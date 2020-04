Critique de film – Le misérable (2020)

Le malheureux, 2020.

Écrit et réalisé par Brett Pierce et Drew T. Pierce.

Avec John-Paul Howard, Azie Tesfai, Piper Curda, Kevin Bigley, Tug Coker, Gabriela Quezada Bloomgarden, Zarah Mahler, Blane Crockarell, Richard Ellis, Judah Abner Paul, Ja’layah Washington, Amy Waller et Jamison Jones.

SYNOPSIS:

Un adolescent rebelle, aux prises avec le divorce imminent de ses parents, affronte une sorcière millénaire, qui vit sous la peau de et se faisant passer pour la femme d’à côté.

Il arrive un moment Le malheureux où, comme dans la plupart des films d’horreur contemporains, le protagoniste se rend sur Internet pour obtenir des informations sur les événements cauchemardesques en cours. La forme de terreur ici est la sorcellerie, emmenant naturellement notre héros sur Witchypedia (qui, je l’espère, est un véritable site Web pour mon propre amusement), mais contrairement à la plupart des autres offres, peu de choses sont apprises. Les personnages révélant des révélations clés à partir de brèves recherches sur Google seront toujours une tactique de film paresseux, mais Le malheureux ne peut même pas être dérangé pour expliquer quoi que ce soit au sujet des créatures malveillantes manipulant la mémoire des parents afin d’emménager et de se régaler de leurs enfants, de l’histoire de la ville balnéaire ou des insignes associés à la sorcière.

Il est dommage que les réalisateurs Brett Pierce et Drew T. Pierce (collectivement simplement crédités comme Pierce Brothers, étant leur deuxième long métrage narratif) savent comment travailler avec des effets pratiques pour créer de nombreuses scènes d’images troublantes et un paysage sonore qui s’appuie sur les deux ambiances aux côtés de bruits de cliquetis effrayants de la sorcière. Ces cinéastes n’ont pas de direction claire sur ce qu’il faut faire avec cet être effrayant (la sorcière ressemble plus à une bête primitive avec des griffes ici), mais seulement comment la présenter visuellement comme quelque chose à craindre (c’est probablement pourquoi le prologue d’ouverture ne perd pas de temps à montrer ça ronge un enfant).

L’histoire est encore moins réussie lorsqu’elle se concentre sur les multiples adolescents et le drame familial entourant les peurs. Ben (le nouveau venu John-Paul Howard) passe l’été avec son père Liam (Jamison Jones) tout en prenant un emploi dans la marina voisine. Il a également tendance à agir comme une réponse à son père sur le point de finaliser un divorce et de sortir avec une autre femme. Cela vient du fait de rester tard dans les soirées à boire de l’alcool et à être un peu pervers, surtout à espionner le voisin voisin Abbie (Zarah Mahler) et sa famille. Sans surprise, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne découvre quelque chose de sombre.

Il n’y a rien à faire Le malheureux quand il s’agit de terroriser ces personnages, qui sont pour la plupart des adolescents moyens sans rien de notable à mentionner. Alors que la sorcière est involontairement libérée et libre de posséder des corps une fois de plus (il y a une approche créative à cela que je ne gâcherai pas), Ben commence à remarquer qu’Abbie agit bizarrement tout en disant à son jeune enfant de lui faire savoir si des choses étranges continuent de se produire. se produire. Le problème est que son propre mari est inconscient de son comportement étrange, ce qui serait bien s’il y avait un plus grand intérêt à tout cela. C’est bien d’avoir des personnages stupides dans les films d’horreur, mais c’est un peu extrême (tout comme certains moments ultérieurs entre Ben et son père).

Ensuite, il y a des rencontres avec des intimidateurs locaux parmi une jolie fille qui travaille également à la marina. Entre Ben se faire de nouveaux amis, essayer de s’intégrer, se réconcilier avec la nouvelle vie de son père, et finalement lutter contre une sorcière, c’est trop pour 90 minutes pour faire le tri dans quelque chose de convaincant ou engageant. Même l’apogée se sent un peu brusque avant de sauter dans une fin heureuse. Si cela ne suffisait pas, il y a aussi une torsion majeure qui serait probablement plus efficace si cela avait du sens. Il est difficile de dire quoi que ce soit Le malheureux est carrément terrible, mais il est décevant et gaspille une conception de créature intéressante.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ / Film: ★ ★

