Critique de film – Les derniers jours du crime américain (2020)

Les derniers jours du crime américain, 2020

Réalisé par Olivier Megaton.

Avec Édgar Ramírez, Anna Brewster, Michael Pitt et Sharlto Copley.

SYNOPSIS:

Dans un avenir pas trop lointain, comme réponse finale au terrorisme et à la criminalité, le gouvernement américain prévoit de diffuser un signal empêchant quiconque de commettre sciemment des actes illégaux.

Bien que l’approche mains libres de Netflix envers les cinéastes qu’ils invitent sur leur plate-forme soit souvent un motif de célébration – aurions-nous L’Irlandais autrement? – il y a aussi un revers à leur permissivité, à savoir que des administrateurs plus indisciplinés et moins assurés peuvent se surdonner sans surveillance suffisante.

C’est absolument le cas du réalisateur Olivier Megaton (Transporteur 3, Columbiana, prise 3), dont le nouveau thriller policier Les derniers jours du crime américain – adapté du roman graphique de Rick Remender et Greg Tocchini de 2009 – est autorisé à fléau dans le vent pour une endurance de 148 minutes.

Megaton, un cinéaste diviseur au mieux qui pourrait absolument bénéficier d’un producteur impitoyable pour rationaliser ses excès, veut clairement donner au public un mélange épique de La purge et Chaleur, mais ce mélange turgescent des tropes de genre possède finalement tout l’élan d’un Roomba éclaté.

À la fin de ce film, je me sentais fatigué et épuisé, malgré le visionnement tôt le matin. Cela seul en dit long sur un produit final sans sens clair du rythme ni poussée dramatique; cela ressemble finalement à une collection à peine figée de scènes et de choses qui se passent dans un certain ordre dont la vertu première passe pour semi-cohérente.

L’intrigue est, au moins, vaguement intéressante, et certainement assez opportune. Dans un avenir proche, le dernier effort du gouvernement américain pour lutter contre la criminalité les voit planifier de diffuser un signal qui empêche quiconque de commettre un crime en connaissance de cause. Mais dans les jours qui ont précédé l’allumage, le voleur de banque Graham Bricke (Édgar Ramírez) se retrouve enfermé dans un complot de braquage par le criminel excentrique Kevin Cash (Michael Pitt) et sa fiancée Shelby Dupree (Anna Brewster) – un complot à voler 1 milliard de dollars sous le nez du gouvernement au moment où le signal est activé.

Il est clair à partir de la seule ligne de connexion que, avec une exécution urgente et consciente, il y avait un potentiel certain Les derniers jours du crime américain pour être une tranche fascinante de pâte opportune. Cependant, ses aspirations à la fois au thriller gonzo John Carpenter et à la polémique contemporaine sont étouffées par son engagement terne et terne envers la formule pure.

Malgré l’hameçon soigné, il s’agit pour la plupart d’un thriller de braquage extrêmement familier équipé d’un certain nombre de béquilles de cinéma rebutantes; le bavardage très révélateur, la narration de voix-off périodique qui recouvre chaque morceau de sous-texte, et le dialogue « dur » digne d’un gémissement destiné probablement à épater les adolescents. Bien que le verbiage grivois puisse éveiller le sourire narquois occasionnel, bien trop souvent, il est plein de dialogues fictifs qui ne provoquent que des rires involontaires (« Je pensais que vous étiez mort » / « Désolé de décevoir »).

Mais même en tant que film de braquage simple et délibérément trash, le film de Megaton est une déception, avec le rythme lent de la mélasse susmentionné garantissant que les séquences d’action sont scandaleusement rares – surprenant compte tenu du travail antérieur du cinéaste. Ce n’est que lors de l’acte trois que le vol a réellement lieu, et il s’écoule encore un peu de temps avant que le signal ne soit activé, ce qui garantit que les quelque 100 minutes précédentes sont en grande partie composées de dialogues gonflés parsemés de ragots agités et assemblés de manière saccadée. décors.

Megaton s’est révélé un réalisateur frustrant dans le passé, en particulier avec le montage tristement célèbre de Pris 3Les séquences d’action, et à tout le moins, c’est une amélioration technique étudiée par rapport à ce film. Malgré les visuels professionnels, il est assemblé avec compétence pour la majorité, à l’exception de quelques détours frustrants dans une caméra tremblante, et oui, un montage de style staccato qui rend difficile le suivi du langage spatial d’une poursuite en voiture en particulier.

Si le film essaie en attendant de dire quoi que ce soit, ça fait La purge les séries se sentent positivement passionnées et justes en comparaison. On nous montre des éclairs d’un gouvernement avec un désir populiste de revenir aux «bons jours» inexistants », mais les représentations des riches exploitant les pauvres et d’un État policier se levant manquent de la vigueur sanglante qui pourrait faire le film même faiblement puissant dans notre moment présent.

Même les quelques idées narratives vraiment intéressantes – à savoir la police créant une amnistie pour l’argent volé, qui sera rendue inutile aux criminels après la mise sous tension – font rarement plus que parcourir la surface de leur potentiel dramatique sûr.

Quant aux acteurs, ils sont largement composés d’artistes talentueux mais sous-utilisés; Édgar Ramírez a une présence solidement d’acier ici, mais encore une fois, ses côtelettes sont à peu près gaspillées dans un genre de genre inoubliable. Anna Brewster est quant à elle un jeu pour répondre aux exigences de la femme fatale du film, et pourtant son personnage est bien trop souvent réduit à se tordre les yeux pour une scène de sexe ou, plus tard dans le film, une demoiselle en détresse.

Ailleurs, Sharlto Copley se présente pour une tasse de café en tant qu’officier de police qui se retrouve pris dans le cambriolage, et étant donné la nature absolument superficielle de son personnage, il est clair que l’ensemble de son intrigue secondaire pourrait être abandonné et faire immédiatement du film un film moins- assis impatient.

Sans aucun doute, le point culminant d’acteur vient de Michael Pitt, dont la performance de grignotage de paysages suggère une conscience aiguë de tout ce pour quoi il s’est inscrit. Avec son ténor vocal fluctuant et ses apparences aléatoires dans la chanson et la danse, Pitt traite le film comme son propre bac à sable et représente la majorité de sa valeur de divertissement sporadique.

Tout compte fait, il y a probablement un thriller criminel passablement regardable enfermé quelque part dans ce film exaspérément distendu. J’étais prêt à ce que ça dure plus de 45 minutes avant que le générique de fin ne soit finalement arrivé, à ce moment-là, j’ai décidé que je ne pouvais pas en toute conscience le recommander, même en tant que bruit blanc pour l’ennui ou la gueule de bois.

Une prémisse irrésistiblement malhonnête est mise à mal par la direction du compagnon d’Olivier Megaton et une autonomie de 148 minutes brutalement dépassée.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

Shaun Munro – Suivez-moi sur Twitter pour plus de randonnées cinématographiques.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries