Critique de film – Le voyage en Grèce (2020)

Le voyage en Grèce, 2020.

Réalisé par Michael Winterbottom.

Avec Rob Brydon, Steve Coogan, Cordelia Bugeja, Rebecca Johnson, Claire Keelan et Tim Leach.

SYNOPSIS:

Les acteurs Rob Brydon et Steve Coogan voyagent de Troie à Ithaque en suivant les traces d’Ulysse.

Les adieux sont souvent doux-amers. Pour le scénario de « The Trip » de Michael Winterbottom, où mieux dire adieu que le berceau de la comédie et de la tragédie? Le voyage en Grèce poursuit une évolution qui cimente les voyages voyeuristes de Winterbottom en tant que trilogie «Avant» de Linklater mais pour les bromances (et non plus une trilogie). Les vins secs, la comédie plus sèche et les impressions sur les plats étoilés Michelin ont mûri à chaque entrée. Deux hommes luttent avec leur place dans notre vaste univers tout en imaginant Alexandre le Grand en tant que Don Corleone à travers la résurrection de Marlon Brando. Superflu à la simple mention, mais beaucoup plus redevable au voyage de chaque « personnage » car le destin modifie la programmation interne du duo sur la plus grande scène de la vie. Un dernier hourra qui concerne moins l’évasion et beaucoup plus la destination finale.

Sur la route à nouveau, représentant l’Observateur, Steve Coogan et Rob Brydon tracer le cap pour la Grèce avec la mission de retracer les traces d’Ulysse. Ils se réunissent pendant quelques jours pour s’imprégner des appréciations littéraires de Coogan et du chant de Brydon du favori du karaoké Graisse des pistes. De savoureux morceaux rapprochent les hommes, mais leur désir pour ceux qui restent reste plus évident à chaque bouchée succulente. Brydon téléphone fréquemment à ses enfants et à sa femme Emma (Claire Keelan), tandis que Coogan vérifie l’état de santé de son père. Nous voyons le tandem dans son état le plus distrait, et en même temps le plus distrayant, déchiré dans tous les sens par des acceptations anciennes dans un paradis côtier autrement exotique.

À cette étape de leur voyage acharné, Coogan et Brydon sont beaucoup plus honnêtes au sujet de leurs insécurités. Il y a une somnolence supplémentaire derrière des expressions ironiques de doute ou d’inquiétude masquées par l’humble esprit britannique. Plaisanterie continue au sujet de la nomination de Coogan au BAFTA pour sa «performance» en tant que Stan Laurel dans Stan & Ollie pèse la classification d’être un «drôle» par rapport aux distinctions actoriales respectées accordées à ceux qui ont transcendé la reconnaissance mondaine. Les informations touristiques touristiques de Coogan brossent un tableau plus «sérieux» que le désir de Brydon d’animer les faits avec un autre bâillon vocal, poussé par les rêves en noir et blanc qui affligent un Coogan qui se retrouve à «vivre» son Odyssée personnelle. Le voyage en Grèce est plus l’exploration de Coogan que celle de Brydon étant donné l’arc dramatique plus énoncé de son personnage, bien que leur cerveau comique partagé ne déçoit jamais.

Ce n’est pas une mauvaise chose que de voir des hommes adultes comprendre leur place dans le monde. Coogan et Brydon offrent une multitude de chances de rire de vos fesses alors que DeNiro, Jagger ou Schwarzeneggar les «rejoignent» tous pour une autre aide divine de délices internationaux. La camaraderie, la compassion, la dérision et l’antagonisme ludique définissent une relation tranchante de la manière la plus sympathique. Les rôtis de Coogan et de Brydon sont brûlants mais jamais d’un lieu de haine. La moquerie signifie recalibrer les ego, pas grossièrement déprécier. Leurs «combats» portent sur des duels de fausset ou des statuts dans l’industrie, jamais dramatisés en éruptions. Pourtant, vous pouvez dire que les personnages mettent un terme à leurs aventures sans bagages. Un père de famille qui a désormais pleinement investi dans le temps passé en famille et le chasseur de carrière célibataire «heureux» obligé de faire face à la mortalité.

La satisfaction dans le cours de dessert justifié de Winterbottom permet à Coogan et Brydon une finale déterminante qui développe encore leurs personnages à l’écran en exposant de nouvelles couches. Ce ne sont pas des vacances pour «remettre le groupe ensemble», plus ce point culminant d’heures entassées dans des voitures, perdant du temps avec les mêmes accents de James Bond, se connectant par téléphone avec des femmes, des ex-amants et des enfants. Les tentations de la persuasion féminine s’échangent pour des débats sur qui pourrait encore retirer des t-shirts graphiques avec des logos; le machisme et la virilité sont remis en question lorsque (une fois abordables) les tâches physiques deviennent des défis plus redoutables. Un pire Le voyage en Grèce aurait vu Coogan et Brydon dévorer avec humour leur chemin à travers un autre «voyage» léger. Winterbottom assure un sens supplémentaire tandis que le temps enseigne à ces sophistes de longue date des leçons précieuses que les séparations du troisième acte honorent. L’agence narrative l’emporte sur les retrouvailles jetables.

Le voyage en Grèce n’est pas mon « Trip » préféré, mais c’est peut-être l’entrée la plus percutante de la collection. Les suites précédentes ont été plus drôles d’avant en arrière, mais des moments choisis de Troy à Ithica permettent certains des meilleurs travaux des rovers. Brydon, le père patient, l’éternel romantique, a permis de mélanger ses lectures de ligne «Moneypenny» avec la coquetterie de la chambre. Coogan, le solitaire professionnel, désireux d’être vénéré pour son métier, a porté un coup stupéfiant qui provoque un arrêt strident et autoréglable. Au final, ces compagnons se retrouvent à des kilomètres les uns des autres mais exactement là où ils sont le plus nécessaires. Un dernier « Trip » à couper le souffle est une dernière chance de débloquer la beauté des expériences humaines même lorsque les nuages ​​qui donnent à réfléchir gênent le soleil proverbial qui brillera bientôt à nouveau.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

