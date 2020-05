Critique de film – Le Jack dans la boîte (2020)

Le Jack dans la boîte, 2020.

Réalisé par Lawrence Fowler.

Avec Ethan Taylor, Robert Nairne, Lucy-Jane Quinlan, Philip Ridout et Darrie Gardner.

SYNOPSIS:

Lorsqu’un Jack-in-the-box vintage n’est pas mis à la terre et ouvert, les nouveaux propriétaires ont bientôt des raisons de croire que la poupée de clown effrayant à l’intérieur a sa propre vie.

Lawrence Fowler Le Jack dans la boîte est victime de deux vérités qui sont en contradiction circonstancielle. Numéro un! Le cube d’or de Fowler représente un potentiel à la fois dans l’attrait extérieur et ce qui se trouve à l’intérieur. Numéro deux! Par bonheur, nous avons enduré cinquante mille histoires paranormales avec la même prémisse interchangeable. Un hellspawn du vieux monde se manifeste comme un clown démoniaque quand il le veut, mais «quand» devient problématique. Plus Fowler explore le fonctionnement interne de son monstre «doit consommer six âmes», plus il perd le contrôle d’une énigme d’horreur pas plus profonde que les événements surnaturels les plus bas. À vrai dire? Concept séduisant, exécution dérivée.

L’Américain Casey (Ethan Taylor) trouve un emploi en tant que conservateur à l’étranger pour un musée historique d’une petite ville. En fouillant dans des artefacts cachés, il dépoussière un Jack-In-The-Box qui provoque des regards sinistres. La collègue Lisa (Lucy-Jane Quinlan) aide à s’assurer que le nouveau jouet de Casey est placé au premier plan pour les clients payants, mais les décès commencent alors à se produire. Casey essaie d’avertir les gérants et les hommes de loi, mais personne ne croit que son rare Jack-In-The-Box pourrait être responsable de plusieurs meurtres. Quels imbéciles.

Conversation réelle? Le Jack dans la boîte fait vibrer la conception de sa maisonnette et écrase la conception «Jack» du conteneur de démon. Fowler offre aux fans d’horreur un mélange de Pennywise et de votre chariot antique le moins préféré sur la bibliothèque de grand-mère. Les yeux de Jack, morts mais obsédés, sont un instigateur troublant de terreur et de servitude qui crée une illustration pétrifiante de la méchanceté. Tout à fait positif? Hélas non. L’ombre cachée de Fowler promet une férocité à la silhouette qui ne vous fera jamais monter le dos. Remerciez les règles compliquées et un protagoniste principal milquetoast.

Par la porte, Le Jack dans la boîte promet ce qu’il ne peut pas livrer. Les marionnettes de cauchemar printanier cèdent la place à une entité «Jackestemarra» qui rampe hors de sa prison éternelle, les griffes émergentes d’abord, et pourtant l’horreur s’échappe en quelque sorte. Des sourires espiègles se traduisent par une créurification de clown éviscérant l’âme; cependant, Fowler n’est pas en mesure d’extraire la méprisabilité inhérente au genre. Jack mérite un chemin plus glorieux vers l’innocence ruinée, mais Fowler ne canalise aucune notabilité au-delà du voyage personnel étrange de Casey gâché par le regret, l’insomnie et les configurations faiblement annoncées.

Maquillage mat, démarche inhumaine, cache-couche à froufrous – Le Jack dans la boîte vend son antagoniste. Ce avec quoi Fowler lutte, ce sont les restrictions à la construction du monde et le jugement de Casey. Entre un monstre dont les capacités nécessitent des explications scène par scène et le travail de détective stupide de Casey, tant de tensions disparaissent. Le Jack dans la boîte évince à peine un milliard de contrefaçons comparables avec des antiquités hantées et des conceptions de créatures noueuses. Unholy Jack est un spectacle au nez rouge qui gardera les téléspectateurs allumer les lumières toute la nuit, sans aucun doute. Ce qui est décevant, c’est la défensive de Casey et les multiples personnages qui tombent sur les normes les plus scénarisées.

Pour être juste, patience avec Le Jack dans la boîte dure beaucoup plus longtemps que les exigences le jugent nécessaire. Mon appréciation de l’esthétique internationale attise une curiosité qui n’est pas récompensée lorsque Jack vient jouer, mais les fondations de «Nightmare At The Museum» sont solides. L’artefact de Casey appartient à la salle de bijou possédée par Ed et Lorraine Warren, mais la guerre paranormale qui s’ensuit échoue même la plus simple des histoires de baby-sitter. Imaginez la frustration lorsque les morts sont réduites à des mains jointes saisissant des escrocs ou à un pied coupé reposant là où quelque chose d’atrociste s’est assurément produit. Casey est un archétype d’horreur de base, jusque dans ses motivations d’insomnie. Même cela nécessite une explication inexistante (pourquoi sa petite amie ne composerait pas le 9-1-1), mais nous ne sommes là que pour des bâtardes de ce qui semble sûr. Pas grands non plus.

Le Jack dans la boîte revendique un concept juste, une meilleure « exposition de l’appel maudit », mais ne donnera pas naissance au prochain « objet tueur qui ne devrait pas être » classique à Hollywood. La personnification de Jack est un point fort évident, mais soutenir le développement n’est pas plus élevé que la connaissance du genre introductif. Je veux creuser plus que ce que les morts hors caméra ne permettent de faire ce freakshow pop-go-the-weasel, surtout en ce qui concerne l’incapacité de Casey à combattre ses démons manifestés. Il y a tellement de meilleures fonctions qui valent ce casse-tête de l’utilisation de Hell, étant donné que Lawrence Fowler ne peut pas tout à fait casser le code de Jackestemarra.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★

