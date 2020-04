Critique de film – Le misérable (2020)

Le malheureux, 2020.

Réalisé par Brett Pierce et Drew T. Pierce.

Avec John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones, Azie Tesfai, Zarah Mahler, Kevin Bigley, Gabriela Quezada Bloomgarden, Richard Ellis et Blane Crockarell.

SYNOPSIS:

Un adolescent rebelle, aux prises avec le divorce imminent de ses parents, affronte une sorcière de mille ans, qui vit sous la peau de et se faisant passer pour la femme d’à côté.

Quand je décris Le malheureux comme «accessible», je dis que penché vers des plats à emporter positifs. Brett et Drew T. Pierce, désormais connus sous le nom de frères Pierce, se penchent sur le folklore d’origine tellurique en servant des bouchées terreuses d’horreur au lieu d’un repas cohérent à plusieurs plats. Il est simpliste mais à la fois dispersé, mais s’exécute sous les pressions de la nuit tombante. Les battements émotionnels de la famille brisée répondent aux attentes, les contorsions inhumaines représentent ce qui ne devrait pas être, et les éléments effrayants effrayants remplacent la narration sautillante. Branchez-vous sur Échange de femmes: édition Damnation, partez satisfait.

Après qu’une décision problématique ait entraîné des blessures, Ben (John-Paul Howard) se retrouve dans la maison de vacances de son père (papa Liam, joué par Jamison Jones). Maman réside ailleurs, car les «célibataires» prévoient un été de travail au port local. C’est une ville endormie et calme, qui devient un peu plus bruyante quand Ben pense apercevoir une étrange créature errant autour des limites de la propriété de son père. Avec une histoire d’introduction par effraction, Ben n’est pas cru quand il découvre quelque chose d ‘ »étrange » – un changement de rameau effigié – dans le sous-sol du voisin Abbie (Abbie, joué par Zarah Mahler). C’est là que les enfants commencent à disparaître et que la paranoïa de Ben devient un cauchemar éveillé.

Ce qui est scénarisé est la magie des bois noirs qui accentue le mysticisme, le vol de peau et un portail immédiat vers l’inexpliqué. Les frères Pierce utilisent des images grotesques de feuillage ou de carcasses en décomposition pour présenter leur monstre wendigo, et cela fonctionne pour ramener à la maison la méchanceté des intentions. Lorsque vous attrapez un regard de ce démon griffu et dégingandé avec des cornes torsadées regardant Ben, très tôt, le jeu est en marche. Une bataille de volontés entre un garçon normal et l’entité carnivore vivant sous des habitations arboricoles manifestées. Entrez dans la trame de fond de «Wretched’s». Circonstances étranges et environnementales – voler des costumes de chair, apparaître au hasard, faire oublier les parents à leurs familles – mais, comme mentionné ci-dessus, fonctionnel dans les anciens contextes d’horreur.

A l’heure, Le malheureux peut se présenter comme l’un de ces films d’horreur époustouflants où les personnages restent dans leurs bulles impénétrables, et la mythologie ne peut pas expliquer nos têtes dressées. Ben fait tout mal au bon moment, enquêtant seul ou dégringolant des trous de lapin proverbiaux (Terres misérables?) Qui évoluent avec convolution. Une méchante méchante «mère», qui se régale d’enfants, est capable d’arracher le corps et de chuchoter des mensonges qui effacent votre mémoire si des images aux yeux rayés sont placées – ouais, laissez-moi m’arrêter là. Vous attrapez ma dérive. Il y a beaucoup de trame de fond en mouvement, qui une fois de plus se rapporte à la façon dont les frères Pierce fonctionnent le mieux lorsqu’ils servent des moments singuliers. Moins dans le grand schéma.

Je fais appel à la performance de Zarah Mahler, une « Burning Man Mamma » qui devient la première marque du Misérable. Non seulement les téléspectateurs sont soumis à des battements d’invasion de maisons de nounous valant une peur effrayante, mais Mahler se transforme en une « femme misérable », dirons-nous. Abbie se débarrasse de son humanité naturelle et se déconnecte de la routine car il y a une créature légendaire à l’intérieur qui prétend être humaine. Même un simple acte – Abbie nue surprise en train de regarder la lune par son fils impressionnable – attise cette peur du «loup déguisé en mouton» car sa posture ressemble à quelque chose de mal. À travers les yeux d’un enfant, la démarche animale d’Abbie et ses mouvements incertains sont un boogeyman repensant qui accentue Le malheureux. La paranoïa paralysante qui s’infiltre dans votre esprit lorsque vous campez, séparée du peloton, et une branche s’enclenche au loin? C’est Le malheureux. C’est ce que Le malheureux fait exceptionnellement bien.

En ce qui concerne l’angoisse des adolescents, en particulier les malheurs romantiques de Ben et les cicatrices parentales, permettez-moi de répéter à nouveau comment Le malheureux est le meilleur film d’horreur. L’inclusion de Mallory (Piper Curda) en tant qu’agent romantique du chaos de Ben est vitale pour le film, bien qu’elle soit remplie de repères tweeny accélérés. Le traitement par Ben de la nouvelle aventure de son père, Sara (Azie Tesfai), est rancunier, mais nécessaire pour conduire un écart entre le père et le fils extérieurement agissant. Les actions d’Abbie se veulent bizarres et étrangères, comme un Fichiers X épisode où les envahisseurs vivent parmi la civilisation mais avec la furtivité camouflée de Rob Gronkowski dans un monastère tibétain. Ce n’est pas l’approche la plus avisée, mais c’est ce qui est à l’extérieur qui compte (non?).

Le malheureux, en fin de compte, s’élève en faisant le tour complet de Ben d’une manière que, certes, ce critique applaudit avec un véritable choc. Pour chaque argument de dîner de famille au fromage, il y a une «excuse de bonbons» défavorable entre Ben et Mallory. Chaque fois que Mme Wretched révèle une autre capacité de courbe, les récompenses récompensent la primauté et les caractéristiques squelettiques d’Abbie. Ni Pierce ne perd le focus sur le traumatisme à portée de main. Cette grâce qui sauve toujours garde un suspense obscur en jeu, que rad-papa soit en train de griller sur des airs métalliques ou qu’Abbie espionne un peeper mineur regardant à travers ses fenêtres avec des jumelles. Toujours du yin au yang, une réaction consciente et opposée. Vous prenez le bon avec le mauvais, et heureusement, il y a beaucoup plus de premiers dans cette mise en garde dans des eaux malicieusement entretenues.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Matt passe ses heures après le travail à publier des bêtises sur Internet au lieu de dormir comme un humain normal. Il semble être un gars plutôt cool, mais ne le nourrissez pas après minuit juste pour être en sécurité (les bières sont autorisées / encouragées). Suivez-le sur Twitter / Instagram / Letterboxd (@DoNatoBomb).

