Critique de film – Natalie Wood: ce qui reste derrière (2020)

Natalie Wood: ce qui reste derrière, 2020.

Réalisé par Laurent Bouzereau.

SYNOPSIS:

La carrière de Natalie Wood est explorée dans un nouveau documentaire qui couvre sa vie, ainsi que sa mort non résolue.

Ceux qui regardent Natalie Wood: ce qui reste derrière pour une nouvelle révélation sur sa mort ne le trouvera pas, mais ceux qui souhaitent en savoir plus sur sa carrière et sa vie de famille trouveront quelque chose à apprécier dans le nouveau documentaire de Laurent Bouzereau.

Le film, présenté en première sur HBO cette semaine, coïncide avec la sortie du livre de Natasha Gregson Wagner, Plus que l’amour: un portrait intime de ma mère, Natalie Wood. Fille aînée de Wood et son deuxième mari, Richard Gregson (dont l’interview a été enregistrée avant sa mort de Parkinson l’année dernière), le film commence avec Natasha partageant ses souvenirs de découvrir que sa mère s’était noyée de la radio.

Au lieu de parcourir la vie de Wood dans un ordre chronologique, le film prend différents points de départ. Par exemple, la réponse de Robert Wagner à une question sur leur premier rendez-vous déclenche une section qui comprend leur premier mariage, divorce et remariage subséquent, avant de se terminer par la découverte du corps de Wood le 29 novembre 1981.

Après cela, le film recommence à discuter du travail de Wood en tant qu’acteur enfant. Rebelle sans cause serait le premier film dans lequel elle se battrait pour être joué, malgré le fait que ses parents ne soient pas d’accord avec son rôle. Elle choisirait également West Side Story après avoir fait grève chez Warner Bros. pour avoir davantage son mot à dire dans les projets sur lesquels elle travaillerait. Wood ne lui a pas remis ses plus gros morceaux. Elle les a poursuivis, et ce documentaire vous fait réaliser à quel point elle a joué un rôle dans la transition de sa carrière d’enfant star à actrice de cinéma.

D’une part, il est étrange que le film revienne à la mort de Wood, mais il montre également une conscience de la raison pour laquelle certains téléspectateurs regardent. Si la mort de Wood avait été abandonnée jusqu’à la fin, cela aurait renforcé les attentes. En diffusant les informations tout au long, les téléspectateurs peuvent se concentrer sur ce qui est dit au lieu d’attendre des réponses qui n’ont pas été promises.

Ce qui reste derrièreLa première chose à faire est de célébrer ce que Wood a accompli au cours de sa vie. Aujourd’hui, il n’est pas rare que les femmes parlent de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, mais Wood le faisait dans les années 70, s’éloignant d’Hollywood quand elle en avait besoin mais aussi trouvant un moyen de faire les deux, une fois devenue maman. Elle a également parlé publiquement des avantages qu’elle a retirés de la thérapie et s’est battue pour l’égalité de rémunération sur l’ensemble des La grande course.

Toutes ces actions mettent Wood en avance sur son temps, mais parler de sa mort est inévitable (et, au pire, pourrait sembler évasif étant donné les accusations qui ont été lancées par Wagner au fil des ans). Ce n’est pas seulement que Wood était trop jeune, mais que sa mort suscite encore tant de questions. Wood et Wagner étaient en vacances sur leur bateau, Splendeur, lorsque Wood a été trouvé près de l’île de Catalina. Christopher Walken (co-vedette de Wood dans son dernier film, idée de génie), et le capitaine du bateau, Dennis Davern, étaient également à bord (Davern coécrira plus tard un livre avec Marti Rulli affirmant que sa mort n’était pas un accident). Pendant que Wood se couchait, Walken et Wagner se sont battus et plus tard, quand Wagner est allé la rejoindre, elle n’était pas là. Il est possible que Wood ait essayé de descendre à terre ou a glissé et est tombé par-dessus bord. Natasha mentionne que sa mère n’aimait pas le bruit du bruit sourd qui frappait contre le côté du bateau, ce qui aurait pu être une raison pour laquelle elle est sortie du lit.

Cela ne devrait pas être la raison de sa mort, cependant, et c’est ce manque de réponses qui rend si difficile de parler d’autre chose lorsque le nom de Wood apparaît, même quand (comme ce documentaire le prouve) il y a tellement d’autres choses à parler à propos. Bien que ni Walken ni Davern ne soient interviewés pour ce documentaire, c’est parce que la spéculation n’est pas la question. L’idée que Wagner aurait pu être impliqué dans la mort de Natalie est rejetée et le film ne cache pas le fait que la famille Wood a été impliquée dans sa fabrication. Natasha apparaît en fait à l’écran pour mener les entretiens avec son beau-père, Wagner, et le regretté Mart Crowley (qui a écrit Les garçons dans le groupe et était assistant de production sur La splendeur dans l’herbe). Inconsciemment, cela donne l’impression qu’elle est là pour les autres têtes parlantes, ce qui peut ou non avoir été le cas mais, tandis que Bouzereau reste dans les coulisses, ce sont les filles de Wood (en particulier Natasha, qui a également un crédit de producteur) qui ont une présence à raconter l’histoire de leur mère.

Ce qui donne Natalie Wood: ce qui reste derrière la plus crédible, cependant, est de savoir dans quelle mesure la propre voix de Wood est utilisée partout. Bien que ce soit une chose d’entendre ce que les autres ont à dire à propos de Wood, comme ses co-stars Robert Redford et George Hamilton, c’est une autre d’entendre Natalie Wood elle-même et cela fait en sorte que tout programme que les Wagners pourraient être accusés de se sentir sans fondement . Dans quelle mesure Wood était-il honnête dans ces interviews de talk-show? C’est difficile à dire avec certitude, mais au moins ses histoires correspondent aux autres que Bouzereau a recueillies.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Rachel Bellwoar

Images gracieuseté de HBO