Critique de film – Le roi de Staten Island (2020)

Le roi de Staten Island, 2020.

Réalisé par Judd Apatow.

Avec Pete Davidson, Bel Powley, Marisa Tomei, Maude Apatow, Bill Burr, Ricky Velez, Lou Wilson, Moises Arias et Carly Aquilino.

SYNOPSIS:

Scott est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier. Il passe ses journées à fumer de l’herbe et à rêver d’être un tatoueur jusqu’à ce que les événements le forcent à affronter son chagrin et à faire ses premiers pas dans la vie.

Le «cinéma Slacker» est parfois épinglé comme superficiel ou non, ce qui peut conduire à des artistes typographiés qui doivent lutter contre les idées préconçues de la valeur de surface du public. Rôles de Pete Davidson dans les années 2020 Big Time Adolescence et Le roi de Staten Island, avec ses morceaux de comédie, lui valent certainement des réactions de division. Dans ce dernier titre, Judd Apatow voit l’homme derrière la livraison brutale et sans souci. Sa frénésie audacieuse. La façade «sans merde donnée» et toutes les complications en dessous. Les points forts de Davidson se manifestent lorsque les personnages jouent des spectateurs peuvent osciller entre empathie et réprimande, mais c’est cette honnêteté à livre ouvert qui efface la fumée de mauvaises herbes pour révéler un portrait de la fragilité humaine. Cicatrices, cynisme, saletés et tout.

Davidson joue dans une performance semi-autobiographique dans le rôle de Scott Carlin, tête de série de «Staten Island 4 Lyfe». Il passe la plupart de ses jours à se défoncer avec ses amis intrépides, à esquiver la conversation avec Kelsey (Bel Powley) et à poursuivre sa carrière en tant que tatoueur amateur. Ai-je mentionné qu’il a 24 ans, souffre d’un trouble déficitaire de l’attention et vit à la maison avec sa mère Margie (Marisa Tomei)? Toute la famille Carlin a souffert lorsque leur père pompier, le mari du héros de Margie, est décédé dans un incendie dans un hôtel, mais Scott semble être le seul à ne pas aller de l’avant – coincé dans le passé, blâmant ses explosions de traumatismes ou d’instabilité, et conduisant ceux qui se soucient le plus.

Le voyage de deux heures et plus de Scott honore toutes les attentes d’un narcissisme espiègle mélangé à des tropes de «Slacker Cinema». Dans les premières minutes, nous avons vu Scott fuir le lieu d’un accident de voiture alors qu’il se faufilait en conduisant, pour ensuite plaisanter sur son père décédé entre amis quelques minutes plus tard. En reconnaissant ouvertement sa dépression et ses difficultés, Scott se donne (dans son esprit) une carte de sortie de prison gratuite pour le reste de sa vie. D’où le tatouage au hasard de mineurs, ou les bavardages haussiers contre leurs proches, ou l’incapacité de permettre à sœur Claire (Maude Apatow) de partir à l’université sans culpabilité. Scott aspire à gérer le premier restaurant slash de salon de tatouage au monde, et c’est son grand rêve. Rien de plus, car il s’est déjà convaincu qu’il n’y a pas de « mieux ».

Entrez Bill Burr en tant que pompier local Ray, qui s’emmêle romantiquement avec Margie en raison de sa séparation conjugale. Le monde de Scott bouge (plus loin) parce que Margie ne dorlote plus son «perdant» d’un fils au milieu des années 20 (Claire obtient toute l’attention pour «surmonter» ses obstacles). La profession et la présence bavarde de Ray plongent Scott dans une spirale étant donné la première relation réelle de Margie depuis qu’elle est devenue veuve avec un autre pompier, et les complications feignent la maturité. La rivalité de Burr et Davidson joue comme il se doit: un fonctionnaire brutal forcé d’interagir avec le schmuck de sa nouvelle petite amie d’un fils maigre. Ray offre de la compassion, Scott répond par des hésitations, Ray institue une structure dans la vie de Scott, Scott se lance en mode de sabotage paranoïaque. Parce que regardons les choses en face, que fait-il d’autre?

L’ambiance live-and-let-any de Davidson est la perfection quand il s’agit de jouer des personnages comme Scott Carlin. Couvert de «mauvais» tatouages ​​de pratique, effrayé de quitter Staten Island, et se vautrant malheureusement avec un sourire auto-infligé sur son visage. Scott est l’enfant d’affiche pour les jeunes blasés, forcé de ramasser les morceaux après que son monde se brise à un âge si malheureux. «Adulte» Scott vit comme le monde est une blague, agissant par rage, insécurité et masochisme. La capacité de Davidson à continuer de trébucher en arrière chaque fois que quelque chose de «bien» se produit déverrouille le traitement plus exceptionnel des problèmes sous-jacents de Scott, et comment les choses qui aspirent de manière non quantifiable peuvent encore être surmontées. Une performance moindre exploiterait les dramatisations, mais la médiocrité pondérée de Davidson (dans la représentation de Scott) est également le charme du personnage. Les gens souffrent, agissent et font les mauvais choix (la plupart du temps) sans grand spectacle. Ils peuvent également apprendre, écouter et trouver la paix.

Le roi de Staten Island se définit par la chance difficile, l’amour dur, peut-être «la peur et le dégoût de soi à Staten Island». Ce que Judd Apatow a raison n’est pas une représentation de Pete Davidson comme un autre triste stock stoner, mais comment exposer la douleur et les complexités qui motivent un tel arc de caractère tout sauf stéréotypé. C’est moins à propos de ce que les fous pervertissent que Scott se retrouve, mais pourquoi il refuse de désirer une vie meilleure pour lui-même sur une base Vous allez rire, mais c’est une autre Gens drole situation d’Apatow et Davidson. Un film qui échange la comédie pure et simple pour un sérieux introspectif, à partir d’un lieu de brutalité que certains téléspectateurs pourraient ou non être prêts à embrasser.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★ ★

