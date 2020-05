Critique de film – Le misérable (2020)

Le malheureux, 2020.

Réalisé par Brett Pierce et Drew T. Pierce.

Avec John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones, Azie Tesfai, Zarah Mahler et Kevin Bigley.

SYNOPSIS:

Un adolescent soupçonne que son voisin est une sorcière qui a le pouvoir de faire oublier ses propres enfants.

La séquence de titre d’ouverture de Le malheureux est celle qui évoque le péril des enfants, avec un lapin en peluche, des crayons cassés et des petites voitures trempées par la pluie dans un paysage gris. C’est une déclaration d’intention Le malheureux suit largement d’une manière effrayante et efficace. Il s’agit d’un sombre-horreur-mystère sombre mais captivant qui masque ses attributs plutôt génériques avec un troisième acte qui empile sur une série de rebondissements au couteau.

L’adolescent en difficulté Ben (John-Paul Howard) s’est rendu dans une station balnéaire idyllique pour passer l’été avec son père (Jamison Jones) dans l’espoir que cela l’aidera à éviter les ennuis pendant un certain temps. Il obtient un emploi à temps partiel au port et se lie avec son collègue Mallory (Piper Curda), mais il est distrait par les étranges voisins d’à côté. La mère d’esprit libre Abby (Zarah Mahler) a acquis une sorte de malveillance frémissante, tandis que son mari et elle nient tous deux avoir eu un enfant – malgré le fait que nous l’avons déjà vue et que l’enfant dérange une sorte d’esprit des bois .

La performance de Howard s’intègre parfaitement dans le moule typique du rôle principal du film d’horreur paranoïaque, car il travaille dur pour prouver aux histoires qu’il y a une sorcière à côté. La Curda agréablement snarky – elle n’a pas le temps pour son utilisation du site Web GIF « Witch-o-pedia » – a une chimie facile avec sa co-star et les scènes avec eux sont parmi les plus fortes du film, bien que leur relation n’est jamais étoffée dans la mesure où elle devrait sans doute l’être.

En fait, il y a un sentiment persistant tout au long Le malheureux que nous suivons la partie la moins intéressante de l’histoire. Il y a beaucoup de temps consacré à l’histoire troublée de Ben et à sa relation avec son père, qui semble accessoire pour la plupart du film et semble se manifester en grande partie dans un drame artificiel autour de la nouvelle belle-mère de Ben (Azie Tespai). Toutes les choses intéressantes et teintées d’horreur se passent dans la maison des voisins et c’est particulièrement exaspérant étant donné que l’autre famille semble plus unique et intrigante avant même que les choses ne commencent à se compliquer dans la nuit.

Ce choc, aussi, est un peu mal cuit. Il y a une poignée de secousses efficaces et une conception de créature impressionnante autour de la forêt, mais ce n’est rien que nous n’avions jamais vu auparavant dans des dizaines de films d’horreur surnaturels au fil des ans. Le malheureux est une course effrayante efficace, mais c’est aussi une course désespérément générique qui ne parvient pas à tirer le meilleur parti des idées les plus intéressantes du script des frères Pierce. La notion de créature qui fait que les familles oublient leurs propres enfants est effrayante, mais son impact est rarement mis en évidence par la narration.

Heureusement, Le malheureux trouve une vitesse différente avec sa fin, obtenue via une sélection de rebondissements de l’intrigue élégamment réalisés qui recontextualisent une grande partie de ce qui a précédé. Il y a une intelligence dans le troisième acte qui est malheureusement absente de l’heure précédente et qui permet à la performance de Howard de trouver de nouvelles couches et complexités. Pour la plupart, c’est une horreur confortablement ordinaire avec quelques peurs soignées mais, dans sa conclusion, elle trouve une obscurité impressionnante qui en fait un régal de genre particulièrement intéressant.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suis-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

