Jack comme principal élément lui fournissant une validation (ou non).

Il y a de bons tours de soutien dans le casting, de Laverne Cox en tant que patron accro d’Emma Cybill à David Ebert en tant que petit ami stable mais maladroit d’Emma Connor, même si le développement de leur personnage n’est pas toujours complètement là. Kimiko Glenn est particulièrement remarquable en tant que Gemma sombre et superficielle, la colocataire plutôt excentrique d’Emma avec un dangereux manque de goût dans les vêtements.

Le plus gros défaut de Pouvez-vous garder un secret?, malheureusement, est un drapeau décevant lors de l’acte final du film, suite à l’aigrissement inévitable de la relation de Jack et Emma, ​​dont le début a déjà été fouetté un peu trop rapidement. Comme toute la prémisse du film – et le développement d’Emma – est simplement suspendue à cela, la portée de l’histoire semble vraiment limitée, avec de faibles enjeux, et devient très banale. Daddario et Hoechlin font de leur mieux, mais ils méritent mieux que ce qu’ils finissent par recevoir avec ce scénario: Daddario fait bien en tant que fille d’à côté maladroite mais attrayante, mais le mandat de son rôle tourne autour de l’obtention de l’approbation d’un gars . Hoechlin est convenablement attrayant et charmant, mais manque certainement de motivation en tant qu’acteur avec son rôle? Avec une révélation finale aussi précipitée, Jack finit par apparaître comme … juste un peu une bite.

En dépit de s’installer dans un rythme prometteur au cours du premier semestre, avec des points lumineux dans le casting et des lignes amusantes directement issues du roman, une partie importante de l’essence et de la verve du roman est laissée pour compte dans cette adaptation.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Tori Brazier

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries