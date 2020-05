Critique de film – Les filles veulent juste avoir du sang (2020)

Les filles veulent juste avoir du sang, 2020.

Réalisé par Anthony Catanese.

Avec Gigi Gustin, Bettina Skye, Destyne Marshai, Amanda Renee, Craig Kelly, Chrissy Cavallo et Penny Praline.

SYNOPSIS:

Lorsque Jessica est acceptée par un trio de vampires aimant s’amuser, elle se retrouve plongée dans un style de vie rempli de longues nuits, de motards fous de sexe et de sang de sang.

Tandis que « Les filles veulent juste avoir du sang« Incarne de manière descriptive la représentation par Anthony Catanese de la fraternité hédoniste, le titre original »Teenage Bloodsuckin ‘Bimbos»Transmet plus précisément les tonalités recherchées de« bikersploitation ». Catanese veut que vous vous amusiez. Les filles veulent juste avoir du sang prend des adolescents mignons pour la soirée pyjama et les libère comme des tentatrices sauvages avec une soif de jus de cou. Pensez à la rencontre d’un clip de hair metal des années 80 Le métier, mais avec beaucoup moins de budget et en quelque sorte plus de tendances juvéniles. Filles coquines, alcool bon marché, airs rockin, tout est là. Hélas, cette rage toute la nuit manque la retenue nécessaire pour équilibrer l’intrigue vampirique et les désirs «scintillants». Je comprends que parfois nous ne cherchons rien mais un bon moment, mais malheureusement, ça va mieux que ça.

Le style de vie de Jessica (Amanda Renee) dans le parc à roulottes change à jamais la nuit où elle rencontre Trish (Destyne Marshai), innocente aux sucettes, qui se révèle être un vampire. Au lieu d’être abusée par sa mère alcoolique et prostituée, Jessica traque maintenant la nuit aux côtés de Trish et de ses suiveurs April (Penny Praline) et Stacy (Gigi Gustin). Les besties se sont liés à jamais dans des pratiques d’alimentation cruelles, jusqu’à ce que les massacres de leur soirée pyjama commencent à devenir incontrôlables. Sans surprise, les dangers s’entassent comme des cadavres. Entrez Boris Von Yelsing (Craig Kelly), un chef de gang de motards énervé, et un chemin de vengeance qui réveillerait les morts-vivants.

Il est impossible d’ignorer les obstacles financiers Les filles veulent juste avoir du sang tente de contourner. Les vinaigrettes sont des chambres de banlieue étouffantes, des lieux de rencontre répétitifs dans les bars, etc., tandis que l’exécution reste bricolage. Joe Dirt les perruques, les emplacements de motel sordides et la convivialité de l’arrière-cour ont du mal à élever des séquences spécifiques au-dessus de ce que vous pourriez tirer pour le plaisir avec vos amis. La vision de Catanese est un indé patchwork qui fait ce qu’il peut, en utilisant les pizzerias et les entreprises locales si nécessaire (échangées pour le placement de produit), mais continue à avancer au nom de la ventilation artérielle. Ambitieux, mais décevant étant donné un chic «home movie» global.

Les filles veulent juste avoir du sang arbore un empressement insatiable à honorer la rébellion de Sleaze-o-rama à travers la bande sonore et l’attitude, mais reste enchaîné à des événements abordables à l’écran. Alors que Trish «revient» à l’un des brutes de Jessica (dont les insultes ne passeraient pas l’audition pour Yo Momma), une ballade imbattable de Mötley Crüe sur les badasses en cuir met en évidence les farces simplistes de Goosey Night. Attendez-vous à trop d’appartements aléatoires où les «bimbos» autrefois titulaires dansent autour de la lingerie étriquée à une autre guitare et chanteuse grinçante à la distorsion. Encore et encore, favorisant la soif de sang au point de devenir une fixation plus qu’un accompagnement de boot-lickin.

C’est là que réside le problème Les filles veulent juste avoir du sang. Le scénario de Catanese plonge dans les itérations les plus bas du cinéma d’horreur bon marché qui pourraient être projetées à 3 heures du matin sur Skinemax. Les rituels impliquent la nudité, les intermèdes de montage de fête sont abondants et l’érotisme soutient un scénario bancal comme la béquille de Tiny Tim. Mes mots ne déclarent pas que le vampirisme ne peut pas être sexy, ni aucune sensualité de créature d’ailleurs. Un film comme Byzance égoutte la séduction de l’Europe de l’Est des conceptions, des costumes et de l’engouement juste-mangez-moi déjà de Baroquian. L’attraction est inhérente où Les filles veulent juste avoir du sang force des inspirations pornographiques moins naturelles qui sont même référencées au milieu du film avec une fausse projection VHS softcore. Les artistes ont les seins nus pour un divertissement titillant; des corps imbibés de sang se serrent l’unisson parce que « c’est ce que veulent les fans d’horreur ».

Chaque blague écrite se termine par une variation de punchline impliquant des seins et du cul. Un dialogue sévère sur les «skanks» et les «houes» est lancé parce que c’est ainsi que les roadsters accidentés communiquent. La perversion est jouée comme une comédie, mais jamais avec une satire subtile ou plus poignante que de prononcer la ligne la plus grossière imaginable pour un choc «digne de rire». Les filles veulent juste avoir du sang est le genre d’horreur qui a été imaginé au milieu des conversations dans la chambre d’un collégien, jusqu’au faux sperme, aux parents voyeurs, à un ami toxicomane du porno, etc. Le sens de l’humour du film dépasse son accueil, en particulier pendant plus de cent minutes.

C’est dommage, car les éléments de production qui renforcent Les filles veulent juste avoir du sang sont hors de leur profondeur. Les caméramans se contentent d’un éclairage médiocre et d’emplacements ternes, mais la qualité de l’objectif varie entre des prises de vue fixes plus nettes et une «action» nocturne presque complètement floue (excès de vitesse sur les motos). Les performances tout au long de la distribution principale tentent de récupérer les énergies du milieu de la nuit, mais les modifications sévères autour du dialogue parlé et des effets rudimentaires sont maladroites. Oh, et les effets eux-mêmes? Une séquence de «combat» tue certains voyous prêts à gronder avec des gags pratiques comiques («baiser de la mort», «nonnes empilées», «déchirure rectale»). Sinon, la frénésie alimentaire ne peut montrer que les actrices serrent la bouche sur le cou de quelqu’un avant que la caméra ne coupe et que du sang non sanglant ne coule sur le dos exposé (blessure hors de vue). Il y a une pléthore de lacunes, chacune étant plus exposée à mesure que les scènes avancent. Ne parlons même pas des effets du feu informatisés, ou… enfin, encore pire.

L’esprit de Les filles veulent juste avoir du sang signifie inciter les émeutes et les turbulences dans un hurleur de vampire punk-as-hell. L’exécution, d’autre part, attise une soif d’une note pour les filles d’Halloween habillées comme crépuscule personnages secondaires poussant leur décolleté vers la caméra. Anthony Catanese se perd dans un récit qui, une minute, embrouille la «salubrité» religieuse, la prochaine passe à un arc d’amitié rah-rah qui s’effondre, puis se lance dans une ramification d’équipe bien plus tard que nécessaire. Le fantasme d’un amoureux de Dracula, cette mixtape de genre médiocre n’est certainement pas trop préoccupé par la recherche du prochain point d’insertion pour un autre numéro de bande ogle-happy.

Mythe vacillant – Film: ★ / Film: ★ ★

