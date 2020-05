Critique de film – Le voyage en Grèce (2020)

Le voyage en Grèce, 2020.

Réalisé par Michael Winterbottom.

Avec Steve Coogan, Rob Brydon, Kareem Alkabbani, Marta Barrio, Cordelia Bugeja, Richard Clews, Justin Edwards, Rebecca Johnson, Claire Keelan, Timothy Leach, Harry Tayler et Tessa Walker.

SYNOPSIS:

Les acteurs Rob Brydon et Steve Coogan voyagent de Troie à Ithaque en suivant les traces d’Ulysse.

Il n’y a pas de meilleur moment pour une autre entrée dans cette série de récits de voyage mi-fiction / mi-documentaire mettant en vedette les comédiens Steve Coogan et Rob Brydon dépeignant des variations fabriquées d’eux-mêmes, cette fois relatant le voyage d’Ulysse de Troie à Ithica dans Le voyage en Grèce. Non pas parce que le film propose plusieurs services à la demande à l’approche de l’été, mais parce que les tournées avec ces deux goofballs adorables pourraient être les plus proches des vacances pendant la crise sanitaire actuelle. Heureusement, c’est aussi du temps bien utilisé.

Bien que les cuisines touristiques et délicieuses (encore une fois avec des plans de coupe de style documentaire à la cuisine pendant que la nourriture est préparée) soient emballées avec des conversations méditant sur leur vie individuelle, il n’y a jamais de sensation qu’on ne peut pas sauter directement dans la série. Je l’ai fait avec Le voyage en Espagne il y a quelques années, a passé un moment agréable, mais n’aurait jamais imaginé que le versement suivant serait exactement le genre de nourriture réconfortante cinématographique dans laquelle un monde verrouillé pourrait et devrait se perdre en ce moment.

Il est également apprécié que les dialogues se sentent plus profonds cette fois-ci, à savoir juxtaposant le statut révéré des légendes grecques qui ont une histoire de crimes répréhensibles, avec la direction actuelle méchante de dirigeants mondiaux tels que Donald Trump et Boris Johnson. Cela remet certainement en question ce qui est idolâtré et pour quoi. Certains segments sérieux sont empreints d’humour, comme un peu de masques de comédie et de tragédie qui analysent la trajectoire de la carrière de Steve Coogan dans une œuvre plus dramatique. En conséquence, on parle beaucoup de son récent travail décrivant Stan Laurel dans Stan & Ollie, y compris une réponse effrontée à une critique d’une grande publication.

Bien sûr, Le voyage en Grèce c’est aussi une affaire joyeuse qui continue de coller à ce qui fonctionne; des discussions passionnées sur le cinéma, des impressions amusantes d’acteurs emblématiques, de belles vues et des décors (en particulier lors des entretiens de dîner au restaurant), des points de repère majeurs, des chansons mal chantées et généralement juste des plaisanteries comme deux bons amis feraient de la randonnée ensemble. De nombreux endroits (allant du temple d’Apollon à Delphes, de l’ancienne agora d’Athènes, du théâtre antique d’Épidaure, de l’île unique d’Hydra, des grottes de Diros, du palais de Nestor, de la forteresse de Niokastro à Pylos et de l’ancienne Stagira) ont suffisamment de temps pour faire une impression tout autant que les copains se promènent sur le fond. Plus précisément, les grottes de Diros sont un segment plus calme permettant aux téléspectateurs de vraiment profiter de la beauté de l’expérience.

Il y a aussi quelques touches mélodramatiques, impliquant l’appel téléphonique occasionnel du fils fictif de Steve Coogan au sujet d’une maladie dans la famille qui s’aggrave progressivement au fil des vacances d’une semaine. Sans trop gâcher, cela conduit à une conclusion à la fois prévisible et surprenante mais surtout, véritablement émotionnelle (avec une belle utilisation de Max Richter’s On the Nature of Daylight). Beaucoup de ces films se concentrent sur une grande variété de discussions philosophiques, donc si Le voyage en Grèce c’est vraiment la sortie finale de la série, c’est une fin appropriée à la recherche du sens toujours insaisissable de la vie. Personnellement, j’espère que Steve Coogan remportera un jour un Oscar et le réalisateur Michael Winterbottom (qui a déjà coïncidé avec l’acteur sur un film en partie romain cette année déjà, Avidité) décide d’en faire un autre, donc au lieu de se réjouir de gagner 7 BAFTA, il peut parler de son Academy Award.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

Robert Kojder est membre de la Chicago Film Critics Association et du Flickering Myth Reviews Editor. Vérifiez ici pour de nouveaux avis, faites moi un ami sur Facebook, suivez mon Twitter ou Letterboxd, consultez mon Patreon affilié personnel non-Flickering Myth, ou écrivez-moi à MetalGearSolid719@gmail.com

