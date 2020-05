Critique de film – Les tourtereaux (2020)

Les tourtereaux, 2020

Réalisé par Michael Showalter

Avec Issa Rae, Kumail Nanjiani, Anna Camp, Paul Sparks, Betsy Borrego et Kyle Bornheimer

SYNOPSIS:

Un couple (Issa Rae et Kumail Nanjiani) vit un moment décisif dans leur relation où ils sont involontairement impliqués dans un mystère de meurtre.

La prémisse de Les tourtereaux est dangereusement simple et trompeusement cliché, mais au profit de la bêtise affichée. Le réalisateur Michael Showalter (son dernier effort The Big Sick était l’antithèse de ce film, mettant en vedette des tensions raciales et des maladies terminales déchirantes parmi ses nombreux moments amusants) réunit le cinéaste avec l’hystérique Kumail Nanjiani, cette fois avec l’ajout de la co-star Issa Rae. Ce sont Jibran et Leilani, votre couple de films standard qui découvre qu’ils sont parfaits l’un pour l’autre avant quelques années plus tard, bien après la phase de lune de miel de la datation. C’est une période qui consiste maintenant à se disputer si souvent qu’ils ne peuvent même pas décider des plans de dîner, sans parler d’autres sujets loufoques tels que la sémantique des orgies et leurs perspectives d’entrer et de gagner hypothétiquement. La course fantastique.

La différence de ton peut s’expliquer rapidement; Les tourtereaux n’est pas un autre projet passionné écrit par Kumail Nanjiani et son épouse Emily Gordon, mais mis en place par une équipe d’écrivains (Aaron Abrams, Brendan Gall et Martin Gero) menant fortement à la burlesque et au grand humour. Il se distingue des comédies similaires en faisant trébucher les partenaires qui se chamaillent dans un incident qui les voit participer involontairement à un meurtre. Une paire de piétons croise les deux (avec le vrai tueur disparu depuis longtemps) se tenant au-dessus du cadavre se disputant ce qu’il faut faire, avant l’arrestation d’un citoyen, les laissant en fuite par la police.

Peu de temps après, Jibran et Leilani indiquent clairement qu’ils ne sortent plus ensemble, mais qu’il est logique de rester ensemble en essayant de s’exonérer. Essentiellement, il s’ensuit que les suspects trouvent des indices au fur et à mesure et errent d’adresse en adresse, se retrouvant par inadvertance dans des situations absurdes qui n’offrent pas nécessairement de réponses, mais suscitent un peu d’espoir dans la relation aujourd’hui disparue tout en leur rappelant ce qu’ils jadis et pourraient encore trouver attirants

Encore une fois, une telle clarté ne semble pas exactement convaincante, et Les tourtereaux n’utilise pas vraiment ces personnages comme un moyen de commenter les défauts évidents de la société (que ce soit une fascination excessive pour les médias sociaux, la satisfaction d’être un échec artistique, ou même quelque chose d’aussi basique que toutes les relations ont leurs hauts et leurs bas) ), mais c’est vraiment putain de drôle. Franchement, c’est tout ce qui compte.

Jibran est l’introvertie des deux et ce serait bien de ne jamais quitter la maison alors que Leilani est plutôt une planificatrice, une fonceuse (elle a une carrière réussie dans la publicité) et est plus optimiste. Les circonstances du meurtre lui-même sont pour le moins étranges, offrant un dialogue hilarant (je suis sûr qu’il y a aussi beaucoup de travail d’improvisation exceptionnel du duo à l’écran, car la plupart des scènes durent souvent avec eux en utilisant leur excellent chimie jouant les uns des autres pour des blagues), mais plus la nuit se prolonge, ils sont placés dans des situations inconfortables si inattendues que les rires générés ne font que devenir plus forts.

La durée de fonctionnement rapide de 84 minutes sans crédits permet aux deux de passer d’une rencontre loufoque à la suivante (à côté de quelques changements ridicules dans la garde-robe), chaque nouveau segment apparaissant comme un sketch de comédie. Naturellement, certains endroits donnent des résultats plus amusants que d’autres, avec une séquence particulière près de la fin mettant le film en valeur « ce qui se passe ». Il n’y a pas le mystère le plus intrigant à portée de main et le véritable coupable est instantanément oubliable, mais cela ne nuit pas beaucoup à l’expérience. Il est évident que Kumail Nanjiani et Issa Rae ont pris une histoire à nu avec un concept intelligent, en lui injectant une double dose de leur propre charme de goofball électrique. Les tourtereaux n’est pas nécessairement convaincant, mais à chaque fois que l’un d’eux ouvre la bouche, le gloussement est inévitable. Heureusement, ces tourtereaux ne cessent de se chamailler.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

