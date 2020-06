Critique de film – Le roi de Staten Island (2020)

Le roi de Staten Island, 2020.

Réalisé par Judd Apatow.

Avec Pete Davidson, Bel Powley, Bill Burr, Marisa Tomei, Maude Apatow, Pamela Adlon, Machine Gun Kelly, Jimmy Tatro, Pauline Chalamet, Moisés Arias, Kevin Corrigan, Lou Wilson, Ricky Velez, Carly Aquilino, Joseph Paul Kennedy, Lynne Koplitz , Giselle King, John Sorrentino, Domenick Lombardozzi, Rafael Poueriet et Steve Buscemi.

SYNOPSIS:

Scott est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier. Il passe ses journées à fumer de l’herbe et à rêver d’être un tatoueur jusqu’à ce que les événements le forcent à affronter son chagrin et à faire ses premiers pas dans la vie.

Comme Le roi de Staten Island ferme il fait prendre conscience que le film est en fait dédié au père de la star de Pete Davidson, Scott Davidson, un pompier de New York qui a perdu la vie en essayant d’éteindre les incendies du World Trade Center au lendemain du 11 septembre. Réalisé par Judd Apatow (comme d’habitude, également co-scénariste mais avec Pete Davidson lui-même et Saturday Night Live l’écrivain Dave Cirus prêtant assistance), c’est trop long (pas une surprise) mais dans un sens qui contient trop de personnages de soutien, de sous-intrigues et de traits au personnage par ailleurs fictif que joue Pete, diluant la seule chose qui compte; les parties biographiques qui ne frappent pas vraiment leur marque d’une manière qui semble cathartique pour l’interprète ou le public.

Au lieu de cela, cette comédie (qui suit à peu près le modèle Judd Apatow à un T avec un dialogue humoristique original, des secousses soudaines dans le mélodrame, des références à la culture pop et suffisamment de nouveaux visages à l’écran qui devraient et devraient, espérons-le, recevoir plus de comédie travail à l’avenir similaire à la façon dont la carrière de visages reconnaissables tels que Seth Rogen et Jonah Hill a été lancée dans la célébrité aux mains du cinéaste) aborde un trop grand nombre de thèmes à la fois. Beaucoup de personnages sont carrément abandonnés par la fin sans résolution, ce qui me laisse présumer qu’il y a une coupe de trois heures du film quelque part (si une version de trois heures et demie de Paul Feig chasseurs de fantômes aurait existé, il existe certainement une version encore plus longue de ce récit).

Si quoi que ce soit, la plus grande chute à Le roi de Staten Island est que tous les personnages sont tellement sympathiques, que c’est inévitablement transparent chaque fois que le film semble se déranger pour éviter de leur donner plus de temps à l’écran. Dans le même temps, l’intrigue elle-même semble trop originale pour justifier, disons, une série télévisée hors de tout. La plupart du temps à regarder Le roi de Staten Island est passé à se demander pourquoi ou comment Judd Apatow a passé des années pour une histoire standard d’une tête de stoner refusant de grandir, enfin quitter la mort de son père et entrer sur le marché du travail pour être son suivi Accident ferroviaire, mais là encore, il a culminé avec son premier long métrage La Vierge de 40 ans et n’a cessé de descendre depuis. Ça me fait mal de le dire, mais Le roi de Staten Island pourrait être son premier film médiocre.

Du nom de son vrai père, Pete Davidson est Scott, un fainéant de 24 ans qui passe ses nuits à fumer avec les gars et à jouer à des jeux vidéo, en ayant généralement des conversations amusantes (il y a une intrigue secondaire où l’un d’eux pourrait être pêché en ligne par une jolie femme, qui a par coïncidence l’un des seuls gains valables de tout ce qui se passe). Sa sœur Claire (Maude Apatow, et laissez-moi vous dire qu’être la fille du réalisateur ne veut pas dire que votre personnage ne restera pas dans la poussière ici) est diplômée du secondaire et s’éloigne pendant quatre ans. Cela laisse Scott avec sa mère Margie (Marisa Tomei), qui console la femme veuve et maintenant plus solitaire qu’il ne quittera jamais, ce qui ressemble plus à une menace étant donné la trajectoire actuelle de sa vie.

Scott rêve de devenir tatoueur, sauf qu’il n’a même pas les bases. Ses amis lui jettent le corps comme des toiles vierges pour la créativité artistique donnant des résultats horriblement drôles (à savoir un croquis de Barack Obama et un autre impliquant le trou du cul d’un chat). Il a également peur de s’engager avec son meilleur ami d’enfance, Kelsey (Bel Powley), qui aspire à travailler pour la ville et à transformer Staten Island en l’endroit le plus chaud de New York (une autre idée intéressante de l’intrigue qui ne va vraiment nulle part). Si cela ne suffisait pas, Margie commence à sortir avec un autre pompier nommé Ray (Bill Burr), qui naturellement ne lui convient pas, mais qui finit par devenir la force motrice en lui pour accepter son père en tant que héros et trouver la fermeture. La cerise sur le gâteau est qu’il doit également accompagner les enfants de Ray à l’école, bien que le lien ici soit délicatement conçu avec du cœur et de petits moments qui nous rappellent l’humanité à l’intérieur d’un tel perdant. Naturellement, le chaos et les combats ne reviennent pas à dire que la plupart des gens ont leur propre vice.

Personne ne peut dire que Pete Davidson ne donne pas de bonnes performances et ne donne pas tout à l’histoire, mais il joue en fait une version meilleure et plus stratifiée du personnage dans la dernière version Big Time Adolescence. Inutile de dire qu’il y a des séquences ici, comme l’ouverture, qui voit Scott si éloigné émotionnellement et probablement très haut qu’il tombe presque dans un accident de voiture, magnifiquement agi. Son refus d’aller de l’avant au point d’avoir un effondrement selon lequel les pompiers ne devraient pas être autorisés à avoir des enfants est néanmoins en train de bouger. Plus important encore, Le roi de Staten Island est aussi un film drôle avec beaucoup de blagues grossières et de situations sauvages (il y a une scène de vol qui est à la fois hilarante, effrayante et politiquement pertinente).

Il ne se réunit tout simplement jamais de manière satisfaisante, même s’il apporte un excellent travail de la part de Steve Buscemi en tant que pompier qui connaissait le père de Scott. Le roi de Staten Island passe constamment comme un épisode de télévision à différentes situations plutôt que de faire évoluer le récit environnant plus large. C’est bien si une comédie a trop peu d’intrigue pour faire de la place aux acteurs du personnage pour retirer leur shtick, mais l’histoire se propage à la taille d’une traînée de poudre et noie presque les aspects positifs. Pete Davidson ne peut pas tout porter, mais il brûle le charisme comme des blunts et mérite plus de rôles principaux; en particulier ceux qui ont une direction plus claire pour son personnage et ceux qui l’entourent. Quoi qu’il en soit, j’ai un cœur et j’espère sincèrement que l’expérience de travail sur ce film a été thérapeutique et a mis fin à sa propre perte tragique.

