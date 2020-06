Critique de film – Le dîner (2020)

Le dîner, 2020.

Réalisé par Miles Doleac.

Avec Alli Hart, Mike Mayhall, Sawandi Wilson, Bill Sage, Lindsay Anne Williams, Kamille McCuin et Miles Doleac.

SYNOPSIS:

Un couple invité à dîner par un groupe d’investisseurs fortunés se retrouve bien plus que ce qu’il avait négocié alors que le rassemblement devient tout autre chose.

Les riches ne sont pas comme nous tous. C’est l’idée au cœur de dizaines de films d’horreur au fil des ans, de Brian Yuzna délicieusement icky Société à travers assez lugubre de cette année La chasse. Le dernier film à embrasser cette idée est Le dîner, qui transplante un couple apparemment ordinaire dans le monde d’un riche groupe d’amis avec, comme on peut s’y attendre, un ensemble d’intérêts plutôt non conventionnel. Ce n’est peut-être pas original, mais c’est surtout efficace.

Le dramaturge en difficulté Jeff (Mike Mayhall) a entraîné sa femme Haley (Alli Hart) à un dîner, jeté par des types riches qui, Jeff espère, soutiendra financièrement sa nouvelle pièce. Le groupe est dirigé par le docteur Carmine (Bill Sage) et l’opéra obsessionnel Sebastian (Sawandi Wilson), mais il y a aussi l’étrange et sorcière Sadie (Lindsay Anne Williams), la célèbre romancière Agatha (Kamille McCuin) et l’étrange accentué Vincent, joué par directeur Miles Doleac. Au départ, le repas n’est qu’un fiasco de maladresse, mais il devient vite quelque chose de mortel.

Le dîner n’est absolument pas pressé de commencer et, à près de deux heures, il offre une vision quelque peu baggy du matériel. Quand on considère ce qui est exceptionnel de l’année dernière Prêt pas prêt a fait avec le concept «les gens riches sont diaboliques» en 91 minutes rapides et sanglantes, le film de Doleac – co-écrit avec Michael Donovan Horn – semble un peu lourd. Une grande partie de la première heure est consacrée à une série de longs synopsis d’intrigues pour des opéras notés, qui ont atteint des rendements décroissants assez rapidement.

Cependant, lorsque les couverts frappent le ventilateur et que le sang commence à couler, Doleac augmente la chaleur avec beaucoup de succès. S’il est vrai que ces rythmes ont été joués à plusieurs reprises auparavant – bonjour, rituels vaguement surnaturels – ils sont accomplis ici avec flair et une offre décente de secousses et de sauts. Notamment, Le dîner est à son plus faible quand il essaie de pousser des boutons avec un contenu tabou plus extrême. Ces éléments sont maladroits dans le film et se sentent comme des ingrédients inutiles dans le mélange autrement agréable.

Le film est aidé par le fait que Hart offre une performance capable dans le rôle principal, embrassant sa position de héros se battant contre ce que le personnage de Sage appelle «l’élite intouchable». On lui a demandé de gérer une histoire exceptionnellement mélodramatique, racontée à travers des flashbacks maladroits, mais elle supporte bien la charge et fait un travail admirable de la reine des cris dans le troisième acte sinueux.

Malheureusement, une grande partie de ce bon travail est défaite dans un mouvement final qui prend une pépite intéressante d’une idée et la sur-explique dans une confusion d’exposition. C’est une tournure amusante et isolée, mais elle ne ressemble pas vraiment à tout ce qui a précédé. Contrairement au chaos étroitement contrôlé de Prêt pas prêt, cette vision particulière de la richesse corrompue s’envole complètement des rails alors qu’elle se déroule dans des directions absurdes et non gagnées.

Mais Le dîner est un effort de genre solide qui s’intègre parfaitement dans la variété de films récents qui visent à ceux qui utilisent leur argent et leur influence à des fins néfastes. La distribution d’ensemble solide élève le script verbeux et le complot de cliché et il y a une légère augmentation du rythme lorsque le récit commence enfin à cliquer dans son pandémonium sanglant inévitable. Cependant, il n’y a pas grand-chose à dire que celui-ci est particulièrement spécial. C’est une restauration rapide plus fiable que la haute cuisine mémorable.

Mythe vacillant – Film: ★ ★ ★ / Film: ★ ★ ★

Tom Beasley est journaliste de cinéma indépendant et fan de catch. Suivez-le sur Twitter via @TomJBeasley pour des opinions de films, des trucs de catch et des jeux de mots.

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries